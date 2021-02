Czy istnieją naprawdę ekologiczne opakowania?

W dobie postępujących zmian klimatycznych i nowych dyrektyw unijnych ekologiczne opakowania to temat, który bywa problematyczny dla przedsiębiorców, ale i producentów opakowań. Które rozwiązania są naprawdę ekologiczne? I jak nie paść ofiarą greenwashingu?

Z danych Eurostatu za 2018 rok wynika, że na jednego mieszkańca Unii Europejskiej przypadają 174 kilogramy odpadów opakowaniowych. Z tego niespełna 114 kilogramów podlega recyklingowi. Wyniki za zeszły rok jeszcze nie zostały udostępnione, jednak można się spodziewać, że w związku z pandemią i wzrostami w sprzedaży online liczba ta wzrośnie. Nic zatem dziwnego, że zarówno ze strony UE, jak i zwykłych konsumentów rośnie oczekiwanie, że firmy będą korzystać z możliwie najbardziej ekologicznych rozwiązań podczas pakowania produktów.

To znacząca zmiana w stosunku do sytuacji, którą mieliśmy dobre kilka lat temu, kiedy jeszcze tematy eko były zarezerwowane raczej dla wąskiej grupy świadomych konsumentów. Obecnie klienci wręcz oczekują, że firma, która produkuje ich ulubione produkty działa w sposób zrównoważony i odpowiedzialny – także w kwestii opakowań.

W pierwszej kolejności należy jednak obalić dwa pokutujące mity. Po pierwsze – chwilowo nie ma na rynku rozwiązania idealnego. Jeden typ opakowania może okazać się bardziej przyjazny środowisku w pewnym obszarze, ale w innym już taki nie będzie. Wybierając opakowania ekologiczne należy zatem rozważyć wady i zalety konkretnych rozwiązań i wybrać takie, które minimalizuje pozostawiany ślad węglowy. Strategia wdrażania ekologicznych opakowań powinna zatem opierać się nie na poszukiwania „złotego Graala”, a wybrać rozwiązanie, które maksymalnie redukuje wpływ na środowisko.

Po drugie, ekologiczne opakowania wcale nie wiążą się z wyższymi kosztami.

Rezygnacja z plastiku

Pierwszym krokiem w kierunku ekologicznych opakowań jest często rezygnacja z plastików. I słusznie. Powstaje na rynku coraz więcej bardziej ekologicznych odpowiedników tradycyjnych rozwiązań. Przykład? Tradycyjne foliopaki. To bardzo wygodne rozwiązanie chroniące paczkę przed uszkodzeniami w wysyłce. O ile są bardzo praktyczne i wytrzymałe, o tyle nie jest to zbyt ekologiczny wybór – właśnie z powodu zawartości plastików. Na rynku jednak dostępna jest alternatywa, czyli biodegradowalne foliopaki wykonywane z przetworzonej skrobi. Warto wspomnieć również o papieropakach – zastępnikach wykorzystujących zamiast plastiku wytrzymały papier o większej gramaturze.

Materiały wtórne i recykling

Kolejną istotną kwestią jest przetwarzalność materiałów, z których produkowane są opakowania. Najpopularniejszymi materiałami są papier i karton, które wedle badań Eurostatu stanowią około 40% odpadów opakowaniowych. Mają one jednak niezaprzeczalną przewagę nad innymi dostępnymi surowcami – są ekonomiczne, wytrzymałe i… najbardziej ekologiczne. To właśnie papier i tektura są materiałami, które najczęściej są odzyskiwane i poddawane recyklingowi. Jednak i tutaj należy być rozważnym. Dlaczego? Każdy producent oferuje inny procent zawartości pozyskanego z recyklingu papieru. Czasami jest to 20%, czasami 40%, a nierzadko nawet 80-90%! Te ostatnie są niezwykle korzystne dla zrównoważonego biznesu. Obieg takiego surowca jest bowiem zamknięty – opakowania powstają z odzyskanych materiałów, a po ich zużyciu mogą zostać ponownie wykorzystane do produkcji pudełek.

Niezwykle ważną częścią dotyczącą materiałów jest także samo projektowanie opakowania. Warto zadbać o to, by pudełko było jak najlepiej dopasowane do rozmiarów produktu. Oszczędność materiałów to nie tylko względy środowiskowe. To także oszczędność pieniędzy przedsiębiorców.

Ceryfikaty i źródła pozyskiwania materiałów

Istotnym zabezpieczeniem potwierdzającym ekologiczny i zrównoważony sposób produkcji jest certyfikacja. Jednym z najpopularniejszych certyfikatów na rynku opakowań jest FSC. To potwierdzenie, że papier i tektura są pozyskiwane z lasów zarządzanych w odpowiedzialny sposób. Certyfikacja wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów, ale jest ona gwarantem ekologicznego waloru opakowań rozpoznawalnym na całym świecie. Taka inwestycja może okazać się bezcenna w kontekście sprzedaży zagranicznej.

Co ciekawe, jeden z polskich producentów opakowań – zapakuj.to, umożliwia za drobną opłatą wzięcie udziału w akcji sadzenia drzew organizowanej z fundacją One Tree Planted. Po uiszczeniu niewielkiej kwoty zyskujemy pewność, że w ramach rekompensaty zostaną na świecie zasadzone drzewa – dokładnie w tej ilości, która została wykorzystana podczas produkcji.

Nie można także zapomnieć o kwestiach związanych z transportem. Mniej śladu węglowego pozostawimy korzystając z usług lokalnych producentów na terenie kraju bądź nawet województwa.

Ekologiczne opakowania nie muszą być droższe

Jednak ekologiczne opakowania to nie tylko te z certyfikatem. W praktyce okazuje się, że ekologiczne i zrównoważone podejście do materiałów wykorzystywanych przy produkcji opakowań pozwala na pewne oszczędności. Podobnie rzecz ma się z transportem. Nierzadko, dobre zoptymalizowanie opakowań i ekologiczne podejście już na poziomie ich projektowania pozwala na oszczędności rzędu 10-12%.