Black Pearls VC z kolejnym udanym exitem po przejęciu Solwit przez ALTEN Group

Fundusz kapitałowy Black Pearls VC ogłasza wyjście ze spółki Solwit, która została przejęta przez międzynarodową grupę konsultingową ALTEN. Jest to kolejne udane wyjście dla funduszu, który osiągnął zwrot 3,16-krotny zwrot z inwestycji.

Solwit, założony przez Leszka Pankiewicza – byłego prezesa Intel Poland i Wojciecha Wasiukiewicza – managera ds. inżynierii w Intel, jest firmą świadczącą usługi inżynierii oprogramowania, która współpracuje z klientami z różnych branż. Spółka powstała w 2011 roku i w krótkim czasie stała się jedną z najważniejszych firm technologicznych w Gdańsku. Black Pearls VC współpracę z Solwit rozpoczęło na przełomie 2015 i 2016 roku, zapewniając finansowanie nowych innowacyjnych rozwiązań. Obecnie spółka zatrudnia ponad 300 inżynierów dostarczających niezawodne rozwiązania programistyczne dla swoich klientów.

Jesteśmy dumni, że mogliśmy pomóc w transakcji akwizycji naszej spółki portfelowej Solwit przez Alten Group z Francji. To kolejny udany exit dla nas w Black Pearls VC, i co więcej, moment zmieniający życie dla założycieli, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować. Płynne przejęcie spółki było możliwe dzięki wspólnej pracy ramię w ramię z zespołem zarządzającym spółki. Życzymy Solwit i Alten Group wielu sukcesów w ich przyszłych przedsięwzięciach. Jako fundusz będziemy kontynuować nasze działania w zakresie wspierania wizjonerów w realizacji ich marzeń”. Marcin P. Kowalik, Managing Partner, Black Pearls VC

Grupa ALTEN jest jedną z wiodących europejskich firm konsultingowych, która świadczy usługi obejmujące doradztwo inżynieryjne i usługi rozwoju IT, dzięki zaangażowaniu 54 000 pracowników w 30 krajach na całym świecie. Przejęcie przez Grupę ALTEN jest dowodem ekspertyzy technicznej Solwit, jakości oferowanych usług i potencjału do dalszego rozwoju spółki. Przejęcie zapewni również Grupie ALTEN znaczącą obecność na polskim rynku i oraz ekspansję w sektorze inżynierii oprogramowania w Europie Wschodniej. Transakcja z Solwit to druga strategiczna inwestycja ALTEN Group w 2023 roku i 10 przejęcie od początku 2022 roku. Akwizycje doprowadziły grupę do wzrostu przychodów ze sprzedaży do ponad 3,78 mld euro w 2022 r., co stanowi wzrost o 29,3%, z czego 68,9% przychodów pochodzi z rynków międzynarodowych.

12-letnia przygoda biznesowa Solwitu byłaby znacznie trudniejsza, gdybym nie miał wokół siebie ludzi i partnerów skupionych na wspólnym budowaniu wartości naszej firmy. Solwit, jak każda innowacyjna firma, zmagał się z wyzwaniami nadmiaru pomysłów i niedoboru zasobów – w takiej sytuacji pojawienie się Black Pearls VC było dla nas niezbędne. Wspólne podejmowanie wielu wyzwań biznesowych w przeszłości, gdy byliśmy mali, dało nam możliwość świętowania osiągnięcia naszych strategicznych celów. Dziś jesteśmy gotowi wkroczyć na ścieżkę, na której działają duże i globalne firmy. Dzięki Black Pearls VC, że uwierzyliście w Solwit we właściwym miejscu i czasie. – Leszek Pankiewicz, założyciel i CEO Solwit

Niedawne wyjścia z inwestycji potwierdzają tezę inwestycyjną funduszu Black Pearls VC, pokazując, że firmy technologiczne z Europy Środkowo-Wschodniej są atrakcyjnymi celami do akwizycji dla partnerów z Europy Zachodniej, którzy cenią sobie zdolność funkcjonowania firm w zmieniających się realiach rynkowych i efektywność kapitałową, którą oferuje region, oraz dostęp do dużej bazy talentów technicznych. Europa Środkowo-Wschodnia oferuje coraz więcej możliwości inwestycyjnych, a w ciągu ostatnich pięciu lat był to najszybciej rozwijający się obszar w Europie pod względem aktywności funduszy VC. Lokalne firmy są także dobrze przygotowane na obecne spowolnienie rynkowe ze względu na swoją wydajność.

Jako partner zarządzający odpowiedzialny za tę transakcję z naszej strony, jestem dumny z naszej zdolności do prowadzenia naszych spółek portfelowych od etapu zalążkowego aż do wyjścia z inwestycji. To przejęcie jeszcze bardziej ugruntowuje historię naszych sukcesów, z czterema owocnymi wyjściami w ciągu ostatnich dwóch lat, w tym przejęciem Skyrise.tech przez notowany na NASDAQ Etteplan czy też łotewskiego fintechu Nordigen przez GoCardless. Cieszymy się, że nasza strategia inwestycyjna pozwala nam generować zwroty dla naszych LPsów. – Marcin P. Kowalik, Managing Partner, Black Pearls VC

Black Pearls VC jest jednym z aktywniejszych funduszy venture capital działających w regionie basenu Morza Bałtyckiego. W poprzednim roku fundusz zrealizował jedenaście inwestycji w tym cztery transakcje follow on, natomiast w tym roku przeprowadził już pięć kolejnych wejść kapitałowych. Dzięki realizacji strategii inwestycyjnej, na przestrzeni ostatnich dwóch lat fundusz wyszedł z czterech inwestycji zwracając z zyskiem kapitał do inwestorów. W ramach portfela inwestycyjnego fundusz posiada udziały w jednej spółce określanej mianem unicorna wycenianej na ponad 2mld euro, a aż 57% najnowszego portfela stanowią startupy zagraniczne. Zespół zarządzający Black Pearls VC przygotowuje się do kolejnych wyjść ze spółek portfelowych oraz do uruchomienia nowego funduszu o zasięgu geograficznym obejmującym kraje basenu morza bałtyckiego.

Black Pearls VC pragnie serdecznie podziękować współinwestorom za ich wzajemne wsparcie dla spółki i zarządu. Życzymy ALTEN Group i Solwit powodzenia w ich przyszłych przedsięwzięciach i mamy nadzieję, że uda im się osiągnąć synergię na wspólnej drodze.