Creotech z 24,5 mln zł przychodów po trzech kwartałach

Spółka deep tech Creotech Instruments ma za sobą bardzo pracowite miesiące, a przyjęta strategia rozwoju wymaga od spółki coraz bardziej wzmożonej inwestycji w prowadzone projekty z segmentu kosmicznego oraz kwantowego. Znalazło to odzwierciedlenie w raportowanych wynikach finansowych. Po trzech kwartałach br. przychody spółki osiągnęły ogółem wartość 24,5 mln zł, czyli stabilny poziom z analogicznym okresem roku ub. (28,8 mln zł). Przychody netto ze sprzedaży od stycznia do września br. wyniosły prawie 15 mln zł. Jednocześnie w samym III kwartale przychody netto ze sprzedaży wypracowano na poziomie ponad 4,7 mln zł. Ostatnie miesiące to także okres wielu udanych procesów. W lipcu firma z powodzeniem przeniosła swoje akcje na Główny Rynek GPW w Warszawie, poprzedzając to udaną ofertą publiczną na prawie 40 mln zł. Pozyskane środki mają posłużyć przede wszystkim na dofinansowanie strategicznych projektów B+R.

– Silna intensyfikacja prac badawczo-rozwojowych, jak również rozbudowa działu Business Development oraz inflacyjny wzrost kosztów, odczuwalny przede wszystkim poprzez presję podwyżkową, doprowadziły do odnotowania straty w bieżącym roku. Jednocześnie obserwujemy coraz silniejsze zainteresowanie naszymi strategicznymi produktami, przede wszystkim platformą mikrosatelitarną HyperSat, co utwierdza nas w przekonaniu o wyborze właściwego kierunku rozwoju. Żeby odnieść sukces na tym rynku trzeba wyprzedzić konkurencję – stąd tak dynamiczne inwestycje w działalność B+R. W ostatnich miesiącach zawarliśmy ponadto kilka ważnych kontraktów, które z pewnością pozwolą nam wejść na wyższy poziom w segmencie kwantowym.– mówi Maciej Kielek, Wiceprezes ds. Finansowych w Creotech Instruments. – Mamy tutaj konkretny plan działania. Liczymy, że wzrost zdolności sprzedażowych satelitów pozwoli nam na skokowy wzrost skali biznesu. Naszym celem jest rozszerzenie działalności spółki na rynkach zagranicznych. – dodaje Maciej Kielek.

Creotech Instruments konsekwentnie realizuje założony plan rozwoju. Jednym z kluczowych kamieni milowych na 2022 rok było przeniesienie akcji spółki z NewConnect na rynek regulowany GPW w Warszawie. Dołączenie do grona spółek z głównego parkietu odbyło się w lipcu br. Wcześniej spółka z powodzeniem pozyskała w ramach oferty publicznej prawie 40 mln zł. Środki posłużą spółce w intensyfikacji prac badawczych związanych z realizowanymi projektami, przede wszystkim z obszaru kosmicznego i segmentu kwantowego. Ostatnie kwartały były niezwykle owocne w tym zakresie.

W 2022 r. polska spółka została wybrana do konsorcjów realizujących przełomowe projekty budowy dwóch komputerów kwantowych. Jeden z nich dotyczy powstania pierwszego dużego komputera kwantowego dla Komisji Europejskiej. Drugi natomiast związany jest z realizacją polskiego komputera kwantowego, który powstać ma w infrastrukturze HPC Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego afiliowanego przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN.

Z uwagi na specjalizację spółki w obszarze kosmicznym, Creotech Instruments ma w planach wyniesienie na orbitę okołoziemską satelity EagleEye, opartego na autorskiej platformie mikrosatelitarnej HyperSat.

– Mamy już zakontraktowaną rakietę, która wyniesie satelitę na orbitę. Będzie to prawdopodobnie rakieta Falcon 9 firmy SpaceX. Wyniesienie EagleEye na orbitę okołoziemską planujemy na przełomie roku 2023/2024. Aktualnie wszystko idzie zgodnie z planem. Mamy jednak przygotowane drugie okno startowe w pierwszym kwartale 2024. – mówi Grzegorz Brona, Prezes Zarządu w Creotech Instruments S.A. – Następnym krokiem będzie finalizacja przedsięwzięcia dotyczącego satelitów obserwacyjnych dla segmentu obronności, który realizujemy w ramach projektu Polish ImAging SaTellites (PIAST). Jest to jeden z naszych kluczowych komercyjnych projektów – dodaje.