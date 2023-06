Chcesz zarezerwować mieszkanie w ramach programu „Bezpieczny kredyt 2%”? Lepiej się pośpiesz!

W tym roku, początku wakacji i lipca zdają się oczekiwać nie tylko dzieci i młodzież, ale również cały rynek mieszkaniowy. Wszystko za sprawą programu Bezpieczny kredyt 2%, który lada dzień wejdzie w życie. Z racji dużego zainteresowania nową propozycją rządu, portal RynekPierwotny.pl postanowił sprawdzić, jak obecnie wygląda kwestia rezerwacji mieszkania. Ile umów jest zawieranych, na jak długo i ile to kosztuje? Tego dowiesz się z poniższej sondy.

Andrzej Gutowski, Wiceprezes, Dyrektor Sprzedaży RONSON Development

Projekt „Bezpieczny kredyt 2%” pobudził wszystkie grupy klientów na rynku nieruchomości. Zarówno osoby, które kwalifikują się do nowego rządowego programu, jak również nabywców, którzy z różnych przyczyn dotychczas wstrzymywali decyzję o zakupie mieszkania oraz cały czas aktywnych klientów inwestycyjnych. Tym samym popyt na rynku jest obecnie bardzo duży, co w kontekście ograniczonej podaży jest wyzwaniem, a z całą pewnością w perspektywie kilku najbliższych miesięcy wpłynie na ceny mieszkań. Dlatego warto już teraz zarezerwować mieszkanie. O ile oczywiście dany deweloper dopuszcza możliwość poczekania na klienta jeszcze 4 miesiące.

RONSON Development przygotował konkretną pulę mieszkań, która kwalifikuje się do programu i rezerwujemy mieszkania dla naszych klientów.

Jakub Tamborowski, Regionalny Kierownik Sprzedaży w Echo Investment

Wcześniejsza rezerwacja daje możliwość większego wyboru, ponieważ z każdym tygodniem pula dostępnych lokali ulega uszczupleniu. Nie warto więc odkładać w czasie decyzji o rezerwacji. Nasi klienci często decydują się na formalności związane z tradycyjną ofertą kredytową, ale mamy też spore zainteresowanie zakupami z rządowym wsparciem. W Echo Investment od razu podpisujemy z klientami umowy deweloperskie. W razie braku wejścia w życie programu Bezpieczny Kredyt 2% lub w sytuacji, gdy potencjalny nabywca nie otrzyma kredytu umowy te będą bezkosztowo rozwiązywane. Oczywiście w takiej sytuacji zwrócimy całość wpłaconych środków, czyli kwotę o równowartości 10 lub 20% wartości mieszkania. Klient ma czas na formalności kredytowe do września lub października i przez cały ten czas może liczyć na wsparcie naszych ekspertów kredytowych. Do tej pory takich umów w krakowskiej inwestycji Bonarka Living zawarliśmy około 15, w Poznaniu w ramach Wieży Jeżyce dwie umowy i w Łodzi jedną.

Tomasz Kaleta, Dyrektor Departamentu Sprzedaży, Develia S.A.

Na pewno nie warto zwlekać. Na skutek poluzowania rekomendacji S przez Komisję Nadzoru Finansowego zdolność kredytowa Polaków uległa poprawie i obserwujemy większy popyt. Dla przykładu, liczba kontaktów z klientami, jakie odnotowaliśmy w marcu czy kwietniu br. jest niemal dwukrotnie wyższa niż średnia miesięczna z 2022. Wielu potencjalnych nabywców powróciło do swoich planów zakupowych po ogłoszeniu rządowego programu „Pierwsze Mieszkanie”, którego częścią jest preferencyjny „Bezpieczny Kredyt 2%”. Osoby, które chcą skorzystać z tej formy finansowania, mogą już teraz zarezerwować mieszkanie z naszej oferty i wpłacić 20% ceny lokalu. Po wejściu programu w życie, czyli 1 lipca, będą mogły złożyć w wybranym banku wniosek o kredyt, a po uzyskaniu pozytywnej decyzji – podpisać umowę deweloperską, nie później niż do 30 września br. Do dyspozycji klientów pozostają nasi eksperci ds. kredytów, którzy pomogą szybko i sprawnie przejść przez proces aplikowania o „Bezpieczny Kredyt 2%”.

Katarzyna Unold, Dyrektorka Zarządzająca ACCIONA w Polsce

Z pewnością mogę stwierdzić, że warto się pospieszyć z rezerwacją mieszkania w ramach programu „Bezpieczny kredyt 2%” – zwłaszcza ze względu na to, że oferta powoli się kurczy. Sytuacja na rynku jest jednak nieustannie dynamiczna. Ceny lokali mieszkaniowych nie spadają, a wręcz notujemy wzrosty. W biurach sprzedaży ACCIONA zawieramy od 2 do 4 umów rezerwacyjnych tygodniowo. Umowa obowiązuje przez miesiąc, a jej nawiązanie wiąże się także z wpłaceniem kaucji o wysokości 5000 złotych przez przyszłych właścicieli mieszkania. W przypadku decyzji o zakupie, kaucja zostaje odjęta od ceny zarezerwowanego lokalu. Co ważne, jeśli klienci zrezygnują z zakupu mieszkania kaucję zwracamy w całości

Michał Witkowski, Dyrektor ds. Sprzedaży Lokum Deweloper S.A.

Z miesiąca na miesiąc obserwujemy coraz większy ruch w naszych salonach sprzedaży i duże zainteresowanie naszą ofertą. Złagodzenie rekomendacji KNF dotyczącej badania zdolności kredytowej i stabilizacja stóp procentowych przyczyniły się do odbudowania popytu. Klienci powracają, chcąc zrealizować odroczone zakupy mieszkaniowe. Wpływa to na systematyczny spadek dostępnej liczby mieszkań. Oferta coraz bardziej się kurczy, ponieważ po trudnym 2022 roku deweloperzy nie są w stanie dynamicznie odbudować podaży. Ogromną zaletą naszej oferty jest to, że znaczna jej część obejmuje gotowe lokale w atrakcyjnych cenach, dzięki czemu kupujący nie będą musieli długo czekać na odbiór kluczy. Ten zasób jednak systematycznie maleje.

Mając na względzie powyższe kwestie, warto już teraz wybrać i nabyć idealne lokum dla siebie. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów, opracowaliśmy odpowiednie systemy płatności, które umożliwią im finansowanie zakupu nieruchomości z pomocą rządowego wsparcia w postaci Bezpiecznego kredytu 2%.

Doświadczamy wyraźnego odbudowania popytu i powrotu wielu klientów, którzy oczekiwali na rozwój wypadków. Obserwowany w tym roku wzrost cen nieruchomości i ograniczona oferta na rynku mobilizują klientów do zakupów. Co najmniej kilkadziesiąt mieszkań miesięcznie znajduje swoich nabywców. Nie wszystkie są jednak kupowane w oparciu o umowę rezerwacyjną. W przypadku gotowych mieszkań, które stanowią istotną część naszej oferty, zawierana jest umowa przedwstępna sprzedaży. Umowa rezerwacyjna wiąże się z wpłatą kaucji rezerwacyjnej, zaś umowa przedwstępna zawiera harmonogram wpłat.

Angelika Kliś, Członek zarządu ATAL

Zgodnie z przewidywaniami, od marca notujemy zwiększone zainteresowanie naszą ofertą ze strony potencjalnych nabywców. W kwietniu było to prawie o połowę więcej umów rezerwacyjnych niż w lutym czy marcu i trzy razy więcej niż w styczniu.

Lepszym nastrojom zakupowym sprzyja perspektywa rządowego programu, a także łagodniejsza polityka banków w kontekście oceny zdolności.

Popytowi i rezerwacjom mieszkań z oferty ATAL sprzyja także nasz autorski program „Czas na mieszkanie”. Umożliwia on klientom wybór mieszkania po obowiązującej cenie i podpisanie umowy deweloperskiej z gwarancją ceny oraz transakcji. Jeżeli z różnych przyczyn klient do 28 września nie otrzyma kredytu, może od umowy odstąpić bez żadnych konsekwencji. Myślę, że bardziej przejrzystej oferty na rynku obecnie nie ma. Standardowa umowa rezerwacyjna nie zabezpiecza klienta w takim stopniu.

Wspomniany program m.in. daje gwarancję niezmienności ceny, a to właśnie obawa o dalszy wzrost cen mieszkań obecnie najbardziej motywuje nabywców. Kupujący racjonalnie zakładają, że będzie tylko drożej. Na przykład ze względu na ograniczoną podaż mieszkań, co jest efektem wstrzymania budów przez deweloperów na przestrzeni roku. Będzie to miało swój skutek także w kolejnych miesiącach, nawet do 2,5 roku, kiedy odczuwalna będzie tzw. dziura produkcyjna.

Dlatego uważam, że ze względu na wspomniane uwarunkowania warto pospieszyć się z decyzją o zakupie mieszkania.

Cezary Grabowski, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Bouygues Immobilier Polska

Obecnie na rynku liczba sprzedawanych lokali mieszkaniowych przewyższa liczbę tych wprowadzanych. Oznacza to, że oferta dla wszystkich klientów zmniejsza się praktycznie z tygodnia na tydzień, dlatego też osoby myślące o zakupie mieszkania finansowanego kredytem powinni decydować się na nie już teraz. Najlepszym przykładem wzmożonego zainteresowania klientów jest tempo sprzedaży naszych osiedli – od początku roku zawarliśmy 400 umów rezerwacyjnych – zarówno z klientami gotówkowymi, jak i osobami wspierającymi się kredytem. Część z nich to także osoby zainteresowane wsparciem w ramach nowego programu mieszkaniowego. Obecnie w ofercie mamy dwa osiedla, które w znacznym stopniu spełniają cenowe kryteria „Bezpieczny kredyt 2%”. Jest to Nova Talarowa na Tarchominie w Warszawie, gdzie pozostało wolnych 85 mieszkań, a także osiedle Lune de Malta w pobliżu Jeziora Maltańskiego, w Poznaniu. Tam w ofercie mamy jeszcze dostępnych 120 lokali.

