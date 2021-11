STS Holding S.A. ogłasza zamiar wejścia na GPW

Grupa STS („Grupa”), grupa kapitałowa, na czele której stoi STS Holding S.A. (dalej: „STS Holding”, „Spółka”), największy bukmacher w Polsce[1], działający w oparciu o autorską technologię, ogłasza chęć przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej skierowanej zarówno do inwestorów instytucjonalnych, jak i indywidualnych. Spółka zamierza wnioskować o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych („GPW”) w Warszawie. Po IPO STS Holding byłby jedynym przedstawicielem branży zakładów bukmacherskich na GPW.

Grupa jest największym pod względem obrotów bukmacherem w Polsce[2], który działa również na skalę międzynarodową, dzięki licencjom w Wielkiej Brytanii oraz Estonii, skąd oferuje usługi na kilku rynkach. Produkty oferowane przez Grupę obejmują zakłady sportowe, zakłady na sporty wirtualne, kasyno internetowe (poza Polską), BetGames oraz szeroką ofertę zakładów na wyniki wydarzeń esportowych.

Dziś ogłaszamy chęć przeprowadzenia IPO oraz debiutu akcji na GPW. Wierzymy, że grupa taka jak STS Holding ­– o doskonałej pozycji rynkowej, z dużą rozpoznawalnością oraz silnym zespołem menadżerskim – jest atrakcyjna dla inwestorów polskich oraz zagranicznych. Osobiście uważam, że wejście na GPW przyspieszy nasz rozwój, umocni pozycję absolutnego lidera rynku w Polsce i pomoże zwiększyć rozpoznawalność marki na arenie międzynarodowej – mówi Mateusz Juroszek, prezes zarządu STS Holding.

Grupa – za sprawą licznych inwestycji w rozwój oferty produktowej, nowoczesnych technologii oraz nowych funkcjonalności dla użytkowników – między 2015 i 2020 rokiem zwiększyła wartość zawartych zakładów prawie sześciokrotnie. Wartość zawartych zakładów w 2020 roku wyniosła 3, 319 mld zł, a EBIDTA 171 mln zł. Zarząd szacuje, że obecnie Grupa posiada blisko połowę udziałów w polskim rynku bukmacherskim, a ok. 85% wartości zawartych zakładów pochodzi z kanałów online Grupy – aplikacji dedykowanej systemowi Android oraz iOS, strony internetowej i jej mobilnej wersji. Grupa posiada również nowoczesne lokale przyjmowania zakładów, które znajdują się w każdym większym mieście w Polsce – łącznie na terenie kraju jest ich ponad 400, które dodatkowo zwiększają rozpoznawalność marki. Grupa zatrudnia ponad 1500 osób.

Grupa funkcjonuje na polskim rynku od niemal 25 lat. W tym czasie zwiększyliśmy skalę działalności, zmieniliśmy model biznesowy oparty na lokalach stacjonarnych na kanały online oraz zabezpieczyliśmy wiodące rozwiązania technologiczne, rozbudowaliśmy innowacyjną ofertę produktową, weszliśmy na rynki zagraniczne czy zbudowaliśmy własny system bukmacherski. Dzięki temu Grupa stała się największym legalnym bukmacherem w Polsce, z 46% udziałem w rynku, ale także podmiotem nastawionym na działalność międzynarodową. Teraz nadszedł czas na publiczną ofertę akcji Spółki, która będzie dodatkowym motorem wzrostu Grupy – dodaje Mateusz Juroszek.

Przewagi konkurencyjne

Grupa jest największym podmiotem w branży bukmacherskiej w Polsce, wyróżniającym się wysoką rozpoznawalnością marki i innowacyjną ofertą produktową oraz technologiczną ukierunkowaną na rozwiązania mobilne.

Grupa posiada komplementarny i wielokanałowy model sprzedaży – obejmujący przyjazną dla klienta aplikację mobilną dla oprogramowania iOS, Android i Huawei (odpowiada za 64% NGR[3] Grupy w 2020 roku), kompleksową stronę internetową w wersji desktop i mobile (odpowiada za 16% NGR Grupy w 2020 roku) oraz sieć ponad 400 lokali stacjonarnych, w tym 6 placówek premium (odpowiada za 20% NGR Grupy w 2020 roku).

Grupa posiada pełną kontrolę nad technologią, którą wykorzystuje. W strukturach Grupy znajduje się spółka Betsys, która opracowała autorski system bukmacherski. Platforma jest w pełni skalowalna oraz przystosowana do wszystkich kanałów sprzedaży – online, mobile oraz retail.

Grupa jest zdecydowanym liderem branży, stale zwiększającym udziały w rynku – z 34% w 2013 r. do 46%[4] w 2020 r. – dzięki swojej strategii „mobile-first” i wiodącej roli w cyfryzacji sektora zakładów sportowych w Polsce. Drugi co do wielkości gracz na polskim rynku zakładów bukmacherskich posiada udział w rynku na poziomie ok. 28%.

STS to wiodąca marka bukmacherska w Polsce. Aż 45%[5] respondentów podało jej nazwę jako pierwszą w badaniu dotyczącym znajomości marek bukmacherskich, a 70% podało jej nazwę bez pomocy ankietera. Ten rezultat jest wynikiem silnego zaangażowania Grupy we wspieranie polskiego sportu – STS to największy prywatny podmiot na krajowym rynku sponsoringu, oficjalny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej oraz sponsor wielu drużyn piłkarskich m.in. Lecha Poznań, Jagiellonii Białystok, Cracovii oraz innych klubów i stowarzyszeń sportowych.

Grupa stworzyła młody, skoncentrowany na technologii, dynamiczny zespół, którym zarządza doświadczona kadra menedżerska. Grupa zatrudnia ok. 1500 osób.

STS Holding jest firmą rodzinną, należącą do rodziny Juroszków. Prezesem oraz kluczowym akcjonariuszem jest Mateusz Juroszek, który odgrywa wiodącą rolę w rozwoju Grupy i jest odpowiedzialny za takie obszary jak rozwój produktów, finanse, marketing, zakłady bukmacherskie oraz technologia. Zdzisław Kostrubała jest ekspertem w dziedzinie prawa gier hazardowych, odpowiada za kwestie prawne i compliance w Grupie. Marcin Walczysko jest menedżerem z doświadczeniem uzyskanym w największych podmiotach w branży gier hazardowych i jest odpowiedzialny za działalność retail Grupy.

Strategia

Strategia Grupy oparta jest na zdolności do pozyskiwania oraz utrzymywania klientów, ekspansji międzynarodowej, innowacyjnej technologicznie infrastrukturze oraz oferowaniu klientom nowych produktów i usług:

Pozycja lidera rynkowego w Polsce – Grupa jest największym podmiotem w branży bukmacherskiej w kraju. Za sprawą innowacyjnego portfolio produktów i usług oraz skalowalnej, autorskiej platformie bukmacherskiej jest idealnie spozycjonowana do pozyskiwania nowych klientów, których liczba rośnie ze względu na organiczny wzrost rynku oraz migrację graczy z szarej strefy.

– Grupa jest największym podmiotem w branży bukmacherskiej w kraju. Za sprawą innowacyjnego portfolio produktów i usług oraz skalowalnej, autorskiej platformie bukmacherskiej jest idealnie spozycjonowana do pozyskiwania nowych klientów, których liczba rośnie ze względu na organiczny wzrost rynku oraz migrację graczy z szarej strefy. Wiodący gracz na rynku pod względem satysfakcji klienta i innowacyjności – dzięki własnej, innowacyjnej platformie technologicznej, Grupa dostarcza swoim graczom najlepszych w swojej klasie wrażeń klienta. STS S.A. posiada wysoki poziom satysfakcji klientów – wskaźnik NPS dla sieci detalicznej wzrósł z 39 w 2018 r. do 52 w 2021 r. Grupa zamierza śledzić i wyznaczać trendy swoją ofertą produktową oraz technologiczną, co pozytywnie wpłynie na zaangażowanie i lojalność graczy.

– dzięki własnej, innowacyjnej platformie technologicznej, Grupa dostarcza swoim graczom najlepszych w swojej klasie wrażeń klienta. STS S.A. posiada wysoki poziom satysfakcji klientów – wskaźnik NPS dla sieci detalicznej wzrósł z 39 w 2018 r. do 52 w 2021 r. Grupa zamierza śledzić i wyznaczać trendy swoją ofertą produktową oraz technologiczną, co pozytywnie wpłynie na zaangażowanie i lojalność graczy. Platforma pierwszego wyboru angażująca kibiców sportowych – Grupa zamierza utrzymać posiadany status bukmachera pierwszego wyboru dla kibiców sportowych w Polsce. Grupa w dalszym ciągu będzie wykorzystywać sprawdzone narzędzia w zakresie marketingu, relacji sponsorskich oraz strategii marketingowej skierowanej do odbiorców w celu zwiększenia świadomości marki STS. Celem Spółki jest status kompleksowego dostawcy rozrywki sportowej z wysokim poziomem zaangażowania graczy.

