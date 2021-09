Bloober Team prezentuje swoją kolejną grę

Mistrzowie horroru z Krakowa, w trakcie trwających targów Tokyo Game Show, przedstawili pierwszą zapowiedź projektu związanego z marką Layers of Fear. Trailer jest dostępny na portalu IGN.

Tokyo Game Show należy do najważniejszych wydarzeń gamingowych na świecie. Japońskie targi śledzone są przez fanów z całego świata – w poprzednim roku, transmisje online na wszystkich platformach śledziło łącznie ponad 31 milionów widzów. Dla porównania, tegoroczne materiały z Gamescom obejrzało 13 milionów osób.

– Możliwość zapowiedzi tytułu na trwającym Tokyo Game Show, podkreśla jak bardzo oczekiwana jest nasza gra. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń gamingowych, w związku z czym informacje o naszej kolejnej grze dotrą graczy z całego świata. Po ponad dwóch latach, w trakcie których wydaliśmy The Medium, Blair Witch oraz Observera, możemy wreszcie wrócić do serii, która zdefiniowała naszą tożsamość – Layers of Fear był pierwszą rozpoznawalną grą Bloober Team. O szczegółach związanych z rozwijanym projektem będziemy informować w kolejnych miesiącach. Co bardzo istotne – nie jest to żaden z zapowiadanych dotychczas dwóch dużych tytułów nad którymi pracujemy, więc jak to mamy już w zwyczaju to kolejny “as z rękawa” – komentuje Piotr Babieno, prezes Bloober Team.

Dotychczas gry Layers of Fear ukazały się m.in. na konsolach PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, komputerach osobistych. Łącznie dostępne są 4 tytuły – poza podstawowymi odsłonami serii, gracze mogli zagrać również w dodatek Inheritance, a nawet odczuć najwyższy poziom immersji – wcielając się w role bohaterów horrorów przy użyciu gogli VR.