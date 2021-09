Creepy Jar miał ponad 12 mln złotych zysku netto w H1 2021

Twórca i wydawca bestsellerowej gry Green Hell, Creepy Jar, opublikował dane finansowe. Wyniki, po odjęciu kosztów programu motywacyjnego, są porównywalne do rekordów z poprzedniego roku.

W raportowanym okresie Creepy Jar wypracował łącznie 21,2 mln zł przychodów netto ze sprzedaży Green Hella, wobec 23 mln zł w I półroczu ubiegłego roku (-8% r/r) zł. Bardzo wysokie wyniki zostały uzyskane m.in dzięki premierze gry na konsolach PlayStation 4 i Xbox One oraz wydaniu dwóch części darmowego rozszerzenia The Spirits of Amazonia na PC i związanymi z nimi przecenami na platformie Steam. Obrana przez spółkę strategia zaowocowała aż 12 mln zł. zysku netto, mimo iż wyniki te w znacznym stopniu obciążone były kosztami związanymi z programem motywacyjnym (ponad 3 mln zł).

– W pierwszej połowie bieżącego roku udało nam się zrealizować aż 3 duże projekty – wydać dwie części dodatku The Spirits of Amazonia oraz udostępnić naszą grę na konsolach PlayStation 4 i Xbox One. To wszystko złożyło się na jeden z najlepszych okresów w historii spółki – był to zdecydowanie najmocniejszy okres od premiery trybu co-op w H1 2020. Wysokie przychody z Green Hella ponad trzy lata od premiery wersji Early Access, pozwalają nam na spokojny rozwój projektu Chimera – komentuje wyniki spółki, Krzysztof Kwiatek, prezes Creepy Jar.

Jednocześnie spółka kontynuuje wsparcie swojego longsellera. Creepy Jar pracuje nad dodatkiem The Spirits of Amazonia part 3 na PC oraz przygotowaniem poprzednich części rozszerzenia na konsole PlayStation 4 i Xbox One. W opinii zarządu ich bestseller dalej ma ogromny potencjał sprzedażowy.

– Wierzymy, że to nie koniec dobrych wyników Creepy Jar – czerwcowe premiery drugiej części The Spirits of Amazonia na Steam oraz Green Hella na konsolach, wraz z wrześniowym debiutem Green Hella w Azji, będą miały istotny wpływ na wyniki w drugiej części roku. Pozytywnym zaskoczeniem są dla nas dane sprzedażowe z konsol PlayStation i Xbox, które przekroczyły nasze pierwotne szacunki w pierwszych tygodniach po premierze. Jednocześnie nie tylko rozwijamy grę, ale też prowadzimy działania marketingowe, mające na celu wykorzystanie potencjału drzemiącego w ponad milionowej wishliście na Steam – kończy prezes

W związku z powyższym Creepy Jar aktywnie prezentuje grę na wydarzeniach gamingowych oraz organizuje kolejne akcje promocyjne. Już jutro spółka pokaże Green Hella na najważniejszych azjatyckich targach – Tokyo Game Show, a z tej okazji gra jest przeceniona o 30% na Steam. Spółka jednocześnie rozwija projekt Chimera, który będzie tytułem z popularnego gatunku base building z elementami survivalu. Już teraz wokół niego skupiona jest większość mocy operacyjnych Creepy Jar. W I półroczu 2021 r. zakończone zostały prace preprodukcyjne i rozpoczęto etap właściwej produkcji.