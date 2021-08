Apetyt na nieruchomości mieszkaniowe rośnie na całym świecie. Jedna na cztery osoby planuje przeprowadzkę w ciągu 12 miesięcy

Międzynarodowa firma doradcza Knight Frank opublikowała wyniki globalnego badania preferencji nabywców nieruchomości mieszkaniowych i tego jak się one zmieniły w wyniku pandemii. Badanie obejmowało odpowiedzi ponad 900 klientów Knight Frank w 49 krajach i regionach. Najważniejsze wnioski jakie z niego płyną to:

W skali globalnej, 19% respondentów wskazało, że przeprowadziło się od początku pandemii. Jako główną przyczynę przeprowadzki 22% wskazało potrzebę posiadania większej przestrzeni na zewnątrz.

20% potwierdziło, że planuje przeprowadzkę w 2021 roku właśnie z uwagi na trwająca pandemię.

68% ankietowanych planujących przeprowadzkę wskazuje bliskość zieleni jako czynnik wpływający na wybór nieruchomości.

Miasta wracają do łask. Z grupy respondentów, którzy potwierdzili chęć przeprowadzki w 2021 roku, 38% woli zamieszkać w mieście, a 33% na obrzeżach.

46% respondentów preferuje zakup domu wolnostojącego, ale popyt na mieszkania wzrósł do 19%, z 12% w 2020 roku. To odzwierciedla wzrost zapotrzebowania zarówno na nieruchomości większe i bardziej przestronne oraz na tzw. “pieds-a-terre” w centrach miast, czyli mieszkania tymczasowe, zajmowane okazjonalnie.

Apetyt na nieruchomości w kurortach narciarskich wzrósł z 11% w 2020 roku do 18% w 2021 z popytem ze strony kupujących z Ameryki Północnej i Azji powyżej średniej globalnej.

84% respondentów stwierdziło, że ważna jest dla nich efektywność energetyczna przyszłego domu. Na zakup energooszczędnego zdecydowałoby się 28% badanych, gdyby przyszłe regulacje środowiskowe miały bezpośredni wpływ na jego wartość, a około 27% byłoby skłonnych zapłacić więcej za bardziej ekologiczny i energooszczędny dom.

Kate Everett-Allen, head of international residential research w Knight Frank powiedziała: „Ponad dwie trzecie ankietowanych spodziewa się, że wartość ich obecnego domu wzrośnie w przyszłym roku, przy czym większość spodziewa się wzrostu od 1% do 9% w ciągu 12 miesięcy. Zbiega się to z badaniem firmy Knight Frank dotyczącym przyszłego kształtowania się cen nieruchomości Prime Global Forecast, która podkreśla, że ceny luksusowych nieruchomości mieszkaniowych na świecie wzrosną średnio o 4% w 2021 r.”

Dalsza analiza ankiety pokazuje, że pandemia wywołała falę popytu na drugi dom. Około 33% kupujących twierdzi, że są bardziej skłonni do zakupu drugiego domu w wyniku Covid-19, w porównaniu z 26% w zeszłym roku. Spośród tych, którzy chcą kupić drugi dom, 23% twierdzi, że pandemia wpłynęła na miejsce, w którym chcą go kupić, a 22% twierdzi, że opóźniła ich plany zakupu.

W badaniu ankietowani zostali również zapytani o czynniki przemawiające za zakupem nieruchomości. Kupujący wskazali przede wszystkim te związane ze zdrowiem i dobrym samopoczuciem, jako mające zdecydowany wpływ na wybór lokalizacji nowego domu. Bliskość zieleni (68%), jakość powietrza (65%) i dostęp do opieki zdrowotnej (57%) zostały uznane za najważniejsze. Możliwość chodzenia do pracy pieszo została z kolei uznana za mniej priorytetową dla 51% z respondentów. W pytaniu o najważniejsze funkcje jakie powinna spełniać nieruchomość, aż 71% ankietowanych wskazało dostęp do szybkiego Internetu, a 67% możliwość zaaranżowania domowego biura. Powyższe odzwierciedla jednoznacznie zmianę sposobu pracy w kierunku rozwiązań bardziej elastycznych.