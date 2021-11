Co napędza Polaków do zmiany pracy?

Na rynku pracy w Polsce panuje znaczące ożywienie. Jakie postawy przyjmują kandydaci w tych okolicznościach? By to sprawdzić, zespół Pracuj.pl przeprowadził badanie „Polacy w nowym środowisku pracy”. Jak się okazuje, co trzeci z nas szuka aktywnie nowego pracodawcy, tyle samo zmieniło pracę w ostatnich dwóch latach. Najczęstszą motywacją do tego pozostają zarobki, ale istotne są także renoma firmy i stabilność stanowiska.

Wyniki badań w skrócie:

31% Polaków badanych przez Pracuj.pl aktywnie szuka nowej pracy.

85% respondentów jest otwartych na nowe możliwości pracy.

Co czwarty respondent zmienił w pandemii model zatrudnienia.

Co trzeci badany Polak zmienił pracę w ciągu ostatnich dwóch lat.

Zarówno o pozostaniu w pracy, jak i odejściu decydują najczęściej zarobki.

Ciekawe czasy w świecie pracy

Rynek pracy zmienia się na naszych oczach. Nałożyło się na to wiele czynników – nie tylko pandemia koronawirusa, ale także postępująca cyfryzacja i automatyzacja czy konieczność nauki nowych kompetencji. I choć nowa sytuacja rodzi wiele wyzwań, na rynku rekrutacji w 2021 roku panuje niewątpliwie pozytywne ożywienie. Statystyki rekrutacji biją w wielu aspektach rekordy sprzed pandemii. Na portalu Pracuj.pl w pierwszych dziewięciu miesiącach br. zamieszczono ponad 700 tysięcy ofert z ponad 30 specjalizacji, w tym z dziedzin nowych technologii i pracy fachowej – coraz bardziej atrakcyjnych dla kandydatów.

Najnowsze badanie Pracuj.pl „Polacy w nowym środowisku pracy” przeprowadzone zostało we wrześniu i październiku 2021 roku na reprezentatywnej grupie 2097 respondentów. Eksperci portalu wzięli pod lupę takie obszary, jak m.in. stosunek Polaków do zmiany miejsca zatrudnienia, ich oczekiwania wobec pracodawców i preferowana długość procesu rekrutacyjnego. W pierwszym tekście opartym na badaniu sprawdzamy, w jakim stopniu ożywieniu pracodawców towarzyszy gotowość kandydatów do nowych kroków w karierze, a także co zachęca ich do zmiany zawodowej.

Co trzeci szuka pracy

Wyniki badania Pracuj.pl wskazują, że Polacy są stosunkowo mobilni zawodowo w obliczu rosnącej rywalizacji o pracownika. Obecnie nowej pracy szuka aktywnie blisko co trzeci respondent biorący udział w badaniu (31%) – na co wpływ może mieć rosnąca liczba konkurencyjnych propozycji pracy. Jednocześnie warto dodać, że aż 85% Polaków jest otwartych na otrzymanie nowej oferty w najbliższych miesiącach. Oznacza to, że choć aktywne poszukiwania prowadzi mniejszość kandydatów, blisko 9 na 10 byłoby skłonnych zmienić pracę, otrzymując nowe, atrakcyjne warunki.

Wbrew pierwotnym obawom części analityków, okres „nowej normalności” bardziej sprzyja zmianom zawodowym niż wzrostowi bezrobocia. Przez ostatnie dwa lata, a więc już w przeważającej części w okresie pandemii, pracę zmienił więcej niż co trzeci badany Polak (34%), a w ostatnim roku – więcej niż co piąty (22%). Ponad połowa respondentów (54%) pracuje w obecnym miejscu ponad trzy lata. „Długodystansowców” jest jednak wyraźnie mniej – ponad dekadę w jednej firmie spędziła około 1/4 badanych (24%). Zmiana zawodowa mogła być związana nie tylko z nowym pracodawcą, ale także przejściem na inny typ umowy. Według deklaracji Polaków w trakcie pandemii mógł zrobić to co czwarty z nich.

Pieniądze to nie wszystko, ale…

Dlaczego Polacy najczęściej szukają nowej pracy? Podobnie, jak w minionych latach, najwięcej z nich wskazuje na kwestie finansowe. 73% badanych chce uzyskać wyższe zarobki. Daleko za tą przyczyną znajdują się kolejne kwestie, takie jak brak możliwości awansu i rozwoju (26%), poczucie bycia niedocenionym (25%), a także zła atmosfera w firmie (18%).

A dlaczego Polacy chcą zostać w starej pracy i nie szukają nowej? Analogicznie, najczęstszym powodem są odpowiednie zarobki, które wskazało 42% respondentów. Dla 30% badanych liczą się dobra atmosfera w firmie, a także odpowiednia lokalizacja. Dobre relacje z szefem jako powód pozostania w starej pracy podało 27%. Jak widać, zarobki są najczęstszym powodem zarówno do zmiany, jak i pozostania w obecnym miejscu zatrudnienia, choć gdy są niewystarczające, to motywują bardziej do poszukiwań nowego pracodawcy.

