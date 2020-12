Czy technologia może wnieść jeszcze więcej w branżę e-commerce?

Wywiad z Małgorzatą Szulik; współtwórcą oferty LoanByLink, Business Project Manager w Provema.

Pytanie zadane nie bez powodu. Ostatnimi czasy media stale informują o bardzo dynamicznym rozwoju sektora e- sklepów. Jest to m.in. wynik marcowego lockdownu i zamkniętej sieci sklepów stacjonarnych, ale także zasługa bogatej oferty rozwiązań dla rynku marketplace. Czy w tak dużej branży można uruchomić z powodzeniem nowy projekt?

Wiele osób zadawało sobie pytanie jak będzie wyglądał biznes, kiedy wszystko zacznie wracać do normy. Jak według Pani zmienił się handel?

Nie jest oczywista odpowiedź, ponieważ handel jako bardzo duża gałęź gospodarki swoimi zmaganiami przypominała sinusoidę. Handel to nie tylko obraz sklepów, który mamy przed oczami, ale cała dystrybucja i stojący za nią kapitał ludzki. Niemniej jednak większość przedsiębiorców, szczególnie stacjonarnych musiała przenieść usługi do sieci i odnajdywać się w nowej dla nich rzeczywistości. Tej samej rzeczywistości uczyli się również klienci, bo mimo deklaracji sporej liczby społeczeństwa do dokonywania zakupów on-line w trakcie narodowej kwarantanny 20% Polaków pierwszy raz zrobiło zakup w sieci. Tak przynajmniej podaje badanie przeprowadzone przez Accenture i Fashion Biznes. Całość sprowadza się jednak do tego, że przechodzimy płynnie w modele on-line’owe.

Będziemy powoli wracać do starych nawyków i stacjonarnych zakupów czy jednak zostaniemy w sieci?

Wszystko wskazuje na to, że model zakupowy w sieci nam się podoba. Zdaje się, że zaczęliśmy cenić proste rozwiązania, szybkie przesyłki i atrakcyjne finansowanie. Większość zakupów możemy zrobić on-line z dostawą do domu. Nie zrezygnujemy z tego. Myślę, że chętnie będziemy wracać do tradycyjnych modeli zakupowych, to ten sektor będzie się cały czas rozwijał. Podobnie wygląda sektor usługowy, który cieszy się powodzeniem. Nie wiem, czy wcześniej z takim zainteresowaniem były wykorzystywane szkolenia w sieci J

Czy możemy mówić o wygranych i przegranych w takim przypadku?

Nie. Nawet nie wypada, bo pamiętajmy, że była to sytuacja, która jednak zaskoczyła przedsiębiorców. Owszem, mogliśmy skorzystać z doświadczenia sąsiadów, ale nawet to nie przygotowałoby biznesmenów, szczególnie nowicjuszy na tak głębokie obostrzenia. Część firm płynnie przeszła w nowy model zarządzania a część potrzebowała motoru napędowego i też rozwiązań, które nie obciążyłyby budżetu, który i tak rozplanowany często był zupełnie inaczej. W takiej sytuacji mogę powiedzieć, że naszym obowiązkiem jest być solidarnym. Szczególnie firmy, który udostępniają innowacje i technologie.

A nie uważa Pani, że to właśnie technologia przynosi zmierzch dla stacjonarnych placówek?

Zdecydowanie nie. Dzięki technologii możemy opracowywać takie rozwiązania, które będą upraszczały skomplikowane procesy. Nie tylko umożliwiamy konsumentom korzystania z nowych bezpiecznych, propozycji. Stawiamy przed firmami gotowe rozwiązanie dostosowane do tego co dzieje się na rynku. Wiele firm myśli o przekształceniu swoich firm w mniejsze e-sklepy, ale odbiją się do procedur. Często ograniczają je środki. Tu z pomocą przychodzą innowacje.

Czy to właśnie sytuacja na rynku e-sklepów zainspirowała Was do stworzenia własnego modułu dla sieci on-line?

Nasz moduł LoanByLink miał premię w ubiegłym roku. Od tego czasu sukcesywnie poszerzamy jego możliwości i staramy się, aby był skuteczny i prosty. Nie chcemy uwikłać naszych partnerów w skomplikowane umowy i długie procesy a przy tym chcemy zapewnić maksymalne bezpieczeństwo dla wykonywanych transakcji no i szybką integrację. Tak się złożyło, że w tym okresie LoanByLink okazał się dopasowany do potrzeb rynkowych. Naszymi partnerami są zarówno małe lokalne firmy, ale i też rynkowi potentaci. Pokazuje to skalę na jaką działa nasz moduł.

W okresie, kiedy wydawałoby się, że na rynku jest już wszystko, łatwo jest prezentować nowe rozwiązanie? Możecie mówić o sukcesie?

Mało skromnie, ale dobre rzeczy często bronią się same. Tak jest z LoanByLink. Chyba najważniejsze było przekazanie, że to jest naprawdę proste. Wiele osób zadawało pytania: Jak to możliwe, że ze zwykłej strony internetowej będę miał sklep internetowy i raty bez długiego oczekiwania? No da się. My to zrobiliśmy. Pamiętam pierwszego partnera, który się rejestrował i zaskoczenie, że w ciągu jednego dnia zostały podpięte wtyczki. Całość to zasługa naszych programistów. To fantastyczni ludzie.

Mam rozumieć, że dzięki takiemu i podobnym rozwiązaniom firmy, które wciąż szukają wyjścia z sytuacji mają szansę, na przetrwanie lub nawet większy sukces swojej marki?

Dokładnie tak. To jest właśnie zaleta prawdziwie innowacyjnych rozwiązań. Są multizadaniowe i dają nieograniczone możliwości. Jedyne co może zahamować działanie i rozwój jest ewentualny brak pomysłu. Akurat w naszej firmie jest ich nadmiar i dlatego dzielimy się nimi. Mamy nadzieje, że LoanByLink dociera jak najdalej i będzie cały czas otwierać możliwości przed firmami, które ich szukają.