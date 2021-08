Poprawa wykorzystania narzędzi i technologii jest priorytetem dla polskich specjalistów ds. marketingu, a ograniczenia budżetowe są dla nich głównym wyzwaniem

Salesforce, światowy lider w dziedzinie zarządzania relacjami z klientem (CRM), opublikował dziś siódmą edycję raportu „State of Marketing”, opracowanego na podstawie badania przeprowadzonego wśród tysięcy dyrektorów ds. marketingu z całego świata. Z raportu wynika, że polscy specjaliści ds. marketingu pozostają optymistycznie nastawieni do przyszłości swoich organizacji, pomimo bezprecedensowych zmian i wyzwań, które pojawiły się w ostatnim czasie. Raport wskazuje również na znaczące inwestycje w narzędzia, technologie i kanały, które stały się niezbędne w erze sprzedaży wielokanałowej.

Jednym z widocznych wśród specjalistów ds. marketingu z całego świata trendów jest fakt, że spodziewają się oni wzrostu przychodów w swoich organizacjach w ciągu najbliższych 12-18 miesięcy, a spora część z nich twierdzi, że ich praca przynosi większą wartość niż rok temu. Wyzwania są jednak coraz większe – 56% polskich specjalistów ds. marketingu przyznaje, że oczekiwania klientów są trudniejsze do spełnienia niż rok temu. Aby się dostosować, sięgają oni po cyfrowe rozwiązania, których wdrażanie rozpoczęli jeszcze przed pandemią. W rzeczywistości 83% polskich specjalistów ds. marketingu twierdzi, że pandemia zmieniła ich strategię zaangażowania cyfrowego, a 84%, że zmieniła ich działania marketingowe.

Trzy najważniejsze zadania i wyzwania wśród polskich specjalistów ds. marketingu

Badani wskazali, że wśród zadań, przed którymi stają, pierwsze trzy miejsca zajmują: 1) Polepszenie wykorzystania narzędzi i technologii 2) Modernizacja narzędzi i technologii 3) Usprawnienie współpracy ORAZ polepszenie zwrotu z inwestycji w działania marketingowe / atrybucji. Z kolei do głównych wyzwań zaliczono odpowiednio: 1) Ograniczenia budżetowe, 2) Wprowadzanie innowacji, 3) Kontaktowanie się z klientami w czasie rzeczywistym.

„W ciągu nieco ponad roku specjaliści ds. marketingu w Polsce musieli zmierzyć się ze zmianami w zachowaniach klientów, które normalnie zachodzą latami” – powiedział Krzysztof Augustynowicz, Regional Sales Director CEE Commercial Business Unit. Spostrzeżenia zawarte w tegorocznym raporcie State of Marketing stanowią dobry punkt odniesienia dla tego, co się zmieniło, co jest stałe oraz w jakim kierunku podąża dziedzina, jaką jest marketing”.

Raport Salesforce wskazuje, że polscy marketerzy jako kanały o największym wzroście wartości wskazali: 1) Media społecznościowe, 2) Wideo, 3) Treści cyfrowe. Z kolei w przypadku użycia platform do przetwarzania danych klientów, to najczęściej wykorzystywano je do: 1) Obserwacji zachowań konsumentów, 2) Zarządzania zgodami oraz 3) Do personalizacji.

Jaki rodzaj pracy?

Ciekawie prezentują się poglądy dotyczące miejsca wykonywania obowiązków służbowych. Polscy specjaliści ds. marketingu spodziewają się pracować po pandemii w następujący sposób: 43% praca w biurze, 50% praca hybrydowa, 7% praca zdalna. Dodatkowo, 69% organizacji wyspecjalizowanych w marketingu wdrożyło z powodu pandemii nową technologię ułatwiającą współpracę, a 34% specjalistów ds. marketingu ocenia szkolenia, w których bierze udział, jako znakomite.

Podział budżetów

Dane płynące z regionu EMEA (w tym od polskich respondentów) wskazują na następującą alokację budżetów:

SEKTOR B2C

23% Personel

22% Reklama

18% Technologia

16% Treści (kontent)

15% Wydarzenia i sponsoring

6% Inne

SEKTOR B2B

20% Reklama

16% Technologia

16% Treści (kontent)

15% Marketing ukierunkowany

15% Personel

14% Wydarzenia i sponsoring

4% Inne

Trendy ujawnione w raporcie State of Marketing zostały zebrane na podstawie badania przeprowadzonego wśród ponad 8200 dyrektorów ds. marketingu z 37 krajów i sześciu kontynentów, w tym 287 z Polski. Wnioski z raportu: