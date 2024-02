Bain&Co.: Wyceny spółek technologicznych spadły o połowę w dwa lata

Wyceny przejmowanych spółek technologicznych na świecie spadły drugi rok z rzędu w 2023 roku i są już niemal o połowę niższe w porównaniu do pandemicznego szczytu w 2021 roku, wynika z najnowszego raportu firmy doradczej Bain & Company. Powodem korekty na rynku były utrzymujące się wysokie stopy procentowe, niepewność makroekonomiczna oraz obostrzenia związane z otoczeniem regulacyjnym.

Jak pokazują szacunki Bain & Company, średnia cena zakupu spółki technologicznej osiągnęła w 2023 roku wartość odpowiadającą 13-krotności jej zysku EBITDA. W 2022 roku inwestorzy płacili średnio 15-krotność zysku, a rok wcześniej aż 25-krotność zysku. Pomimo mocnego spadku, 64 proc. przedstawicieli sektora technologicznego uważa, że wciąż istnieje luka w oczekiwaniach co do ceny, jaką chcieliby uzyskać za spółkę sprzedający, a kwotą, jaką gotowi są zapłacić nabywcy.

– Główną przyczynę słabości przejęć i fuzji w sektorze technologicznym stanowi luka pomiędzy oczekiwaniami cenowymi sprzedających i kupujących. Mimo, że wyceny spadły w ostatnim czasie, to inwestorzy wciąż nie są przekonani do transakcji również ze względu na niepewne perspektywy rozwoju rynków i wysoki koszt pozyskania kapitału. Sprzedający chcą za to czekać na poprawę sytuacji i wzrost wycen – mówi Paweł Szreder, partner w Bain & Company.

Ubiegły rok okazał się być najsłabszy dla rynku fuzji i przejęć od 2013 roku. Łączna wartość transakcji na świecie spadła o 15 proc. rok do roku do poziomu 3,2 biliona dolarów. To wartość o pół biliona dolarów niższa od wyniku z 2022 roku i 2,8 biliona dolarów niższa od dotychczas rekordowego 2021 roku. Największy spadek wartości transakcji dotyczył tych z udziałem funduszy private equity i venture capital i wyniósł aż 37 proc. Dla porównania, spadek łącznej wartości transakcji z udziałem inwestorów strategicznych wyniósł 6 proc. rok do roku.

– Historia pokazuje, że to przede wszystkim niepewność na rynku, a nie recesja, spowalnia aktywność w obszarze fuzji i przejęć. Spodziewamy się, że konkurencja o wartościowe aktywa nasili się w tym roku, ponieważ niepewność na rynku powinna się zmniejszać. Wraz z oczekiwanymi obniżkami stóp procentowych, ponownie uaktywnią się fundusze private equity i korporacje, które w ostatnim czasie ostrożnie podchodziły do transakcji – dodaje Paweł Szreder. – Na rynku mogą pojawić się ciekawe spółki, które na przykład nie pasują do długoterminowych strategii rozwoju korporacji lub te, które już zbyt długo znajdują się w portfelach funduszy.

W sektorze technologicznym wartość transakcji z udziałem inwestorów strategicznych spadła na świecie o 43 proc. rok do roku. W Polsce sektor ten wciąż jest dość mały, a na jego wartość wpływają pojedyncze transakcje. Ubiegłoroczny zakup udziałów w spółce gamingowej Techland przez chiński koncern Tencent Holdings spowodował, że wbrew globalnemu trendowi w Polsce łączna wartość transakcji w sektorze nowoczesnych technologii wzrosła.

– Firmy, które zdecydują się na przejęcia we wciąż niepewnym otoczeniu rynkowym, muszą przyłożyć jeszcze większą uwagę do realizacji zakładanych synergii. Według naszych badań w wielu przypadkach synergie przychodowe okazują się niższe niż przewidywane, a najczęstszą tego przyczyną jest niewystarczająca integracja portfela produktów oraz modelu dotarcia do klientów – twierdzi Paweł Szreder. – W najbliższych miesiącach firmy technologiczne powinny zwiększyć swoją aktywność na rynku M&A, korzystając z okresu mniejszej konkurencji ze strony inwestorów private equity. Powinny działać odważnie, proaktywnie inicjując procesy transakcyjne, dokładnie identyfikować i kwantyfikować synergie w procesie due diligence i przystępować do ich realizacji natychmiast po zamknięciu transakcji.

