Apple po raz kolejny wskazało kierunek rozwoju technologii

Podczas konferencji WWDC 2023, Apple przedstawiło Vision Pro – zupełnie nowy komputer łączący funkcje rzeczywistości wirtualnej i rzeczywistości rozszerzonej. Model biznesowy Apple zakłada, że co 7-8 lat przedstawia światu nowy innowacyjny produkt. W Polsce Apple jest trzecią najpopularniejszą akcja na platformie eToro.

Pierwsza wersja Vison Pro trafi do sprzedaży w USA na początku przyszłego roku w cenie 3499 dolarów. Po zapłaceniu podatku, będzie to około 3800 dolarów, czyli około 16 tys. złotych. Jest to duża kwota, jednak biorąc pod uwagę, że urządzenie zastępuje jednocześnie bardzo wydajny komputer, zaawansowany monitor i wiele innych dodatkowych narzędzi – cena przestaje aż tak szokować. Nie ma też na rynku konkurencyjnych produktów o podobnej funkcjonalności, które mogłyby stanowić cenowy punkt odniesienia dla tej propozycji. Istniejące zestawy VR – takie jak przedstawiony przez Meta Quest 3 i Quest Pro w cenie 499/999 dolarów (w USA) – są znacznie prostsze pod względem funkcjonalności i bardziej skupiają się na dostarczaniu rozrywki niż na tworzeniu ekosystemu bogatego w funkcje, jak planuje to zrobić Apple.

Sukces Vision Pro zależy w tym momencie od deweloperów tworzących swoje aplikacje na nowy system. Im bardziej będzie on obudowany w atrakcyjny software, tym większa szansa na sukces. A rozwój technologiczny pójdzie kolejny raz w kierunku wskazanym przez Apple. Warto przypomnieć sobie pierwszą edycję iPhona (2007), czy pierwsze edycje Apple Watch (2015) i porównać je z tym, gdzie dziś znajdują się te produkty. Widać, że Apple stara się kontynuować politykę kreacji nowych zastosowań technologii w stałych odstępach czasu – premiera Apple Watch nastąpiła 7 lat po premierze iPhone’a, teraz Vision Pro zostało zaprezentowane po kolejnych 8 latach.

Notowania Apple osiągnęły najwyższy pułap w godzinach poprzedzających konferencję. Po premierze Vision Pro, nieznacznie spadły. Widać, że inwestorzy zdali sobie sprawę, że na początku, urządzanie będzie gadżetem dla technologicznych geeków, zbyt drogim by trafić na masowy rynek. Jednak przecena była niewielka, bo szanse na sukces są także wysokie. Tym bardziej, że urządzanie rzeczywiście może wykreować zupełnie nowy rynek i nowe źródła przychodów.

Apple jest ulubioną spółką inwestorów – w Polsce jest trzecią najpopularniejszą akcją na platformie eToro (po Tesli i Amazonie). Od stycznia akcje firmy osiągnęły nowe szczyty, po imponującym wzroście o 50 proc. Obecnie, łączna kapitalizacja rynkowa spółki wynosi około 2,8 biliona dolarów. Pomimo spadków sprzedaży MacBooków i iPhone’ów, innowacyjne usługi i produkty Apple nadal przyczyniają się do jej sukcesu. Dużym polem do dalszego rozwoju firmy pozostają pola internetowej reklamy i płatności (usługa Apple Pay), nawet niewielkie zwiększenie udziału w tych rynkach może przenieść Apple duże zyski. I może stać się to znacznie szybciej, niż pojawią się pierwsze istotne dochody z Vision Pro.

Paweł Majtkowski, analityk eToro w Polsce