Czy polskie firmy są gotowe na pakiet Fit for 55? Raport DB Energy

Wymóg dostosowania się do pakietu Fit for 55 sprawia, że przedsiębiorcy muszą zaktualizować swoje długoterminowe strategie biznesowe i choć polskie firmy mają świadomość nałożonego zobowiązania do redukcji emisji CO2, większość wyraża obawy o ich wdrożenie w tak krótkim czasie. Do głównych przeszkód w realizacji w/w założeń zaliczają brak odpowiedniej wiedzy i kompetencji (95% ankietowanych), a także środków finansowych (48,6%) – wynika z raportu „Zeroemisyjność w przemyśle” przygotowanego przez DB Energy.

DB Energy opublikowało raport „Zeroemisyjność w przemyśle”, którego celem jest znalezienie odpowiedzi nt. aktualnej sytuacji polskich przedsiębiorstw w zakresie świadomości dostępnych strategii zeroemisyjnych oraz gotowości na ich wdrożenie.

Publikacja raportu jest odpowiedzią na wdrożony przez Komisję Europejską pakiet Fit for 55, który nakłada m.in. na Polskę zobowiązanie do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych netto o 55% względem 1990 roku. – Transformacja, jaka czeka Polskę, ma być przeprowadzona w niespełna 8 lat, czyli do 2030 roku. To ogromne wyzwanie, biorąc pod uwagę aktualną sytuację geopolityczną, która przekłada się na dużą niepewność w obrębie rynku energetycznego – tłumaczy Krzysztof Piontek, prezes zarządu DB Energy. Jak dodaje: – Jako firma wdrażająca strategie zeroemisyjne i rozwiązania z zakresu efektywności energetycznej, na co dzień wspieramy przedsiębiorstwa edukując, motywując i rozwijając świadomość w zakresie działań i dążeń do neutralności klimatycznej. Przygotowana przez nas publikacja ma być podstawą do dyskusji o tym, jak najlepiej przygotować się transformacji energetycznej w obliczu aktualnej sytuacji na rynku.

Jak wynika z publikacji, dla większości ankietowanych największą przeszkodą we wdrożeniu strategii zeroemisyjnej jest brak możliwości sfinansowania inwestycji. Co czwarta firma przyznała też, że utrudnieniem jest brak wystarczającej wiedzy o możliwościach i sposobach osiągnięcia zeroemisyjności. – Jedną z częstszych obaw powstrzymujących przed wdrożeniem działań mających na celu poprawę efektywności

energetycznej jest brak odpowiednich środków. Tymczasem finansowanie inwestycji energooszczędnych w dostępnym na rynku modelu ESCO pozwala przenieść całość nakładów finansowych oraz większość ryzyk technicznych na generalnego wykonawcę. Po zakończeniu klient od razu uzyskuje część oszczędności, jakie wygeneruje inwestycja. Rozwiązanie to pozwala zmniejszyć emisje, w tym CO2, bez ponoszenia nakładów finansowych, a co za tym idzie, zapoczątkowana inwestycja nie pogarsza wskaźników płynności i nie zwiększa ryzyka kredytowego firmy – dodaje Dominik Brach, wiceprezes DB Energy.

Jak twierdzą eksperci, aktualna sytuacja na rynku energii może sprzyjać wdrożeniu celów określonych w pakiecie. – Jeszcze kilka miesięcy temu z optymizmem odnosiliśmy się do wymogów zawartych w pakiecie Fit for 55. Dziś dużo trudniej wyobrazić sobie konsekwencje związane z dostosowaniem się do tych regulacji. Biorąc jednak pod uwagę sytuację na rynku energii i aktualne koszty paliw, to cele określone w pakiecie Fit for 55 mogą okazać się łatwiejsze do osiągnięcia. Czynnik ekonomiczny wymusza bowiem wprowadzanie rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej, a to z kolei szansa na zmniejszenie skali źródeł potrzebnych do transformacji. Warto podkreślić, że pakiet Fit for 55 będzie wymagał wprowadzenia znaczących zmian. Główne cele nadchodzącej transformacji energetycznej zapewne przesuną się w stronę bezpieczeństwa energetycznego. Niemniej już dziś możemy redukować ryzyka, obniżając emisje i korzystając z nowych technologii, które wykorzystywane są na potrzeby zwiększenia efektywności energetycznej – komentuje Piotr Danielski, wiceprezes DB Energy.

Raport w formie on-line jest dostępny pod linkiem: https://www.dbenergy.pl/publikacje/zeroemisyjnosc-w-przemysle. Partnerami projektu są: Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Związek Pracodawców Polska Miedź.