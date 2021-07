Biden będzie walczył o klimat

Decyzja prezydenta Donalda Trumpa o odejściu od Porozumienia Paryskiego była kontrowersyjna już na terenie Stanów Zjednoczonych i nie została poparta przez decydentów stanowych – wiele miast, począwszy od Pittsburgha, nie zgodziło się z tą decyzją i w związku z tym zostało w Porozumieniu Paryskim. Prezydent Trump pozostał osamotniony w swojej decyzji – żaden inny kraj nie poszedł w jego ślady. Dzisiaj można powiedzieć, że odejście rządu Stanów Zjednoczonych od Porozumienia było epizodem, ponieważ obecny prezydent Joe Biden do niego wraca. Spotkanie zorganizowane przez Bidena w kwietniu br. dla 40 przywódców reprezentujących najbardziej emisyjne kraje świata pokazało, że Stany Zjednoczone z powrotem obejmują rolę lidera w dyskusji na temat wdrożenia polityki klimatycznej ONZ. Jeżeli chodzi o emisję CO2 na osobę są numerem 1 na świecie – na każdego Amerykanina przypada 15 ton CO2 rocznie. Dla porównania, na obywatela Niemiec przypada już 9,3 tony, na obywatela Polski 8,9 tony, a na obywatela Indii 1,4 tony.

– Przez to, że Stany Zjednoczone są najbardziej emisyjnym na mieszańca państwem świata, ich obecność oraz silna pozycja przywódcza tylko pomoże na najbliższym szczycie klimatycznym w Szkocji, który odbędzie się w listopadzie. Za prowadzenie procesu klimatycznego po stronie rządu federalnego USA odpowiada bardzo doświadczony dyplomata, pan John Kerry. To właśnie z nim Polska będzie debatować i dyskutować na temat tego, jak uspójnić polityki oraz jak wdrożyć je w jak najlepszy sposób – powiedział serwisowi eNewsroom Kamil Wyszkowski, dyrektor generalny UN Global Compact w Polsce. – Europejski Zielony Ład został ogłoszony nieprzypadkowo na szczycie klimatycznym ONZ w Madrycie w 2019 roku – jest częścią ONZ-etowskiego procesu klimatycznego. Po Chinach i USA to Unia Europejska emituje najwięcej gazów cieplarnianych, dlatego działania Wspólnoty Europejskiej w celu obniżenia emisji są kluczowe dla powodzenia potężnego projektu przeprowadzenia procesu klimatycznego oraz pokonania kryzysu klimatycznego, który jest jednym z największych zagrożeń dla ludzkości. António Guterres, sekretarz generalny ONZ, wyznaczył dla wszystkich agend i programów ONZ priorytet w postaci działań na rzecz obniżenia emisji oraz walki z kryzysem klimatycznym. Jest to najważniejsze zadanie na najbliższe dekady – podkreśla Wyszkowski.