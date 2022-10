Co piąty konsument z Polski zrezygnował z danej marki ze względu na jej nieetyczne lub antyspołeczne działanie

Sustainable Brands Poland oraz Ipsos przeprowadzili badanie na reprezentatywnej grupie polskich konsumentów w wieku 16-74. Podstawowym celem była diagnoza stanu świadomości polskich konsumentów w obszarze zrównoważonego rozwoju oraz związanych z nim wartości i zachowań – ze szczególnym naciskiem na spójność między deklarowanymi intencjami a realnymi działaniami. Podstawowe wnioski wskazują, że aż co piąty konsument w Polsce odwrócił się od firmy lub brandu za nieetyczne lub antyspołeczne zachowanie, a jednocześnie aż 68% z nas uważa, że posiada realny wpływ na działanie brandów.

Zrównoważony rozwój to nie tylko kwestie związane z ekologią, czy społeczną odpowiedzialnością biznesu. To również więcej, niż rekompensowanie szkód wywołanych przez działanie biznesu. To przede wszystkim sposób odpowiedzialnego działania brandów we wszystkich obszarach wpływających na ich funkcjonowanie jako organizacji. Dotyczy to produktów końcowych w szerokim spektrum – od produkcji i łańcucha dostaw, przez podejście do kwestii społecznych i pracowniczych, po same produkty i usługi, będące emanacją wartości marek i podążających za nimi konsumentów.

Platforma Sustainable Brands funkcjonuje już w 20 krajach, jednocząc największe brandy, które chcą dzielić się wiedzą lub czerpać wiedzę z zakresu zrównoważonej transformacji marki. W Polsce organizacja zaczęła swoją działalność, a pierwszym przedsięwzięciem będzie zalożycielska konferencja Shaping Behaviors for Impact ’22, na której przedstawione zostaną główne wnioski z badania Socio-Cultural Trend Tracker 2022 z Ipsos oraz odbędą się panele dyskusyjne z CEO i CMO m.in. Microsoft, Orange, Veolia, a także pokazane zostaną case study – Siemens oraz Clovin.

– Sustainable Brands dysponuje całą paletą autorskich rozwiązań audytorskich i narzędzi wspomagających zrównoważoną transformację brandów i ich wpływ na zmianę zachowań i postaw konsumentów. Nasza globalna platforma opiera się również na wiedzy firm, zgromadzonych w unikalnej w swojej skali i misji wspólnocie światowych oraz lokalnych marek. Naszą ambicją jest stać się dla nich partnerem i think-tankiem wspierającym ich w podróży transformacyjnej, również w regionie CEE – mówi Tomasz Pawlikowski, współzałożyciel Sustainable Brands Poland.

Badanie Socio-Cultural Trend Tracker 2022 zostało przeprowadzone na reprezentatywnej grupie 2 001 polskich konsumentów, w wieku 16-74. Głównym celem było sprawdzenie gotowości konsumentów do podjęcia działań w obszarze 9 Zachowań Zrównoważonego Stylu Życia, zdefiniowanych przez Brands For Good (link: https://sbbrandsforgood.pl/9-kluczowych-zachowan-zrownowazonego-stylu-zycia). Dodatkowo, zebrano także ocenę zrównoważonych działań wśród 214 największych Brandów z 15 sektorów: sklepy budowlane i wyposażeniowe, higiena osobista, kosmetyki, bankowość, finanse i ubezpieczenia, telekomunikacja, sklepy online, napoje, napoje alkoholowe, sklepy odzieżowe, energia i paliwa, elektronika, medycyna bez recepty, produkty tytoniowe, przekąski, żywność.

– Bardzo cenimy sobie współpracę z Sustainable Brands i cieszymy się, że Polska dołącza do listy krajów, w których wspólnie realizujemy badanie Socio-Cultural Trend Tracker. Jego metodologia wyróżnia się na tle wielu innych badań dotyczących zrównoważonego rozwoju, co najmniej na kilka sposobów. Po pierwsze, definiujemy obszar sustainability szeroko, uwzględniając w nim również kwestie społeczne, np. te związane z równością płci albo przejawami społeczeństwa obywatelskiego. Inne badania nierzadko zawężają zrównoważony rozwój do kwestii ekologicznych – które są oczywiście bardzo ważne, ale bynajmniej nie wyczerpują tematu. Po drugie, ta szeroka perspektywa została przełożona na model 9 Zachowań Zrównoważonego Stylu Życia, które stanowią analityczny szkielet naszego raportu i pozwalają na formułowanie klarownych, konkretnych wniosków. Po trzecie, zrównoważone zachowania badamy nie tylko poprzez ogólne deklaracje zgody lub niezgody na nie, ale również pytając o bardzo szczegółowe „mikro-akcje”, czyli codzienne zachowania – na pozór małe i nieznaczące, ale z doniosłymi konsekwencjami w skali społecznej. Po piąte wreszcie, szeroka definicja próby pozwala nam analizować sytuację nawet w takich podgrupach jak Generacja Z czy osoby w wieku emerytalnym. Podsumowując, Ipsos realizuje globalnie wiele badań na temat zrównoważonego rozwoju i nasi eksperci są autorami licznych publikacji i wystąpień konferencyjnych na ten temat. Doskonale znając temat, gorąco polecamy raport z Socio-Cultural Trend Trackera jako lekturę świeżą i inspirującą – tłumaczy Mateusz Głowacki, Dyrektor badań ilościowych w Ipsos Poland.

Wybrane wnioski z badania Sustainable Brands i Ipsos: