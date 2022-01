Coraz więcej samochodów elektrycznych w Polsce

Na polskim rynku dostępne jest już ponad 190 modeli samochodów z napędem elektrycznym – co oznacza, że niemal 38% oferty modelowej w Polsce jest już zelektryfikowana. Cały czas rosną pojemności akumulatorów litowo-jonowych, osiągi oraz moce ładowania. Średni zasięg osobowych samochodów całkowicie elektrycznych oferowanych w Polsce przekracza 390 km. Ceny BEV rozpoczynają się już od 80 tys. zł i to bez uwzględnia dotacji ze środków publicznych. Liczba samochodów z napędem elektrycznym dostępnych na polskim rynku z roku na rok bardzo dynamicznie się zwiększa. Pojazdy całkowicie elektryczne stają się także coraz bardziej praktyczne w warunkach codziennego użytkowania. Wzrost dostępnych na rynku modeli elektrycznych to bardzo dobry sygnał dla flot komercyjnych. Do jednych z najczęściej wymienianych przez zarządzających flotą barier przy podejmowaniu decyzji o elektryfikacji należy dostępność odpowiednich do ich potrzeb modeli aut – można zatem przypuszczać, że przy obecnej podaży na rynku te decyzje będą podejmowane znacznie łatwiej i chętniej. Co ważne, w ciągu ostatniego roku na rynku zadebiutował szereg modeli BEV i PHEV należących do popularnych segmentów rynkowych i oferowanych w stosunkowo atrakcyjnych cenach. Jest to tylko kolejny argument przekonujący do zakupu samochodu elektrycznego – a z danych wynika, że trend ten będzie rósł w ciągu następnych lat.

– W grudniu tego roku Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych wydało po raz piąty raport nt. pojazdów elektrycznych. Od pięciu lat badamy, jak ten rynek się zmienia. Tegoroczna edycja jest z całą pewnością rekordowa. Raportujemy potencjalnie dostępne modele samochodów elektrycznych na polskim rynku. W tym roku w ramach katalogu pojazdów elektrycznych znalazło się 190 modeli – zarówno pojazdów typu BEV, jak i samochodów hybrydowych. Jest to potężny wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dynamika zmian jest zatem bardzo szybka. Idziemy w dobrym kierunku, aby ilość samochodów konwencjonalnych była coraz większa – powiedział serwisowi eNewsroom Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA. – W następnych latach zbliżymy się do kilkuset modeli aut elektrycznych i już teraz zapowiadane są liczne premiery BEV-ów i PHEV-ów. Szczególnie cieszy nas to, że wraz z coraz większą liczbą modeli na polskim rynku rośnie także jakość poszczególnych samochodów. Auta te są w stanie pokonywać coraz większe zasięgi, a zatem zwiększa się pojemność akumulatora trakcyjnego. Pojazdy te są coraz bardziej funkcjonalne i śmiało mogą zastępować samochody konwencjonalne. Możemy ich używać zarówno do przemieszczania się w aglomeracji, w której mieszkamy, jak i do podróżowania po całej Polsce czy też Europie. Ważne jest także to, że wraz z coraz lepszą ofertą modelową idzie spadek cen pojazdów. Jest to dosyć ciekawa sytuacja, w której pojazd staje się tańszy wraz z rosnącą jakością. Natomiast na rynku konwencjonalnej motoryzacji ceny te rosną rok do roku. W którymś momencie ceny obu wariantów przetną się – z tym, że zaletą pojazdów elektrycznych będą niższe koszty eksploatacyjne. Zatem jeżeli w tym momencie za wyborem aut konwencjonalnych przemawia niższa cena – to w przyszłości problem ten rozwiąże się poprzez spadek cen samochodów elektrycznych. Dlatego coraz więcej osób będzie wybierać właśnie te pojazdy. W raporcie zwracamy uwagę na to, że wraz z liczbą modeli zwiększa się ich funkcjonalność. Można powiedzieć, że coraz więcej segmentów wypełniona jest wartościową treścią – a zatem my jako konsumenci możemy wybierać w różnych grupach segmentów motoryzacji – wyjaśnia Mazur.