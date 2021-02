Co napędzi branżę logistyczną w 2021?

Za nami wyjątkowy dla e-commerce pod wieloma względami rok 2020, a przed nami kolejne miesiące, kiedy znajdujemy się w pandemicznej rzeczywistości. Czy obserwować będziemy zmiany w globalnym biznesie, mające wpływ także na branże logistyczną? Czy też kontynuowane będą trendy widoczne już w 2020 roku?

Rok 2020 był pod względem wzrostów w e-commerce szalony. Przykładowo w Stanach Zjednoczonych pierwszy kwartał 2020 roku wygenerował tak duże zyski, jak cała dekada! Pod względem wzrostów handlu internetowym, Europa Środkowo-Wschodnia była najszybciej rosnącym obszarem ze skalą wzrostu 21,5% (Środkowy Wschód i Afryka – 19,9%, Ameryka Płd. – 19,4%). Przedłużająca się pandemia spowodowała zmianę nawyków zakupowych. Po doświadczeniach roku 2020 część biznesów opierających się na sprzedaży nie wróci już do trybu stacjonarnego – dotyczy to np. branży odzieżowej. Przed nami kolejny rok ze wzrostami w e-commerce, tym bardziej, że wg danych Według ostatniego badania GEMIUS i Izby Gospodarki Elektronicznej już 73% internautów robi zakupy online. Wynik ten jest lepszy od poprzedniej fali badania aż o 11 punktów procentowych.

Wzmacnianie pozytywnego doświadczenia

Każda poprawa w obszarze customer experience zwiększa zaangażowanie klienta, dlatego firmy z branży e-commerce muszą dopracowywać swoje procesy do perfekcji. Jednym z kluczowych aspektów jest terminowość dostawy. W najbardziej zaawansowanych systemach automatycznego magazynowania zdjęcie towaru z lokalizacji może zająć zaledwie 49 sekund od kliknięcia. Jak to wpływa ma szybkość realizacji, nie trzeba wspominać.

Czas na Business 5.0

Cyfrowa transformacja dzieje się na naszych oczach, a przyspieszył ją kryzys COVID-19. Biznes 5.0 wykorzystuje możliwości, które niosą za sobą technologie i era cyfryzacji, w tym takie narzędzia jak sztuczna inteligencja, Big Data, automatyzacja procesów biznesowych.

– Niewątpliwie do tego obszaru zalicza się automatyzacja procesów magazynowych, od której zależy rentowność wielu biznesów i zadowolenie milinów klientów różnych branż. Przykładem może być oparty o najnowsze rozwiązania robotyzacji i oprogramowania system AutoStore, który dzięki kilku tysiącom realizowanych zamówieniach dziennie pozwala zwiększyć wydajność o kilkadziesiąt procent w skali rok do roku – mówi Anna Wiśniewska, managing director w Element Logic Polska.

Doskonalenie łańcucha dostaw

Głównym założeniem efektywnego łańcucha dostaw jest obniżenie kosztów lub wzrost przychodów w wyniku doskonalenia jakości obsługi. To z kolei pozwala zmaksymalizować korzyści ekonomiczne Według danych EY przedsiębiorcy są świadomi, jak duże rezerwy tkwią w ich niedoskonałych łańcuchach dostaw. Aż 52% z nich – aktywnie podejmuje kroki w celu zmiany obecnego łańcucha dostaw, natomiast 40% ma w planach ich zainicjowanie, ale jeszcze zastanawia się nad ich charakterem.

Redukcja kosztów i… śladu węglowego

Użytkownicy oraz opinia publiczna coraz częściej zwracają uwagę na to, jak pod względem ekologii wygląda proces produkcji i dostawy towaru – eko trend wciąż będzie jednym z wiodących, również w branży logistycznej – ze względu na oszczędności, ale nie tylko. – Magazyny pochłaniają ogromne ilości zasobów, ale zarządzanie nimi w sposób zrównoważony jest możliwe. Przykładowo roboty wdrożone w systemie AutoStore regenerują energię za każdym razem, gdy opuszczają pojemnik lub zmniejszają prędkość – podobnie jak samochód elektryczny – dzięki czemu energia cyrkuluje i jest stała. Dziesięć robotów AutoStore zużywa tyle samo energii co jeden odkurzacz. Mogą one z łatwością korzystać także z energii słonecznej, dzięki czemu idealnie nadają się do zastosowania w nowoczesnych energooszczędnych magazynach – dodaje Anna Wiśniewska.