Ostatnie dwa lata pokazały wszystkim, jak warunki zewnętrzne, niezależne od nas, mogą zmienić całe dotychczasowe życie, w tym rynek pracy. Zmiany, które nastąpiły i ciągle następują w firmach, są duże i dotyczą nie tylko pracy zdalnej czy hybrydowej. Na początku pandemii ludzie tracili pracę, a teraz pracodawcy pilnie poszukują pracowników w różnych branżach. Kandydaci podchodzą otwarcie do nowych propozycji zawodowych. Już badanie Pracuj.pl ze stycznia 2021 pokazało, że 9 na 10 Polaków było wówczas otwartych na nowe oferty pracy. Wyniki najnowszego badania z września i października podtrzymują te tendencje. Co warto podkreślić, międzynarodowe badania i statystyki udowadniają, że sytuacja wzrostu zapotrzebowania na pracowników dotyczy niemal całej Europy, choć Polska wyróżnia się na tle reszty kontynentu -komentuje Konstancja Zyzik, Menedżerka ds. Pozyskiwania Talentów i Rozwoju Pracowników w Grupie Pracuj.

Na co zwracamy uwagę w ofertach pracy

Badanie Pracuj.pl pokazuje dobitnie, że przy wyborze konkretnych ofert pracy Polacy najczęściej zwracają uwagę na wynagrodzenie – bierze je pod uwagę 81% badanych. Na drugim miejscu znalazł się łatwy dojazd do pracy (43%) – kandydaci chętnie zwracają uwagę na oferty pokazujące dokładną lokalizację miejsca zatrudnienia.

Na trzecim miejscu znalazła się stabilność i bezpieczeństwo firmy (40%). Ten czynnik nabrał dodatkowego znaczenia w czasach pandemii, choć udział osób biorących go pod uwagę jest niższy, niż jeszcze w pierwszych miesiącach pandemii. Ciekawe zadania do wykonania jako powód zainteresowania ofertą wskazało 28% respondentów. Mniejsza, ale warta odnotowania grupa badanych zwraca uwagę na czynniki szczególnie związane z rynkiem po wybuchu pandemii: elastyczne godziny wykonywania obowiązków czy też możliwość wyboru odpowiedniej formy pracy – zdalnej, hybrydowej lub stacjonarnej.

Wielu ludzi chcących znaleźć pracę, szuka informacji o pracodawcach, zanim złoży aplikację lub umówi się na spotkanie rekrutacyjne. Renoma, rozpoznawalność i wiarygodność przyciągają pracowników. Zdecydowana większość Polaków zwraca uwagę na renomę pracodawcy. Benefity w ofertach pracy interesują 61% respondentów – wciąż wielu, ale okazały się mniej istotne od renomy. Oznacza to, że choć benefity pozapłacowe mogą być magnesem na kandydata, powinny iść także w parze z dobrą opinią o firmie na rynku.

Nasze badanie pokazuje, że Polacy świadomie wybierają pracodawców, szukając o nich informacji i opinii. Często renoma pracodawcy jest ważniejsza dla kandydata niż benefity lub inne obietnice, zawarte w ogłoszeniu. Kandydaci w zalewie ofert pracy starają się wybrać te, które niosą dla nich prawdziwą nadzieję na polepszenie swojego życia zawodowego. Dobra opinia, reputacja, uznanie – to elementy, które w świadomości respondentów świadczą o stabilności pracodawcy. One wydają się być dla kandydatów gwarantem bezpieczeństwa, a także dobrych warunków pracy w różnych okolicznościach

-mówi Agata Grzejda, ekspertka ds. komunikacji wewnętrznej w Grupie Pracuj.

Rekrutacja czym krótsza, tym lepsza

W sytuacji, gdy pracodawcy rywalizują o kandydatów liczy się to, co jest ważne dla przyszłych pracowników – a oni nie lubią procesów rekrutacyjnych trwających miesiącami. Optymalny czas od wysłania CV do otrzymania ostatecznej decyzji od pracodawcy powinien trwać najdłużej tydzień – tak twierdzi 23% respondentów. Dla ponad połowy badanych okres rekrutacji nie powinien trwać dłużej niż dwa tygodnie. Aż 82,5% Polaków uważa, że miesiąc to maksymalny czas, który można poświęcić na rekrutację, zanim podejmie się decyzję. W sytuacji, gdy w firmach brakuje rąk do pracy wydaje się, że szybkie zatrudnienie pracownika jest także w interesie pracodawcy.

Oferty pracy w rozkwicie

Pandemia COVID-19 sprawiła, że rynek pracy jest jeszcze bardziej nakierowany na pracownika niż wcześniej. Niezmiennie istotnym czynnikiem, motywującym do zmiany pracy, jest wysokość wynagrodzenia. Cyfryzacja życia sprawiła, że kandydaci mają większe możliwości wyboru ofert pracy, znajdując w internecie kompleksowe informacje i opinie o pracodawcach. Powoduje to, że wizerunek pracodawcy jest bardzo istotny dla kandydatów, a ci wybierają w setkach tysięcy ogłoszeń, których liczba stale rośnie – co jest bardzo optymistyczną obserwacją na tle obaw z początków pandemii.

O BADANIU

Badanie „Polacy w nowym środowisku pracy. Ewolucja świata zawodowego” zostało przeprowadzone we wrześniu i w październiku 2021 roku przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie portalu Pracuj.pl. Pomiar wykonany metodą CAWI przeprowadzono na próbie 2097 Polaków, reprezentatywnej dla populacji osób czynnych zawodowo w wieku 18-65 pod względem płci, wieku oraz wielkości miejscowości zamieszkania.