Grupa Recykl w III kwartale z ponad 5 mln zł zysku netto

Grupa Recykl S.A., lider rynku zagospodarowywania odpadów poużytkowych w postaci zużytych opon, w trzecim kwartale br. wypracował 23,2 mln zł przychodów ze sprzedaży (+33 proc. r/r), przy 9,1 mln zł EBITDA (+57 proc. r/r) i zysku netto na poziomie 5,9 mln zł (+110 proc. r/r). Najwyższe kwartalne wyniki w historii działalności są efektem wzrostu sprzedaży produktów ze przerobu opon efektywności kosztowej oraz sprzyjającej sytuacji rynkowej. Firma odnotowuje rosnące zapotrzebowanie na czysty granulat gumowy SBR oraz pracuje nad długoterminową strategią rozwoju.

– Systematycznie osiągamy ciągły wzrost skali biznesu, zobrazowany rosnącymi wynikami finansowymi. W ostatnim kwartale efektywnie wykorzystaliśmy sprzyjające warunki rynkowe i stabilną pozycję, istotnie umocnioną po oddaniu nowego zakładu w Chełmie. Chcemy jednak iść dalej i pracujemy nad strategią rozwoju obejmującą wizję spółki w ciągu najbliższej dekady. Zakładamy jej publikację do końca bieżącego roku – mówi Maciej Jasiewicz, Wiceprezes Grupy Recykl S.A.

W trzecim kwartale 2021 roku łączny wolumen sprzedanych produktów z przerobu zużytych opon wyniósł 31,3 tys. ton (+27 proc. r/r). Odpowiada za to m.in. wzrost sprzedaży paliw alternatywnych o 43,2% r/r do 13,8 tys. ton oraz kluczowego produktu – czystych granulatów SBR rzędu +17,6 proc. r/r do 12,8 tys. ton. W ujęciu przychodowym, największe pozycje stanowiły następujące kategorie: „Produkty z przerobu opon”: 16,7 mln zł (+54 proc. r/r), „Wykonanie usługi odzysku i recyklingu”: 3 mln zł (+7% proc. r/r) oraz „Usługi transportowe”: 1 mln zł (+35,7 proc. r/r).

Zapotrzebowanie na czysty granulat gumowy wzrasta z uwagi na stale rosnące zapotrzebowanie na materiał ze strony producentów produktów gotowych. Obszarem o dużym potencjale jest rozwój infrastruktury drogowej, może spowodować zainteresowanie stosowaniem lepszych materiałów nawierzchniowych z domieszką gumy, nad którymi Grupa Kapitałowa prowadzi zaawansowane badania.

W III kwartale br. Grupa Recykl rozpoczęła działania dążące do opracowania długoterminowej strategii rozwoju, zakładającej ilościowy i jakościowy wzrost skali biznesu.