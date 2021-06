Co ze stopami procentowymi w Polsce?

Wzmożone dyskusje o podwyżkach stóp procentowych dotyczą nie tylko osób zainteresowanych rynkiem walutowym. Stopy procentowe to również raty kredytów mieszkaniowych wielu z nas.

Oczekiwanie na decyzję Rady

Dzisiaj poznamy decyzję w sprawie stóp procentowych. Dotychczasowe wypowiedzi członków Rady Polityki Pieniężnej wskazują na to, że dyskusja może być znacznie bardziej intensywna niż ostatnio. Nie zmienia to faktu, że w dotychczasowych kalkulacjach większość mają tzw. gołębie, czyli zwolennicy niskich stóp procentowych. Analitycy wskazują raczej na scenariusz braku zmian stóp procentowych, ale sugerują dokładnie przyglądać się komentarzom po decyzji. To z nich może wynikać ewentualna zmiana nastawienia decydentów. Jeżeli komentarz nie będzie zamykał się na podwyżki stóp procentowych, możemy być dzisiaj świadkami kontynuacji porannego ruchu umacniającego złotego względem głównych walut.

Mieszane dane z Europy

Wczoraj poznaliśmy dwa ważne odczyty dla europejskiej gospodarki. Aktualizacja danych o PKB za pierwszy kwartał była wyjątkowo korzystna. Recesja wyniosła zaledwie 1,3% wobec 1,8% w pierwotnych danych. Z drugiej strony Indeks instytutu ZEW w Niemczech osiągnął zaledwie 79,8 pkt. Rynki otrzymały zatem dokładnie o tej samej godzinie dwa wyraźnie sprzeczne sygnały. W rezultacie mieliśmy trochę zawirowań na parach związanych z euro, ale finalnie pomimo dużych różnic rynki wróciły niemal do punktu wyjścia.

Rekordy na rynku ropy

Prognozy wzrostu cen ropy idą gwałtownie w górę. Jeszcze niedawno szczyty prognoz sięgały z wyjątkiem pewnych skrajności w okolicach 80 dolarów za baryłkę. Obecnie optymizm rośnie nie tylko u analityków, którzy prognozują już nawet 100 dolarów w dalszej perspektywie, ale również wśród inwestorów, którzy ustanowili kolejne rekordy. Londyńska ropa jest najdroższa od maja 2019 roku, a amerykańska nawet od października 2018. Głównym winnym wzrostu cen jest rosnące zapotrzebowanie wynikające z odmrażania gospodarek.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na:

16:00 – Polska – komunikat po posiedzeniu RPP,

16:30 – USA – tygodniowa zmiana zapasów paliw.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl