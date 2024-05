Columbus Energy sprzedaje 28 MW projektów fotowoltaicznych GoldenPeaks Capital

Grupa Columbus Energy sprzedaje część projektów farmowych. Nabywcą jest spółka Nyx Renewable Energy z Grupy GoldenPeaks Capital.

Podpisana dziś umowa przedwstępna pomiędzy spółkami z Grupy Columbus Energy a Nyx Renewable Energy Sp. z o.o., należącą do GoldenPeaks Capital (GPC), dotyczy sprzedaży 30 projektów farmowych Columbus Energy, realizowanych przez 19 spółek zależnych z Grupy. Są to projekty z wydanymi warunkami przyłączeniowymi oraz ready to build (RtB), o łącznej mocy 28,077 MW. Po ustaleniu warunków sprzedaży, transakcja zostanie zrealizowana w kilku transzach.

– Postanowiliśmy sprzedać część naszych projektów farmowych, stworzonych i dewelopowanych w Columbus. Staramy się, aby aktywa te zyskiwały na wartości, dlatego gdy zdarza się oferta biznesowa, która wpływa na rozwój Grupy, chętnie z niej korzystamy. GoldenPeaks Capital jest funduszem specjalizującym się w budowie i eksploatacji projektów fotowoltaicznych, co daje gwarancję zrealizowania tych projektów na najwyższym, profesjonalnym poziomie – mówi Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy S.A.

GoldenPeaks Capital specjalizuje się w budowie i eksploatacji systemów fotowoltaicznych. Grupa jest jednym z największych właścicieli systemów fotowoltaicznych w Polsce i na Węgrzech, z ponad 15-letnim doświadczeniem w strukturyzacji projektów energetycznych na całym świecie, o łącznej mocy ponad 6 000 MW.