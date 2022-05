W I kwartale 2022 r. EDPR odnotowała zysk netto na poziomie 66 mln EUR, o 75% więcej niż w roku ubiegłym

Wskaźnik EBITDA za ten okres wyniósł 394 mln EUR (+46% r/r)

Spółka powiększyła swój portfel o łącznie 465 MW mocy zainstalowanej w elektrowniach wiatrowych i fotowoltaicznych

Przyrost mocy zainstalowanej wynika głównie z zakończonej z powodzeniem integracji aktywów Sunseap, które obecnie stanowią 3% portfela EDPR

EDPR już zabezpieczyła 50% z mocy zainstalowanej założonej w planie operacyjnym na lata 2021-25 (+20 GW)

EDP Renewables (Euronext: EDPR), czwarty pod względem wielkości producent energii odnawialnej na świecie, odnotował w I kwartale 2022 r. zysk netto w wysokości 66 mln EUR, poprawiając tym samym ubiegłoroczny wynik o 75%. Zysk netto został częściowo pomniejszony m.in. przez wyższe stawki podatków, rozliczenia finansowe i wyższy udział pakietów mniejszościowych w akcjonariacie. EDPR obecnie zarządza portfelem aktywów operacyjnych o łącznej mocy zainstalowanej 14 GW, z których 13 GW było w pełni skonsolidowanych, a 1,1 GW było skonsolidowane kapitałowo (w Hiszpanii, Portugalii, USA, obszarze Azji i Pacyfiku oraz w sektorze offshore).

W I kwartale 2022 r. EDPR dodała łącznie 465 MW mocy zainstalowanej w obiektach wiatrowych i fotowoltaicznych, z których 450 MW jest w pełni skonsolidowanych. W Europie przybyło 45 MW mocy, w Ameryce Północnej 3 MW, a w regionie Azji i Pacyfiku (APAC) 401 MW. Przyrost mocy zainstalowanej skonsolidowanej kapitałowo wyniósł 15 MW dzięki nowym projektom fotowoltaicznym w obszarze APAC. Zwiększenie mocy zainstalowanej wynika głównie z zakończonej z powodzeniem integracji aktywów Sunseap, które obecnie stanowią 3% portfela EDPR. Ponadto w marcu 2022 r. EDPR prowadziła prace budowlane przy nowych projektach o łącznej mocy 2,4 GW, na którą składało się 1569 MW w inwestycjach w lądowe farmy wiatrowe i 805 MW w farmy fotowoltaiczne.

W I kwartale 2022 r. EDPR wygenerowała 9,2 TWh czystej energii (+14% r/r), co pozwoliło uniknąć emisji 18 mln ton CO₂. Poprawa wyników względem zeszłorocznego okresu wynika z przyrostu mocy zainstalowanej w ciągu ostatnich 12 miesięcy oraz z większej dostępności zasobów odnawialnych.

EDPR odnotowała ponadto współczynnik wykorzystania mocy na poziomie 35% (o jeden punkt procentowy więcej niż w poprzednim roku finansowym), co znalazło odzwierciedlenie we wskaźniku OZE o 2% wyższym niż prognozowany średni długoterminowy współczynnik wykorzystania mocy brutto (ang. Gross Capacity Factor) (wzrost o 5 punktów procentowych względem poprzedniego roku).

Miguel Stilwell d’Andrade, CEO EDP Renewables, komentuje: Wyniki odzwierciedlają nasz trwały rozwój oraz silną pozycję światowego lidera rynku. Obecnie dysponujemy platformami we wszystkich kluczowych regionach wzrostu, nasz zespół urósł w siłę i stał się bardziej spójny, a nam udało się zabezpieczyć już 50% z mocy zainstalowanej przewidzianej w planie strategicznym na lata 2021-2025. Jesteśmy gotowi do dalszego przewodzenia transformacji energetycznej.

Wyniki finansowe

Przychody EDPR wzrosły do kwoty 596 mln EUR (przyrost o 27% r/r), czyli zwiększyły się o 121 mln EUR względem ubiegłego roku. Wynika to z dodatkowej mocy zainstalowanej (+79 mln EUR względem ubiegłego roku) i większych zasobów odnawialnych (+20 mln EUR r/r), pozytywnego wpływu kursu wymiany walut i z innych czynników (+27 mln EUR względem poprzedniego roku), które z nawiązką zrównoważyły negatywny wpływ spadku średniej ceny sprzedaży (o 5 mln EUR względem poprzedniego roku) wynikający z efektu zróżnicowanego portfela.

Inne przychody operacyjne osiągnęły wartość 81 mln EUR (poprawa o 65 mln EUR względem analogicznego okresu w poprzednim roku). Koszty operacyjne (Opex) wyniosły łącznie 241 mln EUR (wzrost o 62 mln EUR r/r) z uwagi na przyrost oddanej do użytku mocy zainstalowanej oraz koszty początkowe poniesione w związku z przyspieszonym wzrostem. W porównywalnym ujęciu główne koszty operacyjne przypadające średnio na 1 MW, skorygowane o koszty związane z inwestycjami w energetykę morską, opłatami za usługi, zdarzeniami jednorazowymi i kursami wymiany walut wzrosły o 13% względem ubiegłego roku.

Wskaźnik EBITDA wyniósł 394 mln EUR (wzrost o 46% względem poprzedniego roku), zaś wskaźnik EBIT 232 mln EUR (wzrost o 83%), głównie za sprawą wyższych obrotów i doskonałości operacyjnej podstawowego portfela aktywów. Koszty finansowe netto wzrosły do 74 mln EUR (o 20 mln EUR względem poprzedniego roku); na porównanie z ubiegłorocznymi wynikami wpłynęło wyższe zadłużenie, wyższy średni koszt zadłużenia r/r i transakcje wymiany walut.

Zysk netto wyniósł 66 mln EUR (+75% względem ubiegłego roku), częściowo osłabiony przez wyższe stawki podatków, rozliczenia finansowe i wyższy udział pakietów mniejszościowych w akcjonariacie do 61 mln EUR (+51 mln EUR względem ubiegłego roku) w związku z dobrymi wynikami sprzedaży w portfelu udziałowców mniejszościowych.

Na koniec marca 2022 r. zadłużenie netto wyniosło 4 217 mln EUR (wzrost o 1 282 mln EUR względem grudnia 2021 r.), co odzwierciedla strategię inwestycyjną EDPR oraz niedawne przejęcie Sunseap, co równoważy 365 mln EUR przychodów z programu sprzedaży aktywów, które wpłynęło do spółki w styczniu po zamknięciu transakcji w Portugalii.

Zobowiązania wynikające z partnerstwa instytucjonalnego wyniosły 1517 mln EUR (spadek o 20 mln EUR względem grudnia 2021 r.), co odzwierciedla korzyści uzyskane dzięki projektom.