– Grupa zamierza utrzymać posiadany status bukmachera pierwszego wyboru dla kibiców sportowych w Polsce. Grupa w dalszym ciągu będzie wykorzystywać sprawdzone narzędzia w zakresie marketingu, relacji sponsorskich oraz strategii marketingowej skierowanej do odbiorców w celu zwiększenia świadomości marki STS. Celem Spółki jest status kompleksowego dostawcy rozrywki sportowej z wysokim poziomem zaangażowania graczy. Ekspansja na wybrane rynki międzynarodowe oraz fuzje i przejęcia – Grupa zamierza rozważyć interesujące opcje ekspansji zagranicznej i skierować swoją uwagę na rynki niedostatecznie obsługiwane pod względem innowacyjności czy zaawansowanej oferty produktowej, czyli obszarów, w których Grupa wyróżnia się na tle konkurencji. W ramach tego selektywnego podejścia możliwe jest rozpoczęcie działalności na nowych rynkach, przejęcie podmiotu z branży technologicznej lub możliwość komercjalizacji systemu Betsys jako produktu B2B w krajach, w których Grupa nie zamierza operować w przyszłości. Obecnie Spółka rozważa złożenie aplikacji o licencję holenderską.

Przejęcie Betsys i inwestycja w technologię

Grupa od wielu lat nieprzerwanie wdraża strategię „mobile-first” w oparciu o autorski system bukmacherski. Stale rozwija własną platformę technologiczną, aby sprostać potrzebom klientów i wyznaczać rynkowe trendy. Inwestycje Grupy w portfolio produktowe i rozwiązania technologiczne wyniosły w 2020 r. 27,1 mln PLN, w 2019 r. 19,5 mln PLN oraz w 2018 r. 6,5 mln PLN. Ponadto w 2020 roku STS S.A. przejęła kontrolę nad czeską spółką technologiczną Betsys, w której obecnie posiada 74% akcji. Betsys jest głównym dostawcą rozwiązań IT dla bukmachera w Polsce, zarówno na potrzeby kanałów online, jak i retail. Łącznie w Grupie zespół ds. rozwoju produktów i platform Grupy składa się z około 160 wysoko wykwalifikowanych osób, w tym około 85 programistów, 55 innych pracowników zajmujących się rozwojem technologii i platform oraz 20 pracowników zajmujących się business intelligence oraz analityką biznesową.

Portfolio produktowe

Grupa posiada zróżnicowane portfolio, a w niektórych przypadkach wyłączność branżową na oferowanie wybranych usług:

BetGames – oferowane na podstawie umowy na wyłączność zakłady na symulowane gry z krupierem na żywo, wraz z ofertą kursową publikowaną na stronie danej gry w czasie rzeczywistym, umożliwiające klientom obstawianie zdarzeń związanych z grami w karty: pokerem, wojną i bakaratem.

– oferowane na podstawie umowy na wyłączność zakłady na symulowane gry z krupierem na żywo, wraz z ofertą kursową publikowaną na stronie danej gry w czasie rzeczywistym, umożliwiające klientom obstawianie zdarzeń związanych z grami w karty: pokerem, wojną i bakaratem. Sporty Wirtualne ­– zakłady na wyniki sportów wirtualnych i wydarzeń symulowanych. Wyniki gier ustala oprogramowanie do generowania losowych liczb (RNG).

­– zakłady na wyniki sportów wirtualnych i wydarzeń symulowanych. Wyniki gier ustala oprogramowanie do generowania losowych liczb (RNG). Esport ­– sporty elektroniczne to rozgrywki pomiędzy graczami w grach wideo, często w formie zorganizowanych lig i turniejów (m.in. Counter Strike, League of Legends, Dota 2, StarCraft 2 lub Fortnite). Sporty elektroniczne stwarzają Grupie możliwość wejścia na nowe rynki oraz pozyskania nowych klientów (w szczególności Millenialsi i Pokolenie Z), którzy co do zasady są mniej zainteresowani tradycyjnymi sportami. Grupa jako pierwszy bukmacher w Polsce wprowadził ofertę na rozgrywki esportowe, a także posiada dedykowane kanały w mediach społecznościowych dla fanów esportu. Za obsługę produktową esportu odpowiada oddzielny zespół specjalistów.

