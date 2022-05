PrestaShop z 40% wzrostem przychodów w 2021 roku

W 2021 roku PrestaShop odnotowała znaczący wzrost przychodów oraz wartości towarów brutto wygenerowanych przez sprzedawców korzystających z platformy. Firma planuje także podwoić zatrudnienie w 2022 r. Platforma stała się preferowanym rozwiązaniem e-commerce dla małych i średnich przedsiębiorstw w Europie i Ameryce Łacińskiej. Po dołączeniu do grupy MBE Worldwide, firma przedstawia plany na jeszcze bardziej dynamiczny rozwój.

Historyczny rok dla lidera e-commerce w Europie i Ameryce Łacińskiej

Piętnaście lat po debiucie we Francji, PrestaShop odnotowuje wyjątkowy dynamiczny wzrost. Prawie 300 000 sklepów PrestaShop wygenerowało 24 miliardy euro wartości sprzedaży w 2021 roku, co stanowi 9% wzrost w porównaniu z rokiem 2020 i przekłada się na 40% wzrost przychodów.

”Jesteśmy bardzo dumni, że mogliśmy mieć wpływ na doskonałe wyniki PrestaShop i jej sprzedawców w ubiegłym roku. Wszystkie zespoły PrestaShop Polska z niecierpliwością czekają na jeszcze lepsze rezultaty w 2022 roku, aby rozwijać nasz wspólny sukces” – podkreśla Mateusz Osiecki, Country Manager PrestaShop Polska.

PrestaShop planuje zwiększyć liczbę pracowników w 2022 roku z 200 do 400. Ma być to możliwe również dzięki podejściu „Work From Anywhere”, zapewniającemu równowagę między pracą a życiem prywatnym. Na początku 2022 roku, do firmy dołączyło 50 nowych pracowników.

Nastawienie na rozwój wymaga również tworzenia partnerstw strategicznych na dużą skalę, aby wspierać cele użytkowników platformy. Są to m.in. oferowanie nowych funkcji i usług, zwiększenie liczby klientów poprzez odpowiednie strategie marketingowe i zwiększanie widoczności. Oferując dostęp do najlepszej technologii, PrestaShop pozwala firmom każdej wielkości, zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorstwom, na rozwój i skalowanie.

PrestaShop Essentials, dostępny na platformie Addons, to pakiet funkcji, który powstał aby poprawić i uprościć doświadczenia sprzedawców. Zawiera m.in PrestaShop Checkout zbudowany przy użyciu interfejsu płatności PayPal, analizy i zarządzanie danymi e-commerce z PrestaShop Metrics, marketing internetowy z PrestaShop Marketing with Google, zakupy społecznościowe z PrestaShop Facebook, czy płatności odroczone z PrestaShop Paylater, które zostały niedawno uruchomione we współpracy z Oney i PayPlug.

„PrestaShop opiera się na ambitnej strategii wzrostu, dzięki połączenie trzech unikalnych filarów: dynamicznie działających sprzedawców, rozwoju zespołów poprzez rekrutowanie najlepszych specjalistów oraz stale ewoluującego portfolio zawierającego coraz bardziej innowacyjne i efektywne rozwiązania” mówi Alexandre Eruimy, Dyrektor Zarządzający PrestaShop.

Priorytet Prestashop na rok 2022 rok: umocnienie pozycji jako część grupy MBE, aby przyspieszyć dalszą ekspozycję wśród średnich firm

Pod koniec 2021 roku, PrestaShop została przejęta przez MBE Worldwide. Wykorzystując komplementarność swoich ofert, firmy chcą stać się wiodącą globalną platformą handlową.

Synergia pomiędzy usługami PrestaShop, a doświadczeniem MBE w zakresie, logistyki i personalizacji doświadczeń klienta, pozwoli platformie zdobyć nowych klientów na całym świecie. Dzięki wsparciu ważnego gracza w branży, PrestaShop może teraz zaoferować płynne i w pełni zintegrowane doświadczenie obejmujące wszystkie potrzeby sprzedawców. Fuzja z MBE wzmocniła PrestaShop i pozwoliła dynamicznie osiągać kolejne cele.

„Doskonałe wyniki PrestaShop i jej sprzedawców w 2021 roku potwierdzają, że nasza decyzja o przejęciu platformy była słuszna. Dzięki ekspertyzie i zespołom PrestaShop, dążymy teraz do dalszej maksymalizacji możliwości wynikających z e-commerce, wspierając tym samym nasz długoterminowy cel, którym jest stanie się wiodącą platformą dla globalnego handlu.” komentuje Paolo Fiorelli, prezes i CEO MBE.

„Razem z MBE możemy teraz odpowiedzieć na cały zakres potrzeb firm dzięki w pełni zintegrowanemu podejściu od logistyki poprzez wysyłkę i systemy płatności, aż po ostatnią milę. Omnichannel stał się normą, dlatego połączenie naszego know-how pozwoli osiągnąć cel, którym jest stanie się referencyjną platformą e-commerce przyspieszającą rozwój biznesu na całym świecie.” podkreśla Alexandre Eruimy, dyrektor zarządzający PrestaShop.