Dolar mało wrażliwy na obniżenie ratingu USA

Rynek został w pewnym stopniu zaskoczony wczorajszą obniżką ratingu amerykańskiego długu przez agencję Fitch. Kurs EUR/USD na moment wzrósł lekko powyżej 1,10 ale aktualnie ponownie notowania znajdują się poniżej tego pułapu. Nie było również silnej reakcji na wczorajszy odczyt ISM dla amerykańskiego przemysłu. W Brazylii dziś prawdopodobnie bank centralny obniży stopy procentowe o 25 punktów bazowych.

Dolar osłabił się jedynie na moment po zaskakującej decyzji agencji Fitch. Rating USA został obniżony z poziomu AAA do AA+ z perspektywą stabilną. Fitch wymienia pogorszenie sytuacji fiskalnej w ciągu „najbliższych trzech” lat i podwyższony dług publiczny jako główne powody obniżenia ratingu, który jest pierwszym od 1994 roku. To sprawia, że dyskusja fiskalna w USA ponownie staje się przedmiotem zainteresowania inwestorów po tym, jak saga dotycząca pułapu zadłużenia została szybko odsunięta na dalszy plan. EUR/USD wzrósł po tej wiadomości, ale ucierpiały na tym waluty o wysokim współczynniku beta, a dolar wydaje się być chroniony przez popyt na bezpieczną przystań.

Sekretarz skarbu Janet Yellen określiła obniżenie ratingu jako „przestarzałe”, a rynki prawdopodobnie będą postrzegać je w podobny sposób, zwłaszcza w tygodniu pełnym ważnych publikacji danych. Dziś kluczową publikacją będzie ta o zatrudnieniu ADP. W lipcu dane ADP ponad dwukrotnie przekroczyły konsensus szacunkowy (prawie 500 tys.), ale oficjalne dane o zatrudnieniu wyniosły 209 tys. osób.

Raport ISM dla przemysłu nie zrobił większego wrażenia na rynku. Zobaczyliśmy wzrost do poziomu 46,4 pkt. z 46 pkt. poprzednio, choć rynek zakładał minimalnie lepszy wynik. Indeks cen płaconych urósł do 42,6 pkt. z 41,8 pkt. co okazało się wynikiem poniżej konsensusu. Bez echa przeszedł również wynik liczby wakatów wg JOLTS (9,58 mln), który okazał się lekko poniżej prognoz. Wydaje się, że istotniejszy dla USD może być czwartkowy raport o usługach a z całą pewnością miesięczny NFP, który poznamy w piątek.

Brazylijski bank centralny (Banco Central do Brasil, BCB) jako pierwszy zareagował na szok inflacyjny związany z pandemią w 2021 r., inicjując w marcu agresywny cykl podwyżek stóp procentowych. Dziś może stać się jednym z pierwszych banków centralnych, który ponownie obniży stopę procentową. Wynika to ze znacznego sukcesu w walce z :drożyzną”. Dzięki znacznemu spadkowi inflacji i stopie procentowej wynoszącej obecnie 13,75 proc., Brazylia ma najwyższą realną stopę procentową w naszym uniwersum walutowym.

Kurs EUR/USD zbliża się do średnioterminowej linii trendu wzrostowego, która to łączy dołki z jesieni 2022 roku a także minima z początku czerwca 2023 roku. Wydaje się, że w tym momencie to jest kluczowa bariera, która może ograniczać spadki. Jeśli jednak nastąpi jej sforsowanie, wówczas spadek do 1,0650 wydaje się być bardzo realny.

Łukasz Zembik Oanda TMS Brokers