­– sporty elektroniczne to rozgrywki pomiędzy graczami w grach wideo, często w formie zorganizowanych lig i turniejów (m.in. Counter Strike, League of Legends, Dota 2, StarCraft 2 lub Fortnite). Sporty elektroniczne stwarzają Grupie możliwość wejścia na nowe rynki oraz pozyskania nowych klientów (w szczególności Millenialsi i Pokolenie Z), którzy co do zasady są mniej zainteresowani tradycyjnymi sportami. Grupa jako pierwszy bukmacher w Polsce wprowadził ofertę na rozgrywki esportowe, a także posiada dedykowane kanały w mediach społecznościowych dla fanów esportu. Za obsługę produktową esportu odpowiada oddzielny zespół specjalistów. Kasyno online ­– oferowane przez Grupę poza Polską, w ramach licencji w Wielkiej Brytanii i Estonii. Spółka w ofercie posiada ponad 1 tys. gier takich jak: ruletka, blackjack, sloty i gry video. Kasyna internetowe symulują grę w kasynie w świecie rzeczywistym. Ponadto kasyna online mogą umożliwiać graczom grę przeciwko sobie w innych grach takich jak poker.

Unikalność platformy

Koncentracja Grupy na własnej technologii pozwoliła stworzyć unikalną platformę bukmacherską, która jest kluczowa dla oferowania najlepszych w swojej klasie doświadczeń i wrażeń gracza. Takie podejście pozwala Grupie pozyskiwać i utrzymywać klientów. Kluczowe cechy platformy:

System bukmacherski Betsys ­– platforma Grupy została stworzona na potrzeby rynku polskiego oraz dostosowana do preferencji lokalnych klientów. Betsys umożliwia oferowanie klientom najlepszych w swojej klasie produktów oraz wrażeń użytkownika, w tym dokonywanie zakładów na ponad 70 różnych dyscyplin sportowych, dostęp do ponad 300 tys. wydarzeń w ciągu roku, których wyniki obstawia się w czasie rzeczywistym (live) oraz ponad 1,5 mln wydarzeń, których wyniki obstawia się przed ich rozpoczęciem (pre-match). W roku 2020 zakłady bukmacherskie na wydarzenia sportowe stanowiły źródło ok. 76% przychodów Grupy.

­– platforma Grupy została stworzona na potrzeby rynku polskiego oraz dostosowana do preferencji lokalnych klientów. Betsys umożliwia oferowanie klientom najlepszych w swojej klasie produktów oraz wrażeń użytkownika, w tym dokonywanie zakładów na ponad 70 różnych dyscyplin sportowych, dostęp do ponad 300 tys. wydarzeń w ciągu roku, których wyniki obstawia się w czasie rzeczywistym (live) oraz ponad 1,5 mln wydarzeń, których wyniki obstawia się przed ich rozpoczęciem (pre-match). W roku 2020 zakłady bukmacherskie na wydarzenia sportowe stanowiły źródło ok. 76% przychodów Grupy. STSpay ­– od 2017 roku działa szybki system wypłat STSpay, współpracujący z największymi bankami w kraju. Umożliwia graczom dokonywanie szybkiej wypłaty (średni czas wypłaty od złożenia żądania to 9 minut) wygranych przez całą dobę. STSpay umożliwia klientom Grupy korzystanie z wielu metod deponowania środków, w tym m.in. Skrill, Neteller, PayPal, Blik, PayU oraz kart debetowych/kredytowych.

­– od 2017 roku działa szybki system wypłat STSpay, współpracujący z największymi bankami w kraju. Umożliwia graczom dokonywanie szybkiej wypłaty (średni czas wypłaty od złożenia żądania to 9 minut) wygranych przez całą dobę. STSpay umożliwia klientom Grupy korzystanie z wielu metod deponowania środków, w tym m.in. Skrill, Neteller, PayPal, Blik, PayU oraz kart debetowych/kredytowych. BetBooster ­– oparte na sztucznej inteligencji, zautomatyzowane rozwiązanie dostarczające podpowiedzi dotyczących wydarzeń sportowych i udostępniające całodobowo informacje na temat oferty sportów wirtualnych, dostępne zarówno online, jak i lokalach Grupy. W Polsce Grupa ma umowę na wyłączność z dostawcą tego systemu.

