Duża transakcja w Poznaniu. Skanska sprzedaje biurowiec Nowy Rynek D za 121 mln euro

Skanska sprzedała poznański biurowiec Nowy Rynek D szwedzkiej spółce Eastnine AB, specjalizującej się w dostarczaniu nowo­czesnych nieruchomości biurowych i logistycznych, tworzonych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Inwestycję zaprojektowano i wybudowano w ramach standardów ESG (Environmental, Social, Governance), potwierdzając przywiązanie Skanska do tworzenia zrównoważonych przestrzeni, które mają pozytywny wpływ na ludzi, społeczeństwo i planetę. Jest to pierwsza transakcja pomiędzy firmami w Europie Środkowo-Wschodniej.

Nowy Rynek D jest częścią wielofunkcyjnego kompleksu zlokalizowanego w centrum Poznania, który docelowo będzie składał się z pięciu budynków, oferując ponad 100 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej i handlowej. Ukończony w czerwcu 2021 roku, Nowy Rynek D zapewnia 39 tys. mkw. nowoczesnej, zrównoważonej powierzchni biurowej i handlowej, która jest już w 96% wynajęta. Głównym najemcą jest Allegro – najpopularniejsza platforma zakupowa w Polsce i największa platforma e-commerce wywodząca się z rynku europejskiego. Przestrzenie biurowe zostały wynajęte również, między innymi, przez silne, międzynarodowe marki – Rockwool – światowego lidera w produkcji skalnej wełny mineralnej oraz Arvato – wiodącego międzynarodowego dostawcę usług biznesowych, będącego częścią koncernu Bertelsmann.

Nowy Rynek zaprojektowano z myślą o stworzeniu bezpiecznej i zdrowej przestrzeni do pracy, wychodzącej naprzeciw różnorodnym potrzebom najemców i gości, w tym osób z niepełnosprawnościami, rodziców z dziećmi, seniorów oraz obcokrajowców, którzy nie znają języka polskiego. Budynek uzyskał już certyfikaty WELL Health-Safety Rating i “Obiekt bez barier”. Inwestycja ubiega się także o uzyskanie certyfikatów LEED Core & Shell oraz WELL Core & Shell.

– Kompleks Nowy Rynek w Poznaniu to wyjątkowy projekt. Biura, które buduje Skanska, opierają się na zrównoważonych, innowacyjnych rozwiąza­niach, stanowiących o ich wysokiej jakości oraz dopasowaniu do obec­nych i przyszłych potrzeb najemców i inwestorów. Sprawia to, że doskonale sprawdzają się jako długoterminowe inwestycje oraz bezpieczne i zdrowe przestrzenie dla użytkowników. Klienci doceniają nasze rozwiązania, co potwierdzają ich pozytywne opinie na temat tego projektu. Jest to dla nas źródłem ogromnej satysfakcji – podkreśla Arkadiusz Rudzki, wice­pre­zes ds. wynajmu i sprzedaży w spółce biurowej Skanska w regionie CEE.

– Bardzo się cieszymy z zakupu tak prestiżowego budynku, zlokalizowanego w jednym z największych miast w Polsce. Wchodzimy na nowy rynek z wielkimi możliwościami – mówi Kestutis Sasnauskas, CEO Eastnine AB.

– Cieszymy się, że tak ważny projekt został doceniony przez firmę Eastnine AB, która zdecydowała się rozpocząć inwestowanie w Europie Środkowo-Wschodniej ze Skanska. Zakup Nowego Rynku D świadczy o gotowości inwestorów do dywersyfikacji portfela w ramach nowych aktywów zlokalizowanych w największych polskich miastach, potwierdzając tym samym, że Polska ma pod tym względem wiele do zaoferowania. W niespokojnych czasach budynki typu core assets, budowane zgodnie z zasadami ESG, są tym, czego inwestorzy poszukują w naszym regionie. Jesteśmy dumni, że Skanska ​​może zaoferować biurowce, które odpowiadają na tę potrzebę – dodaje Adrian Karczewicz, dyrektor ds. transakcji w spółce biurowej Skanska w regionie CEE.

Ze swoją wyjątkową elewacją, mieniącą się odcieniami zieleni, która w górnej części przechodzi w rdzawy róż, Nowy Rynek D łączy współczesną architekturę i nowo­czesne technologie, wpisując się zarazem w zabytkowe sąsiedztwo. Budynek posiada przyjazne użytkownikom rozwiązania, takie jak system wentylacji i regu­lacji temperatury oparty na belkach chłodzących, które zapewniają lepszy komfort cieplny, czystsze powietrze i cichą pracę urządzeń, tym samym wpływając pozytywnie na komfort i samopoczucie korzystających z niego osób.

Nowy Rynek D to jeden z najbardziej zrównoważonych budynków w Poznaniu. Zastosowanie rozwiązań przyjaznych dla klimatu (np. wentylacja wolnoobrotowa, belki chłodzące, oświetlenie LED, system free cooling, system odzysku wody szarej i deszczowej) umożliwia znaczne zmniejszenie zużycia energii i wody. Ponadto chodniki wokół biurowca wykonano ze specjalnego rodzaju betonu, który oczyszcza powietrze ze szkodliwych substancji, takich jak tlenek azotu (NOx) pochodzący ze spalin samochodowych z okolicznych dróg.

W pełni ukończony Nowy Rynek ma tworzyć nowe miejsce spotkań, wypoczynku i rozrywki dla najemców oraz dla lokalnej społeczności. Oferuje w ten sposób wartość dodaną nie tylko dla użytkowników biur, lecz także miesz­kańców i odwiedzających miasto.­­ Częścią budynku D jest wewnętrzny dziedziniec. To ważny element przestrzeni biurowej i integralna część kompleksu, która wzbogaca jego charakter i zapewnia nieograniczony dostęp dla osób z zewnątrz.