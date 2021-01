Dlaczego warto zdecydować się na dom parterowy?

Domy parterowe zazwyczaj są spotykane za granicą. Jednak i w Polsce coraz częściej możemy natknąć się na ten rodzaj domu. Nic dziwnego, taki dom, który jest rozplanowany tylko na jednym poziomie, może mieć wiele zalet.

Jak wyglądaja domy parterowe? Jakie są zalety domu parterowego? Jakie są ograniczenia w budowie domu parterowego?

Zobaczmy, czym dokładnie wyróżnia i cechuje się ten rodzaj budynku oraz dlaczego warto zdecydować się na takie rozwiązanie.

Jak wyglądają domy parterowe?

Być może przeglądając Internet lub czasopisma o tematyce budowlanej natknęliśmy się na projekty małych domów parterowych. Dom parterowy- czyli jaki? Jak się okazuje, jest to dom jednopiętrowy. Ten rodzaj budynków, zwanych również bungalowami, cechuje się tym, że jest niski. Jest to zatem doskonałe rozwiązanie dla każdego – świetnie będą w nim czuli się młodzi rodzice i ich dzieci, a także osoby starsze. To, co wyróżnia ten rodzaj budownictwa, to fakt, że dom znajduje się blisko ogrodu.

Domy parterowe możemy spotkać czasami w wersji modułowej. Domy modułowe składają się z gotowych elementów, które są ze sobą łączone na placu budowy, jak możemy wyczytać z artykułu: https://www.extradom.pl/porady/artykul-domy-modulowe-domy-prefabrykowane-co-warto-o-nich-wiedziec.

Jakie są zalety domu parterowego?

Według powszechnej opinii jednopoziomowy budynek jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem niż dom piętrowy, który ma taki sam metraż. Wpływa na to wygoda związana z poruszaniem się, a także fakt, iż przestrzeń domu jednopoziomowego wydaje się większa.

Jak już pisaliśmy, dom parterowy jest świetnym rozwiązaniem zarówno dla młodszych, jak i starszych osób. Zapewnia większe bezpieczeństwo małym dzieciom, gdyż zmniejsza ryzyko wypadków, takich jak upadek ze schodów czy z okna. Dzięki temu najmłodsi mogą swobodnie poruszać się po całej jego przestrzeni. Dodatkowym atutem jest bliskość ogrodu, na który można wyjść z różnych części domu. Nawet i w tym miejscu dzieci pozostają w niewielkiej odległości od rodziców oraz pod ich czujnym okiem.

W takim miejscu doskonale odnajdą się również osoby starsze i niepełnosprawne. Poruszanie się po nim jest łatwe, gdyż nie ma trudnych do pokonania schodów. Cała rodzina zgromadzona jest na jednym poziomie, co również wpływa na komunikację między domownikami.

Kolejną zaletą domów parterowych jest to, że ich budowa zazwyczaj przebiega w sposób sprawny i szybki. Jest on również tańszy od domu dwupoziomowego, gdyż nie są potrzebne schody, stropy ani dodatkowe podłogi. To, na czym jeszcze można oszczędzić, to koszty aranżacji wnętrz. Zazwyczaj pomieszczenia w domach parterowych są o typowych, szablonowych wymiarach, dlatego też możemy skorzystać z mebli dostępnych w ofertach sklepów z meblami. Nie musimy wydawać fortuny na meble na zamówienie, co jest czasem jedynym rozwiązaniem w nietypowych pomieszczeniach. Tutaj sytuacja jest prosta i niewymagająca zbyt wielkich nakładów pieniężnych. Kolejnym atutem jest fakt, ze z każdego pomieszczenia możemy mieć wyjście do ogrodu. Jest to cenione zwłaszcza przez te osoby, które lubią być blisko natury.

Jakie są ograniczenia w budowie domu parterowego?

Co prawda nie ma określonej minimalnej wielkości działki, na której może stać dom parterowy, jednak musimy mieć na uwadze, że musi być ona większa niż w przypadku domu piętrowego. W przypadku, gdy dysponujemy niewielką działką, budowa takiego rodzaju domu może nie być możliwa.

Przed przygotowywaniem projektu domu należy zapoznać się z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Innym rozwiązaniem jest uzyskanie decyzji o Warunkach Zabudowy. Z danych tych może wynikać, jaki dom może stać na określonym terenie. Może być tam poruszona kwestia maksymalnej wysokości budynku czy też kąta nachylenia dachu. Czasami znaleźć tam można informacje dotyczące konkretnej kolorystyki elewacji oraz innych elementów domu.