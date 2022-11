Bron.pl S.A. z dynamicznym wzrostem przychodów w 2022 r.

Bron.pl S.A., właściciel jednego z największych i najstarszych w Polsce sklepów internetowych, specjalizującego się w sprzedaży produktów strzeleckich i obronnych niewymagających zezwolenia, odzieży oraz akcesoriów survivalowych, notuje rekordowe wzrosty przychodów ze sprzedaży w 2022 r. Za okres pierwszych dziesięciu miesięcy br. Spółka osiągnęła dynamikę wzrostu przychodów na poziomie ok. 50 proc. rdr., przy czym najwyższą w marcu – wyniosła ponad 130 proc. rdr.

W 2022 r. Spółka Bron.pl osiąga rekordowe przychody ze sprzedaży. Po dziesięciu miesiącach tego roku wygenerowała 12,4 mln PLN przychodów, co daje dynamikę wzrostu na poziomie blisko 50 proc. w porównaniu z 8,3 mln PLN osiągniętych w analogicznych okresie 2021 r.

– W 2022 r. nasza Spółka generuje rekordowo wysokie przychody ze sprzedaży. Największy ich wzrost zaobserwowaliśmy w marcu i wyniósł on aż 130 proc. rdr., co było spowodowane przede wszystkim wybuchem wojny na Ukrainie. Wyniki te jednak nie były jednorazowym zdarzeniem. Średnia dynamika w kolejnych miesiącach utrzymywała się na poziomie blisko 44 proc. rdr. Pokazuje to, że Polacy na stałe zmienili podejście i zaczęli przywiązywać większą wagę do swojego bezpieczeństwa, zaopatrując się w produkty obronne oraz strzeleckie – komentuje Mirosław Klekot, dyrektor E-Commerce.

8 listopada 2022 r. rozpoczęła się oferta publiczna akcji Bron.pl S.A. Spółka planuje pozyskać z niej do 2,5 mln PLN, a zebrane środki mają zostać przeznaczone na rozszerzenie oferty produktowej oraz rozwój sklepu internetowego. Zapisy na akcje są przyjmowane za pośrednictwem platformy CrowdConnect.pl prowadzonej przez Dom Maklerski INC. Ostatnie tygodnie są dla Spółki bardzo intensywnym czasem nie tylko ze względu na przygotowania do oferty publicznej, ale także z powodu nadchodzącego Black Friday i okresu świątecznego.

– Zbliża się gorący moment dla handlu internetowego. Przed nami Black Friday i okres świąteczny. Historycznie w IV kwartale Spółka osiągała najwyższe przychody i tego samego spodziewamy się też w tym roku. Odpowiednio przygotowaliśmy się na nadchodzące tygodnie. Przeprowadziliśmy różnego rodzaju akcje marketingowe i promocyjne oraz planujemy jeszcze kilka w najbliższym czasie. Oczekujemy, że obecny kwartał będzie jednym z najlepszych w historii naszej firmy pod względem sprzedaży – dodaje Mirosław Klekot.