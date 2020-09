Ceny luksusowych nieruchomości mieszkaniowych na świecie zanotowały najwolniejszy wzrost cen od 2009 roku.

Firma Knight Frank przeprowadziła globalną ankietę wśród 160 deweloperów realizujących inwestycje mieszkaniowe w segmencie premium w 22 krajach, między innymi we Francji, Australii, Singapurze, Malezji i USA. Zostali w niej zapytani o skutki pandemii na ich sektor oraz długofalowy wpływ na trendy w projektowaniu. W oparciu o jej wyniki i rozmowy z deweloperami opracowany został raport „Global Development Report 2020”.

Prawie sześciu na dziesięciu globalnych deweloperów przesunęło realizacje swoich projektów z powodu pandemii. To jeden z głównych wniosków jaki płynie z ankiety – pierwszego takiego badania odkąd Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła stan pandemii. Pomimo, że jest jeszcze za wcześnie żeby ocenić długofalowy wpływ pandemii na sektor nieruchomości, jasne jest, że przyspieszyła ona wcześniejsze trendy i zainicjowała nowe rozwiązania w projektowaniu inwestycji mieszkaniowych.

Zdecydowana większość respondentów jest obecna w największych i najdroższych miastach świata, które już przed pandemią mierzyły się z niską podażą nieruchomości mieszkaniowych oraz wysokimi cenami ograniczającymi popyt. Cztery na dziesięć firm, które wstrzymały swoje projekty deweloperskie z powodu pandemii, wprowadzają teraz zmiany w już zatwierdzonych projektach. W ankiecie oraz wywiadach przeprowadzonych z deweloperami przy okazji jej przeprowadzania pojawia się jasny komunikat, że nie należy jednak panicznie reagować na kryzys i zmieniać projekty budynków, tak żeby były gotowe na przyszły lockdown, albo dystans społeczny. Co ważniejsze, poziom aktywności rynkowej obserwowany na całym świecie podczas pandemii świadczy o odporności popytu na mieszkania zaprojektowane i zbudowane przed jej wybuchem. Na przykład, według danych Knight Frank, kwota ofert złożona przez kupujących na nieruchomości w Londynie w sierpniu była najwyższą w historii. Deweloperzy rozważają jednak wprowadzanie zmian, które przed 2020 rokiem nie były brane pod uwagę. Dla przykładu 38% respondentów rozważa wprowadzenie w swoich projektach większych udogodnień dla rowerów, co jednocześnie jest tożsame z działaniami europejskich miast. Według Europejskiej Federacji Cyklistów, która ma swoją siedzibę w Brukseli, europejskie samorządy zobowiązały się do zainstalowania ponad 2000 kilometrów tymczasowych (pop-up) ścieżek rowerowych. Na chwilę obecną jest już ich ponad 1000 kilometrów, a działają między innymi w Budapeszcie, Mediolanie, Wiedniu i Berlinie. Główna zmiana jaka ma zajść w projektowaniu domów dotyczy rozwiązań technologicznych – WiFi ma być ogólnodostępne budynkach, deweloperzy chcą udoskonalonych systemów oczyszczania powietrza, automatyzacji drzwi i głosowego sterowania windami.

Pandemia wpłynęła też na ceny nieruchomości premium w największych miastach. Prowadzony przez Knight Frank indeks Prime Global City Index śledzący kwartalnie ceny luksusowych nieruchomości w 45 miastach, m.in. w Paryżu, Moskwie i Taipei, na koniec II kwartału 2020 roku pokazuje wzrost cen o 0,9% w stosunku do II kwartału 2019 roku, co oznacza najwolniejszy przyrost od 2009 roku. Największe spadki cen, o 25% zanotował Dubaj oraz Londyn (spadek o 17%). W przypadku Dubaju do spadku cen przyczyniła się historyczna nadpodaż, a w przypadku Londynu Brexit.