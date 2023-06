Deweloperzy: będziemy budować głównie mniejsze mieszkania (SONDA)

Deweloperzy będą budować więcej mieszkań 1-pokojowych oraz kompaktowych 2-pokojowych. Nowa oferta będzie dopasowana do możliwości nabywczych klientów oraz kryteriów programu „Bezpieczny Kredyt 2%” – wynika z sondy, którą wśród przedstawicieli branży przeprowadził portal ogłoszeniowy Nieruchomosci-online.pl.

W pierwszej połowie 2023 r. aż 49 proc. osób poszukujących mieszkań na Nieruchomosci-online.pl rozglądało się za lokalami w cenie poniżej 300 tys. zł. 37 proc. użytkowników szukało mieszkań w granicach 400-500 tys. zł, a 14 proc. o wartości powyżej 500 tys. zł. Najnowsze dane portalu dotyczące preferencji poszukujących potwierdzają więc, że Polacy najczęściej interesują się mniejszymi metrażami, dopasowanymi cenowo do ich możliwości finansowych.

Uwagę zwraca też inny ważny wniosek – w okresie od stycznia do maja 39 proc. poszukujących stanowiły osoby, które planowały kupić pierwsze mieszkanie. To o 5 punktów procentowych więcej niż w drugiej połowie 2022 r. Ostatnia większa aktywność tej grupy to efekt m.in. zapowiedzi startu rządowego programu „Bezpieczny Kredyt 2%”.

Portal Nieruchomosci-online.pl, który cyklicznie bada preferencje poszukujących, zapytał też o zdanie przedstawicieli branży deweloperskiej. Sonda miała odpowiedzieć na pytanie, jakie mieszkania trafią w najbliższym czasie do oferty.

Pytanie: Jakie metraże mieszkań / ilupokojowe mieszkania będą dominować w inwestycjach, które planują w najbliższym czasie deweloperzy?

Dawid Wrona, Grupa Archicom

– Naszym priorytetem pozostaje dostarczanie na rynek maksymalnie zdywersyfikowanej oferty mieszkań, odpowiadając na realne zapotrzebowanie ze strony potencjalnych nabywców. W przypadku naszych inwestycji niezmiennie dominować będą mieszkania 2-pokojowe o metrażu około 48 m2. Z przeprowadzanych analiz wynika, że cieszą się one największym zainteresowaniem klientów z uwagi na zarówno możliwości finansowe nabywców, jak i potencjał inwestycyjny. Mamy też w planach realizację kolejnych inwestycji z segmentu premium, w przypadku których struktura apartamentów będzie już bardziej zróżnicowana.

– Lokalizacja z całą pewnością ma wpływ na charakterystykę mieszkań w ramach danej inwestycji, co wiąże się z potrzebami klientów. Dostrzegamy, że na osiedlach zlokalizowanych w centrum nabywcy oczekują standardu premium i większego metrażu. W tym przypadku chodzi nie tylko o komfort życia, ale także wartość inwestycyjną, która z uwagi na ograniczoną podaż gruntów rośnie z czasem. Natomiast na obrzeżach miast dominują inwestycje z segmentu popularnego. W naszym przypadku najczęściej decydują się na nie rodziny lub osoby nabywające swoje pierwsze mieszkania. W związku z tym główne kryterium stanowią możliwości nabywcze, co zwiększa popularność lokali 2-pokojowych, których metraż oscyluje w okolicach 50 m2.

Mariola Żak, Aurec Home

– Obecnie największy boom przeżywają lokale spełniające kryteria rządowego programu „Bezpieczny Kredyt 2%”, czyli głównie kawalerki i kompaktowe lokale 2-pokojowe. W naszej inwestycji Miasteczko Jutrzenki zlokalizowanej na warszawskich Włochach takie mieszkania w większości są już wykupione lub zarezerwowane. Na naszej mapie inwestycji powstaje już kilka nowych projektów, a lokale będą metrażowo zróżnicowane, jak potrzeby klientów. W lokalizacji Modlińska 342 budujemy kameralne osiedle z prywatnym lasem My Forest, które obejmie około 130 mieszkań. W inwestycji My River ulokowanej na warszawskiej Białołęce powstaną mieszkania z dużymi balkonami i tarasami w budynkach o niskiej zabudowie do trzech pięter. Ponadto rozbudowujemy inwestycję Miasteczko Jutrzenki, a niedługo ruszamy z budową kolejnego etapu – Dzielnicy Lawendy. Klienci we wszystkich naszych ofertach znajdą kawalerki od 30 m2, kompaktowe mieszkania 2-pokojowe 44 m2, a także duże 3- i 4-pokojowe do 90 m2.

