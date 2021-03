Coraz więcej Polaków korzysta z rat podczas zakupów online

Popyt na zakupy internetowe na raty systematycznie rośnie – wynika z danych PayU. W 2020 roku łączna wartość zakupów opłacanych tą metodą płatności wzrosła o 45%. Najczęściej na raty kupowany jest sprzęt elektroniczny oraz dobra luksusowe, w tym biżuteria i zegarki. Coraz większy udział płatności ratalnych w całościowej sprzedaży odnotowują jednak także sklepy oferujące e-usługi, w szczególności te związane z edukacją i zdrowiem.

Z roku na rok przybywa w Polsce konsumentów zainteresowanych finansowaniem zakupów online na raty oraz odpowiadających na ten trend sklepów internetowych. Liczba e-sklepów, które oferują klientom rozłożenie płatności w czasie wzrosła w ciągu ostatnich 2 lat o 15 p.p., wynika z danych PayU.

– Analizując dane za rok 2020, zaobserwowaliśmy wzrost łącznej wartości zakupów opłaconych na raty przekraczający 45%, w porównaniu do roku 2019. Wynika to zarówno z coraz większego popytu na taką metodę płatności wśród konsumentów, jak i z przyrostu liczby sklepów, które oferują raty PayU. Nasze dane potwierdzają także, że aż 2/3 zakupów na raty w 2020 roku dokonały osoby, które wcześniej już skorzystały z tej formy płatności, co świadczy o tym, że konsumenci pozostają wierni sprawdzonym rozwiązaniom – mówi Martyna Szczepaniak, Head of Consumer Credit w PayU.

Potencjał drzemie w e-usługach

Z danych PayU wynika, że najwięcej sprzedaży online niezmiennie generują kategorie zakupowe takie jak elektronika, dobra luksusowe (w tym szczególnie biżuteria i zegarki) oraz wyposażenie domu (meble). W ubiegłym roku, w wyniku pandemii oraz związanym z nią zamknięciem obiektów sportowych i ograniczeniem możliwości korzystania z siłowni, zauważalny był również znaczny wzrost zainteresowania sprzętem sportowym i turystycznym do domowego użytku kupowanym na raty.

Internauci coraz chętniej inwestują też w rozwój osobisty i dbają o zdrowie. To właśnie e-sklepy oferujące usługi medyczne i dentystyczne oraz związane z edukacją odnotowały najwyższą średnią kwotę pożyczki, czyli powyżej 3 tys. złotych.

– Kategorią zakupową, w której cały czas dostrzegamy duży potencjał, są e–usługi – w szczególności te związane z samokształceniem i zdrowiem. Rozłożenie płatności na raty może pomóc konsumentom w podjęciu decyzji o skorzystaniu z droższego świadczenia oraz ułatwić regularne korzystanie z profesjonalnych szkoleń czy kursów udoskonalających – dodaje Martyna Szczepaniak.

Niezależnie od kategorii zakupowej, wnioski o raty online składane są coraz częściej za pośrednictwem urządzeń mobilnych – niemal 60% z nich konsumenci składają przy użyciu smartfona lub phableta.

Zakupy na raty domeną mężczyzn

Z danych PayU wynika, że w 2020 roku z rat online najczęściej korzystali konsumenci w wieku 25-34 lata (40%). Natomiast najmniejszy odsetek użytkowników finansujących zakupy w ten sposób stanowiły osoby w przedziale wiekowym 18-24 lata (11%).

62% wszystkich transakcji ratalnych w 2020 roku wykonali mężczyźni. Dokładnie połowa kupujących na raty to osoby pozostające w związkach małżeńskich. Z rozłożenia płatności za zakupy w czasie najczęściej korzystały osoby z wykształceniem średnim (44%).

Finansowaniem zakupów online na raty zainteresowani są również beneficjenci rządowego programu wsparcia dla rodzin „Rodzina 500 plus”. Świadczenie pobierane w ramach programu zostało wskazane jako jedno z dwóch głównych źródeł dochodu (dodatkowe lub główne) przez 17% konsumentów korzystających z rat PayU w 2020 r.