­– oparte na sztucznej inteligencji, zautomatyzowane rozwiązanie dostarczające podpowiedzi dotyczących wydarzeń sportowych i udostępniające całodobowo informacje na temat oferty sportów wirtualnych, dostępne zarówno online, jak i lokalach Grupy. W Polsce Grupa ma umowę na wyłączność z dostawcą tego systemu. STS TV ­– Grupa, dzięki umowom na prawa medialne, udostępnia każdego miesiąca transmisje blisko 5000 wydarzeń sportowych w ramach STS TV, w tym m.in. piłki nożnej, tenisa, siatkówki, koszykówki oraz innych sportów.

­– Grupa, dzięki umowom na prawa medialne, udostępnia każdego miesiąca transmisje blisko 5000 wydarzeń sportowych w ramach STS TV, w tym m.in. piłki nożnej, tenisa, siatkówki, koszykówki oraz innych sportów. Czat i społeczność graczy – rozwój społeczności użytkowników za pomocą unikatowej i autorskiej platformy umożliwiającej czatowanie i forum, która pozwala graczom na wzajemną interakcję, dyskusję i dzielenie się swoimi zakładami lub opiniami. Do września 2021 r. na forum i czacie Grupy odnotowano około 100 tys. wpisów klientów, udostępniono około 1,3 mln zakładów oraz funkcjonuje około 160 tys. aktywnych czatów.

Stale prowadzone są prace nad rozwojem portfolio oraz jakością usług. Do końca 2021 r. Grupa zamierza wprowadzić do oferty zakłady na nowe sporty wirtualne oraz udoskonalić proces onboardingu klientów, zwiększona zostanie liczba zakładów live oraz wdrożony zostanie autorski system bonusów w czasie rzeczywistym. Grupa zamierza uruchomić BetBuilder – narzędzie umożliwiające tworzenie spersonalizowanych zakładów oraz wprowadzić nowej generacji UI (interfejs użytkownika). Ponadto zwiększone zostanie portfolio zakładów na wydarzenia esportowe. Ulepszeniu ulegnie system płatności, wypłat oraz AML, a także uruchomione zostaną samoobsługowe terminale bukmacherskie nowej generacji (SSBT).

Wybrane wskaźniki operacyjne

W Grupie udział zarejestrowanych użytkowników, którzy dokonali pierwszego depozytu wyniósł 61,5% (9M 2021), a średnia liczba aktywnych dni na użytkownika w ciągu ostatniego kwartału (Q3’ 2021) wynosi 27. Zarówno współczynnik konwersji, jak i liczba aktywnych dni na użytkownika są odpowiednio 4,7x i 3,4x wyższe od średniej rynkowej dla Polski (dane spółki).

Grupa posiada również niski wskaźnik rezygnacji (churn rate) wynoszący około 30% (w 6. miesiącu od pozyskania nowego gracza). Ponadto w pierwszych trzech kwartałach 2021 r., około 23% aktywnych klientów Grupy stanowili gracze pozyskani przed 2018 r.

Efektywna retencja (utrzymywanie klientów) oraz monetyzacja (uzyskiwanie przychodów) graczy pozwala Grupie osiągać zwrot wydatków marketingowych[6] 4,5 miesiąca po pozyskaniu nowego gracza.

Grupa stale odnotowuje wzrost liczby użytkowników, którzy dokonali pierwszego depozytu. Średnia miesięczna liczba użytkowników, którzy dokonali pierwszego depozytu wyniosła 9 tys. w 2018 r., 15 tys. w 2019 r., 14 tys. w 2020 r. oraz 19 tys. w pierwszych trzech kwartałach 2021 r.

Grupa – m.in. za sprawą efektywnego marketingu – zwiększa skuteczność akwizycji nowych graczy. Na przykładzie dużych międzynarodowych wydarzeń sportowych wygląda to następująco – w czerwcu oraz lipcu 2018 r., w trakcie Mistrzostw Świata FIFA 2018, odnotowano ok. 44 tys. nowych rejestracji użytkowników, w czerwcu i lipcu 2021 r., w trakcie UEFA Euro 2020, odnotowano ok. 90 tys. nowych rejestracji użytkowników.

