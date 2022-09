Czy CD Projekt znów rozbudził nadzieje?

Brak złych informacji jest dobrą informacją. Tak pokrótce można podsumować dzisiejszy rajd na północ na akcjach spółki CD Projekt po publikacji wyników za Q2 2022r., które są 11% powyżej oczekiwań rynku na poziomie EBITDA oraz 18,8% na poziomie zysku netto. Mimo tego kurs w najlepsze szoruje po dnie wyznaczonym przez notowania z sierpnia 2017 roku. Co musi się wydarzyć, by doszło do trwałej zmiany sentymentu na akcjach CD Projektu?

Zaprzęg Mikołaja w 2022r. pociągnie Biały Wilk

W tym roku nie mamy co liczyć na większe wydarzenia w pipelinie produktowym CD Projektu. Fani przygód Białego Wilka (oraz inwestorzy grający pod krótkie, techniczne czysto emocjonalne wybicia w górę na akcjach spółki) mogą się ucieszyć na wieść, że w czwartym kwartale tego roku będzie miał miejsce debiut gry “Wiedźmin 3 Dziki Gon Edycja Kompletna”, która ma zawierać dodatki związane z serialem Netflixa i zostać ulepszona do nowej generacji konsol. Zdaje się, że nie należy spodziewać się znaczącego wzrostu sprzedaży gry w związku z powyższym wydarzeniem, niemniej jednak może ono stanowić potencjalny krótkoterminowy trigger wzrostowy związany z nadziejami na pozytywne zaskoczenie. I rajd Świętego Mikołaja, którego zaprzęg tym razem może pociągnie nie Rudolf, ale Biały Wilk. Jeśli nie fundamentalnie, to przynajmniej PR-owo.

Cyberpunk 2077 z tylko jednym dodatkiem

Pomimo licznych domysłów, spekulacji i prognoz CD Projekt na swoim oficjalnym koniec IR na Twitterze potwierdził, że Cyberpunk otrzyma jedno płatne rozszerzenie o nazwie Phantom Liberty (Widmo Wolności). Potencjalnym triggerem wzrostowym może być gra pod jego premierę zaplanowaną na 2023r., jednak tu również zdaje się że nie należy się spodziewać fundamentalnego przełomu w wynikach. Warto przypomnieć, że w przypadku gier będących sprzedażowymi hitami ok 30% graczy decyduje się na zakup dodatków.

Nie patche i dodatki, a Netflix uratuje sprzedaż Cyberpunka?

Biorąc pod uwagę kontrowersje związane z premierą Cyberpunka, stosunkowo niską sprzedażą oraz relatywnie niskimi ocenami graczy wersji na konsole nowej generacji (7.0/10 według portalu Metacritic dla PS5 i Xbox Series X), powolne wycofywanie się z dalszego rozwijania Cybeprunk 2077 na rzecz bardziej rokujących projektów zdaje się być rozsądną decyzją. Równocześnie spółka zapowiedziała rozpoczęcie prac nad dwoma projektami klasy AAA. Czy jednym z nich będzie Cyberpunk 2? Nie można tego wykluczyć, jednak na razie pozostaje to w sferze spekulacji. 13 września odbędzie się premiera Netflixowego serialu anime Cyberpunk: EDGERUNNERS. Mając w pamięci wpływ, jaki na sprzedaż gry Wiedźmin miała premiera serialu na Netflixie o tym samym tytule, istnieje szansa, że rynek będzie grał pod “podobne story”. Należy jednak pamiętać, jaki jest rozdźwięk pomiędzy ocenami graczy na portalu Metacritic w odniesieniu do Cyberpunka i Wiedźmina 3. Wersje na PC zebrały oceny odpowiednio 7.0 i 9.1 w 10-cio punktowej skali. Dynamika sprzedaży Wiedźmina 3 i Cyberpunka to również wielkość zupełnie nieporównywalna. W efekcie potencjalny wpływ serialu EDGERUNNERS na sprzedaż Cyberpunka też wydaje się być mniejszy, niemniej jednak rynek aktualnie jest wyczulony na jakiekolwiek pozytywne informacje dot. CD Projektu, więc można się liczyć z krótkim odreagowaniem technicznym.

(Wild) Hunt or be hunted

W kwestii rynku M&A, zarząd zapowiedział, że w ramach aktualizacji strategii grupy zamierza zwiększyć aktywność na rynku fuzji i przejęć, jednak to pogłoski (mniej lub bardziej sprawdzone) o potencjalnych przejęciach na globalnym rynku gamingowym (Tencent – Ubisoft czy Amazon – Electronic Arts) zdają się najbardziej rozgrzewać nadzieje inwestorów na pojawienie się na naszym rynku zagranicznego Deus ex Machina, który doprowadziłby do rozwiązania akcji w tym gamingowym teatrze, który rozgrywa się na GPW, a który zdaniem zniecierpliwionych rozwojem sytuacji inwestorów trwa już nieco za długo.

Cała nadzieja w najnowszym Wiedźminie, który ma być pierwszą częścią zupełnie nowej sagi. Jest szansa, że jej bohaterem nie będzie już Biały Wilk, ale zupełnie nowa postać, która w 2025/2026 roku może i nie wjedzie już na Płotce, ale na Unreal Engine 5. A to całkiem dobrze rokuje.

Autor: Maciej Kietliński – CIIA, DI, MPW, Ekspert Rynku Akcji XTB