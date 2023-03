Dlaczego tak wiele osób chce pracować w IT?

IT to jedna z najbardziej rozchwytywanych branż na rynku pracy. Wejście do niej nie jest jednak takie proste. Mimo tego kandydaci nie ustają w swoich staraniach i intensywnie walczą o miejsce dla siebie w tym sektorze rynku. Dlaczego IT jest tak rozchwytywane?

Co daje praca w IT?

Praca w IT to ciągły kontakt z nowoczesnymi i rozwijającymi się technologiami. Stanowisko w takiej firmie umożliwia uczestniczenie w innowacyjnych projektach i tworzenie pomocnych rozwiązań np. w postaci aplikacji mobilnych i webowych. Taka praca przynosi sporo satysfakcji, a wiele osób wiąże ją nawet z prestiżem. Wszystko dlatego, że próg wejścia jest dość wysoki.

Poza tym IT daje możliwość pracy zdalnej. W bardzo wielu firmach zatrudnia się osoby, które wykonują swoje obowiązki we własnym domu. To niweluje ograniczenia lokalizacyjne i pozwala na szukanie pracy właściwie w dowolnym miejscu na świecie. Z tego względu w pracy można poznać znajomych z różnych krajów, co pozwala na budowanie ciekawych sieci kontaktów.

Bardzo ważnym aspektem są też pieniądze, jakie można zarobić na poszczególnych stanowiskach. Programiści zarabiają nierzadko kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie, a nie muszą nawet kończyć kierunkowych studiów informatycznych. Praca w tej branży jest bardzo przyszłościowa i nie trzeba martwić się o brak ofert w tym zakresie.

Jakie są możliwości rozwoju w IT?

IT to jedna z tych branż, w której nie można stać w miejscu. Każdy pracownik musi cały czas się rozwijać, w czym pomaga mu jego codzienna praca. Nieustanny kontakt z nowymi technologiami, językami programowania czy aplikacjami sprawia, że bez ustanku uczy się czegoś nowego. Nawet gdy wykonuje się konkretny zawód, w IT istnieje mnóstwo możliwości na zmiany kierunku swoich działań. Każdy może zostać managerem, zarządzać projektami czy zająć się działem DevOps. Liczy się doświadczenie i zdobyta wiedza, która pozwala na urozmaicanie swoich ścieżek rozwoju.

W branży IT stanowiska dzieli się na trzy poziomy ze względu na seniority – junior, mid i senior. Na stanowiska juniorskie jest zwykle najwięcej kandydatów, ponieważ są to wszystkie osoby, które dopiero chcą zająć się rozwojem w tym sektorze rynku. Mid to osoba z pewnym doświadczeniem, która może liczyć na wysokie zarobki. Największe zapotrzebowanie jest na seniorów, doskonale znających się na wykonywanej pracy. To oni mogą pochwalić się najwyższymi wypłatami i najmniejszymi trudnościami w znalezieniu nowego miejsca pracy.

Portal do szukania pracy w IT

Pracę w IT można znaleźć na portalu No Fluff Jobs. Strona cechuje się ogromną liczbą ogłoszeń, a także szczegółowymi opisami stanowisk. Można na niej wyszukać oferty dotyczące stosowanych na co dzień technologii czy zaliczające się do konkretnych kategorii. Wśród nich są m.in. Agile, IT Support, Fullstack, Backoffice, Game dev czy Testing.

Kandydaci najbardziej doceniają w No Fluff Jobs to, że przy każdej ofercie znajduje się informacja o proponowanych zarobkach. Jest to aspekt, którego często brakuje w innych wyszukiwarkach, więc tym bardziej zasługuje na docenienie. Pozwala to na precyzyjne dopasowanie ogłoszeń do swoich wymagań i odrzucenie tych, które nie są wystarczająco zadowalające. Wyszukiwarka jest bardzo łatwa w obsłudze i pozwala na szybką filtrację ofert.

Ogromne możliwości finansowe w branży IT

Możliwości finansowe w branży IT są tym, co najsilniej przyciąga kandydatów. Na jedne z najwyższych wypłat mogą liczyć m.in. programiści oraz osoby pracujące w działach Big Data i DevOps. Spore wynagrodzenia otrzymują także ci, którzy zajmują się sztuczną inteligencją, ponieważ ta nigdy nie rozwijała się tak dynamicznie, jak w ostatnim czasie. Zarobki w tych sektorach wahają się zwykle od kilkunastu do około 30 tys. zł miesięcznie.

Stanowiska juniorskie w branży IT zapewniają zwykle wynagrodzenie na poziomie co najmniej 5 tys. zł, co zależy od konkretnego stanowiska. Niektóre posady nawet na początkowym etapie kariery są wynagradzane jeszcze lepiej.