Wybrane dane finansowe (w tys. PLN)

2018 2019 2020 9M 2020 9M 2021 Wartość zawartych zakładów (w mln zł) 2.412 3.080 3.319 2.421 3.274 Liczba aktywnych użytkowników (w tys.) 338 464 519 418 582 GGR[7] (w tys. zł) 641.137 767.657 824.190 559.682 806.308 NGR[8] (w tys. zł) 351.731 397.906 425.958 293.449 429.075 EBITDA (w mln zł) 185 165 171 92 177 Marża EBIDTA 52,5% 41,6% 40,1% 31,3% 41,2%

W latach 2015-2020 wartość zawartych zakładów Grupy wzrosła z około 566 mln zł do około 3,3 mld zł (CAGR: 42%). Ponadto w 2020 r. Grupa uzyskała NGR w wysokości około 426 mln zł w porównaniu do 114 mln zł w 2015 r., EBITDA Grupy w 2020 r. osiągnęła 171 mln zł, co odpowiadało marży EBITDA na poziomie 40%. Grupa przewyższyła pod względem wzrostu swoich kluczowych konkurentów z polskiego sektora zakładów wzajemnych osiągając 4,5-krotny wzrost GGR w latach 2015-2020, w porównaniu do 2,6-krotnego wzrostu dla polskiego rynku. Osiągnięcie bardzo dobrych wyników, mimo pandemii koronawirusa i zawieszeniu większości rozgrywek sportowych na prawie dwa miesiące, świadczy o solidnych podstawach i dużej zdolności Grupy do adaptacji zmian w zachowaniach konsumentów.

Silna dynamika wzrostów była kontynuowana również w pierwszych 9 miesiącach 2021 roku. Po trzech kwartałach 2021 roku wartość zawartych zakładów jest bliska poziomowi osiągniętemu w całym 2020 roku, który pod tym względem był rekordowy w historii firmy. Liczba aktywnych klientów na koniec września br. wyniosła 582 tys., co oznacza wzrost o ponad 39% rdr. i o przeszło 12% względem poziomu osiągniętego w 2020 roku. Po 9 miesiącach br. GGR wzrósł o ponad 44% względem analogicznego okresu roku ubiegłego. W tym samym czasie NGR wyniósł 429,1 mln zł i wzrósł o przeszło 46% rdr. i był wyższy niż w całym 2020 roku o ok. 3 mln zł. NGR za 3 kwartały 2021 roku jest najwyższym wynikiem tego wskaźnika w historii Grupy.

W trakcie 9 miesięcy 2021 roku Grupa zwiększyła również swoją rentowność. Wskaźnik EBIDTA za 9 miesięcy br. wyniósł 177 mln zł i był wyższy aż o blisko 93% rdr., to również o 6 mln zł więcej niż w całym 2020 roku. Marża EBIDTA od stycznia do września 2021 r. wyniosła 41%, gdy w tym okresie w 2020 r. było to 31%.

Warto podkreślić, że Grupa nie posiadała żadnych znaczących zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2020 roku, jak i na 30 września 2021 roku, a generowane przepływy finansowe pozwalają Spółce na bieżącą działalność, w tym inwestycje w technologię.

Polityka dywidendy po IPO

W perspektywie średniookresowej intencją Spółki jest wypłata dywidendy na poziomie 100% zysku netto za dany rok obrotowy. Intencją Spółka jest, w miarę możliwości finansowych, warunków rynkowych oraz bieżących potrzeb inwestycyjnych uzyskanie statusu spółki dywidendowej. W przypadku, gdyby Grupa planowała przeprowadzić istotne przejęcie, Spółka zastrzega sobie prawo do obniżenia poziomu dywidendy lub zawieszenia jej wypłaty.

STS S.A. wypłaciła dywidendę za lata obrotowe 2020 i 2019 (w wysokości odpowiednio 126,8 mln zł oraz 119,8 mln zł), natomiast Star-Typ Sport Zakłady Wzajemne sp. z o.o. (poprzedniczka prawna STS S.A.) wypłaciła dywidendę za rok obrotowy 2018 (w wysokości 133,8 mln zł). Wypłata dywidendy w tych okresach wynosiła 99%-100% zysku netto.

