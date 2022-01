Chiny obniżają stopy procentowe

Za Wielkim Murem trwa kolejne dopasowywanie parametrów makroekonomicznych. Kraj ten może sobie pozwolić na obniżki stóp procentowych, jednakże na razie robi to bardzo ostrożnie.

Dobre dane z USA

Wczoraj poznaliśmy odczyty z amerykańskiego rynku nieruchomości. Dużo lepiej od oczekiwań wypadły zarówno pozwolenia na budowy domów, jak i rozpoczęte budowy. Oba te odczyty są również na wyjątkowo wysokich poziomach. Są to drugie najwyższe wyniki od początku pandemii. Dlaczego dane te są takie ważne? Na rynkach wciąż żywe są wspomnienia kryzysu z 2008 roku wywołanego właśnie przez załamanie na rynku nieruchomości. Obecnie dobra sytuacja oddala te katastrofalne wizje.

Rosną zapasy paliw

Wczorajsze dane Amerykańskiego Instytutu Paliw pokazały wzrost zapasów. Oznacza to, że na rynku być może nie ma aż takiego deficytu, jak dotychczas sądzono. W rezultacie ceny ropy na chwilę przestały rosnąć. Nie zmienia to faktu, że baryłka londyńskiej ropy w dalszym ciągu niebezpiecznie zbliża się do ważnego poziomu 90 dolarów. Już teraz jest najdroższa od 2014 roku. Pamiętając jednak tamte poziomy, poprawa tego rezultatu będzie wymagała jeszcze bardzo dużych wzrostów. Nie zmienia to faktu, że kolejne wzrosty cen ropy powinny odbijać się na inflacji.

Chińczycy obniżają stopy procentowe

W Państwie Środka doszło do obniżki stóp procentowych. W obecnej sytuacji, gdzie na całym niemal świecie mówi się o podnoszeniu, jest to spory ewenement. Inflacja wynosi tam obecnie 1,5%, co zdaniem specjalistów jest wynikiem nieskorzystania z zachodnich rozwiązań gwałtownej obniżki stóp procentowych i zalania gospodarki pieniędzmi. W rezultacie kraj ten nie musi walczyć z tymi samymi problemami, co Zachód. Z drugiej strony Chiny mają problem kredytowy na rynku nieruchomości, gdzie bardzo głośno mówi się o bańce. Niższe stopy procentowe mogą oddalić bankructwo deweloperów, ale też nadmuchać problem.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na:

14:30 – USA – wnioski o zasiłek dla bezrobotnych,

16:00 – USA – sprzedaż domów na rynku wtórnym.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl