Apple do 2030 roku osiągnie neutralność klimatyczną. Największe firmy na świecie chcą pomagać innym w dekarbonizacji procesów produkcji [DEPESZA]

Stawianie na materiały niskoemisyjne i innowacje w recyklingu elektroniki ma pomóc Apple w osiągnięciu neutralności węglowej do 2030 roku. Już dziś z wszystkich nowych urządzeń od amerykańskiego giganta można odzyskać surowce do przetworzenia. W recyklingu modułów elektronicznych ma pomóc stworzony przez firmę robot Dave. Tymczasem inne globalne przedsiębiorstwa zawiązały współpracę, dzięki której wskażą mniejszym firmom drogę do neutralności klimatycznej.

– Firmy mają ogromną szansę pomóc w budowaniu bardziej zrównoważonej przyszłości, która zrodziła się z naszej wspólnej troski o naszą planetę. Działania w dziedzinie klimatu mogą stanowić podstawę nowej ery potencjału innowacyjnego, tworzenia miejsc pracy i trwałego wzrostu gospodarczego. Dzięki naszemu zaangażowaniu w neutralność węglową mamy nadzieję, że będziemy katalizatorem, który spowoduje znacznie większą zmianę – podkreśla Tim Cook, dyrektor generalny Apple.

Pełną neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla w łańcuchu dostaw i produktach Apple planuje osiągnąć do 2030 roku. Informatyczny gigant zapowiada, że będzie zwiększać wykorzystanie w swoich produktach materiałów niskoemisyjnych i pochodzących z recyklingu, a także wprowadzać innowacje w zakresie recyklingu produktów i projektować je tak, aby były jak najbardziej energooszczędne.

– Innowacje, które napędzają naszą ekologiczną podróż, są dobre nie tylko dla planety – pomogły nam uczynić nasze produkty bardziej energooszczędnymi i wprowadzić nowe źródła czystej energii na całym świecie – wskazuje Tim Cook.

Wszystkie urządzenia od Apple, które zostały wprowadzone na rynek w zeszłym roku, są wykonane z materiałów, które można poddawać recyklingowi. Niezbędny do tego procesu staje się Dave – zaprezentowany niedawno przez informatycznego giganta robot stworzony do tego, by odzyskiwał surowce takie jak np. wolfram z modułów Taptic Engine demontowanych z iPhone’ów. Jednocześnie korporacja otworzyła specjalistyczne laboratorium odzyskiwania materiałów w Austin w Teksasie. Wraz z Carnegie Mellon University pracuje ono nad rozwiązaniami udoskonalającymi recykling elektroniki. Dzięki innowacjom w procesie projektowania i produkcji Apple zmniejszył swój ślad węglowy w 2019 roku o 4,3 mld ton.

W walkę ze zmianami klimatycznymi włącza się coraz więcej światowych firm. Na początku roku Amazon zapowiedział, że zainwestuje w ten proces 10 mld dol. Z kolei Microsoft, wraz z takimi przedsiębiorstwami jak Unilever, Starbucks czy Nike, nawiązał współpracę mającą na celu pomoc innym firmom w osiągnięciu do 2050 roku neutralności węglowej. Microsoft zapowiada, że do 2030 roku nie tylko będzie neutralny klimatycznie, ale wręcz osiągnie ujemną emisję CO 2 .

– Mamy pokoleniową szansę, aby pomóc w budowaniu bardziej ekologicznej i sprawiedliwszej gospodarki, w której rozwijamy zupełnie nowe gałęzie przemysłu, dążąc do tego, aby przyszłe pokolenie miało planetę, którą warto nazwać domem – twierdzi Lisa Jackson, wiceprezes Apple ds. środowiska, polityki i inicjatyw społecznych

Długofalowa strategia energetyczna Unii Europejskiej zakłada osiągnięcie do 2050 roku neutralności klimatycznej w zakresie emisji gazów cieplarnianych.