Rynek

Polski rynek jest bardzo atrakcyjny ­– Polska ma 5. największą populację w UE, liczącą około 38 milionów mieszkańców oraz jest największą gospodarką w Europie Środkowo-Wschodniej (na podstawie PKB).

W Polsce jest ponad 21 mln internautów powyżej 18. roku życia (wg GUS), a 5,7 mln z nich zawiera zakłady bukmacherskie i gra w kasynach online (wg: CXstream).

Pod względem makroekonomicznym Polska jest jednym z krajów najmniej dotkniętych pandemią COVID-19. Według danych Euromonitor po spadku o 2,7% w 2020 r. PKB ma wzrosnąć o 4,1% w 2021 r. i o 5,0% w 2022 r. Polska ma 1,7x wyższy prognozowany realny wzrost PKB niż średni prognozowany wzrost dla Strefy Euro w latach 2020-2024 (2,72% dla Polski oraz 1,59% dla Strefy Euro).

Prognozowany średni wzrost wydatków konsumpcyjnych w Polsce w latach 2020-2024 również jest 1,7x wyższy niż średni prognozowany wzrost dla Strefy Euro w tym okresie (5,61% dla Polski oraz 3,36% dla Strefy Euro). Prognozowana średnia stopa bezrobocia dla Polski w latach 2020-2024 jest znacznie niższa niż prognozowana stopa bezrobocia dla strefy euro w tym samym okresie (wg danych Euromonitor).

Otoczenie regulacyjne w Polsce jest stabilne, od 2009 roku obowiązuje Ustawa o Grach Hazardowych, która reguluje rynek zakładów bukmacherskich, operatorzy chcący oferować usługi stacjonarne oraz online muszą posiadać zezwolenie Ministra Finansów, które wydawane jest na 6 lat. Zakłady bukmacherskie są obłożone w Polsce 12% podatkiem obrotowym. Zakłady bukmacherskie mogą być świadczone przez prywatne, licencjonowane podmioty. Kasyno online jest objęte monopolem państwa.

Od 2017 roku – wraz z nowelizacją UGH[9] i możliwością blokowania nielegalnych witryn hazardowych – sytuacja legalnej części branży bukmacherskiej w Polsce ­­uległa znacznej poprawie, co dodatkowo pozytywnie przekłada się na wzrost przychodów licencjonowanych operatorów.

Według H2 Gambling Capital w latach 2015-2021E polski rynek rozwija się około dwa razy szybciej niż rynek UE (na podstawie wzrostu GGR).

Według H2 Gambling Capital w 2020 r. GGR na gracza w Polsce wyniósł 646 zł (wobec 1437 zł średniej europejskiej). GGR z regulowanej części rynku online jako procent PKB wynosi w Polsce 0,11% i znajduje się znacznie poniżej średniej europejskiej (0,15%). W Polsce na regulowanym i nieregulowanym rynku zakładów bukmacherskich oraz innych gier hazardowych istniało 3,8 mln kont, co odpowiada 11,4% dorosłej populacji, tymczasem średnia europejska wynosi 13%. Trzy wskaźniki wskazują na potencjał dalszego wzrostu polskiego rynku.

W 2021 r. zakłady bukmacherskie będą odpowiedzialne za około 65% GGR na polskim rynku, a pozostała część zostanie wygenerowana przez inne gry hazardowe. Oczekuje się, że 71% GGR na polskim rynku zostanie wygenerowane przez kanał online, a pozostałe 29% przez kanał stacjonarny.

W 2020 roku GGR wygenerowany w Polsce przez kanał mobilny względem całego rynku wyniósł 25%, tymczasem w Szwecji było to 45%, a w Wielkiej Brytanii 46%. Zgodnie z prognozą oczekuje się, że w 2026 roku wskaźnik ten w Polsce wyniesie 37% (w Szwecji 62%, w Wielkiej Brytanii 61%). Na podstawie historycznych wzrostów notowanych w Szwecji i Wielkiej Brytanii po osiągnięciu penetracji kanału mobilnego w GGR na poziomie 25% (jak w 2020 roku w Polsce) następował szybki wzrost tego kanału – dla Szwecji w latach 2016-2019A CAGR: 22%, dla Wielkiej Brytanii w latach 2018-2020A CAGR: 16%. W Polsce w latach 2020-2023E prognozowany CAGR to 18% (według H2 Gambling Capital).