– Lokalizacja inwestycji zdecydowanie ma wpływ na wielkość budowanych mieszkań. Głównie ze względu na brak gruntów pod budowę oraz wysokie ceny mieszkań w dużych aglomeracjach. Z naszych obserwacji wynika, że rośnie zainteresowanie projektami zlokalizowanymi poza centrum dużych miast, gdzie koszt zakupu nieruchomości jest znacznie niższy, a dodatkowo klient może nabyć większy lokal, w spokojnej i zielonej okolicy. Dlatego w lokalizacji Modlińska 342 szykujemy dla nabywców osiedle z prywatnym lasem. W inwestycji My River ulokowanej na Białołęce pomiędzy dwoma rzekami – Długą i Kanałem Żerańskim – oferujemy lokatorom prywatną strefę wodną. Wyraźnie widać, że zarówno nabywcy, jak i rynek deweloperski zmierzają do kompaktowych, przestronnych lokali 2- i 3-pokojowych w komfortowej przestrzeni do życia.

Tomasz Kaleta, Develia

– W centrach miast, blisko dużych ośrodków akademickich czy biurowych dominują mniejsze lokale, nabywane w dużej mierze przez inwestorów z myślą o najmie. Projekty na obrzeżach miast to inwestycje dedykowane przede wszystkim dla rodzin – tam przeważają mieszkania o większych powierzchniach i liczbie pokoi, z placami zabaw oraz dostępem do zieleni i terenów rekreacyjnych. Staramy się, aby nasze mieszkania były jak najbardziej kompaktowe, bez strat powierzchni na niepotrzebne lub niepraktyczne ciągi komunikacyjne. Struktura mieszkań w ofercie danej inwestycji dostosowywana jest do projektu, jego lokalizacji i klienta docelowego.

Renata Pastwa, HREIT

– W planowanych inwestycjach przeważają mieszkania 2-pokojowe o metrażach od 32 do 43 m2. Stanowią one 45 proc. wszystkich oferowanych przez nas lokali. Największy odsetek stanowią w tym przypadku mieszkania o powierzchni 36-39 m2. Kawalerki o powierzchni 25-29 m2 to natomiast około 20 proc. budowanych przez nas lokali. Takich mieszkań poszukują dziś najczęściej klienci.

– W większych miastach przeważają mniejsze mieszkania: 1-pokojowe i 2-pokojowe o powierzchni 25-35 m2. Często są to lokale inwestycyjne, kupowane z myślą o czerpaniu zysków z ich najmu. Analogicznie w naszych inwestycjach na terenach podmiejskich, na obrzeżach dużych miast czy w miastach satelitarnych metropolii, częściej oferujemy większe metraże i większą ilość pokoi – w tym najpopularniejsze w takich lokalizacjach mieszkania 3-pokojowe o pow. 51-53 m2. Na wielkość i rozkład pomieszczeń mają również wpływ warunki zabudowy oraz wielkość i ukształtowanie działki.

Krzysztof Kuniewicz, 3D Estate (producent interaktywnych prezentacji inwestycji dla deweloperów)

– W ofercie deweloperów zobaczymy więcej 1-pokojowych mieszkań lub 2 i 3-pokojowych, ale o małych powierzchniach. Przyczyną jest kryzysowa sytuacja z 2022 r. oraz zapowiedzi programu „Bezpieczny Kredyt 2%”. Ostre hamowanie branży wymusiło zmianę założeń projektowych wielu inwestycji. Jednak planowany kredyt 2% zachęca obecnie do wprowadzania do sprzedaży większej liczby mieszkań o wartości do 800 tys. zł. Dlatego najprawdopodobniej zyskają na popularności mieszkania poza granicami metropolii. Te przypuszczenia potwierdzają zamówienia na wirtualne spacery 3D i interaktywne smart makiety, które przygotowujemy. Widzimy w nich wyraźny wzrost udziału małych mieszkań o powierzchni 35-39 m2. Otrzymujemy także częściej zlecenia wynikające z podziału większych mieszkań na mniejsze. W efekcie przygotowujemy wirtualne spacery po niewielkich mieszkaniach w miejsce mieszkań 3- lub 4-pokojowych. W ten sposób deweloperzy odpowiadają na oczekiwania i możliwości zakupowe klientów.