Justyna Hamrol-Wasielewska, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Eiffage Immobilier Polska

Zainteresowanie programem „Bezpieczny kredyt 2%” wzrasta z dnia na dzień. Klienci już teraz wykazują wzmożoną chęć zakupu i rezerwują mieszkania w naszych inwestycjach, by finalizować umowy w lipcu i w sierpniu. Na ten moment mamy już kilkanaście umów rezerwacyjnych, a nowych chętnych wciąż przybywa, dlatego warto już teraz podjąć decyzję. Obecnie klienci mają do wyboru mieszania w trzech naszych inwestycjach – w Poznaniu, we Wrocławiu i w Warszawie. W stolicy Wielkopolski zostało nam dosłownie kilka lokali 3-pokojowych, które odpowiadają kryteriom programu „Bezpieczny kredyt 2%”. Znajdują się one w naszej premierowej inwestycji w Poznaniu – Marcelińska 18, która cieszy się ogromną popularnością. We Wrocławiu mamy dostępnych jeszcze kilka mieszkań w Atmo na Kępie Mieszczańskiej w samym centrum miasta. Najwięcej lokali mieszczących się w kryteriach cenowych „Bezpieczny kredyt 2%” klienci znajdą w Warszawie w topowej inwestycji Kierbedzia 4 – to lokale premium zlokalizowane w prestiżowej lokalizacji na Mokotowie.

Ewa Przeździecka, Wiceprezes Zarządu Unidevelopment SA.

Z naszych obserwacji wynika, że zapowiedzi programu „Bezpieczny kredyt 2%” przyciągają do biur sprzedaży dwie grupy klientów. Pierwszą z nich są osoby posiadające zdolność kredytową, które dostrzegają w programie możliwość uzyskania realnych oszczędności dzięki ograniczeniu wysokości rat przez najbliższe 10 lat. Drugą grupę stanowią klienci, których do tej pory, przy dostępnych na rynku ofertach banków, nie było stać na zaciągnięcie kredytu hipotecznego.

Szczególne zainteresowanie programem zaobserwowaliśmy w marcu i w kwietniu tego roku, przede wszystkim w naszych biurach sprzedaży w Poznaniu. Widząc to zainteresowanie, przygotowaliśmy program, w ramach którego podpisujemy z klientami umowy deweloperskie z odroczonym do 3Q terminem płatności drugiej transzy. Co istotne, oferta jest ograniczona do pilotażowej puli mieszkań, ale z możliwością zwiększenia jej w chwili, gdy poznamy dalsze detale rządowego projektu. Patrząc całościowo na rynki, na których działa Unidevelopment SA, szacujemy, że osoby chcące skorzystać programu „Bezpieczny kredyt 2%” stanowią obecnie kilka procent naszych klientów.

Dawid Wrona, Członek Zarządu w Archicom

Jako Archicom wyraźnie dostrzegamy wzmożone ożywienie rynku kredytowego już od momentu wstępnych zapowiedzi programu rządowego „Pierwsze Mieszkanie”, które miały miejsce w lutym bieżącego roku. Projekt ustawy w jego sprawie został oficjalnie przyjęty przez rząd 14 marca, co istotnie wpłynęło na dalsze pobudzenie popytu na rynku nieruchomości. W wielu przypadkach możliwość pozyskania tego rodzaju finansowania – kredytu hipotecznego na preferencyjnych warunkach – była głównym czynnikiem wpływającym na ostateczną decyzję zakupową. Przełożyło się to na podwyższoną sprzedaż deweloperów w analizowanym okresie. Archicom sprzedał w pierwszym kwartale 258 lokali, tym samym odnotowując wzrost w porównaniu do obu kwartałów drugiego półrocza 2022 r. Zainteresowanie zakupem nieruchomości w ramach wspomnianego programu pozostaje do dziś na niezmiennie wysokim poziomie. Przyjmując, że dynamika sprzedaży się utrzyma, należy zakładać, że oferta dostępnych mieszkań będzie wkrótce istotnie ograniczona, a wybór wymarzonego M stanie się utrudniony. Ze względu na termin uruchomienia programu wyznaczony na lipiec umowy rezerwacyjne zawieramy na okres maksymalnie 2-3 miesięcy.

Autor: RynekPierwotny.pl