Zgodnie z danymi H2 Gambling Capital w 2021 roku wartość rynku hazardowego w Polsce (wyrażona w GGR) wyniesie 3,756 mld zł, z czego 2,46 mld zł będzie przypadać na zakłady bukmacherskie. W 2025 roku rynek hazardowy w Polsce będzie generować GGR na poziomie 6,746 mld zł, z czego 4,38 przypadnie na zakłady wzajemne (2020-2025 CAGR: 15%).

Według EY całkowity GGR wygenerowany przez szarą strefę na polskim rynku online wyniósł ok. 1,1 mld zł (243 mln EUR) w 2019 roku, odnotowując wzrost z 0,6 mld zł (137 mln EUR) w 2017 roku. W 2020 roku, po lekkiej stabilizacji r/r, szara strefa odpowiadała za ok. 1 mld zł GGR, co odpowiada za około 30%-40% rynku (w tym stacjonarny, internetowy onshore i internetowy offshore).

Najważniejsze informacje dotyczące oferty

Planowana oferta publiczna i debiut akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie to kolejny etap rozwoju Grupy. Wzmacnia jej transparentność i pozytywnie wpływa na rozpoznawalność i świadomość marki. Ponadto wpisuje się w długofalową strategię Spółki jako lidera rynku, który wyznacza trendy w polskiej branży bukmacherskiej. Ponadto pozwoli na uzyskanie pożądanej struktury właścicielskiej opartej na rodzinnym pakiecie kontrolnym przy jednoczesnej znacznej płynności dla akcjonariuszy mniejszościowych.

Emitent: STS Holding S.A., Oferujący: Juroszek Investments sp. z o.o., MJ Investments sp. z o.o., Betplay Capital sp. z o.o.

Oferta obejmie wyłącznie istniejące akcje. Spółka nie uzyska środków pochodzących z IPO.

Zostanie złożony wniosek o dopuszczenie akcji STS Holding na rynku regulowanym GPW.

Oferta obejmuje (i) ofertę publiczną w Polsce („Oferta Publiczna w Polsce”) obejmującą: (a) ofertę dla inwestorów indywidualnych oraz (b) ofertę dla inwestorów instytucjonalnych; (ii) ofertę w Stanach Zjednoczonych Ameryki skierowaną do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych, zgodnie z definicją i w oparciu o Przepis 144A lub inne zwolnienie z wymogów rejestracyjnych Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych; oraz (iii) ofertę skierowaną do niektórych inwestorów instytucjonalnych poza Stanami Zjednoczonymi i Polską, zgodnie z Regulacją S wydaną na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Oferta Publiczna w Polsce zostanie przeprowadzona wyłącznie na terenie Polski.

W ramach oferty planuje się zaoferować Inwestorom Indywidualnym ok. 10% Akcji Oferowanych.

Dotychczasowi akcjonariusze zostaną objęci 360-dniowym lock-upem.

Goldman Sachs Bank Europe SE i UBS Europe SE będą działać jako Globalni Koordynatorzy i Współprowadzący Księgę Popytu, a mBank S.A. („mBank”), Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie („PKO BP”) oraz WOOD & Company Financial Services a.s. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce jako Współprowadzący Księgę Popytu. mBank i PKO BP będą pełnić rolę firm inwestycyjnych pośredniczących w ofercie publicznej akcji.

[1] Grupa działa na podstawie zezwoleń Ministra Finansów

[2] na podstawie szacunków opartych na danych Ministerstwa Finansów

[3] oznacza przychody netto z gier hazardowych (net gaming revenue), GGR pomniejszony o podatek od gier.

[4] (Szacunki STS S.A. na podstawie danych Ministerstwa Finansów o obrotach firm z branży)

[5] (na podstawie badania SW Research przeprowadzonego w październiku 2020 r. wśród mężczyzn z grupy wiekowej 18-34 zainteresowanych sportem)

[6] (NGR/ROAS, czyli przychody netto z gier hazardowych/wydatki marketingowe)

[7] oznacza przychody brutto z gier hazardowych (gross gaming revenue), wartość zawartych zakładów pomniejszona o wypłacone graczom wygrane

[8] przychody netto z gier hazardowych (net gaming revenue), GGR pomniejszony o podatek od gier.

[9] Ustawa o Grach Hazardowych