Skriware z rekordowymi przychodami w I kw. 2022 r.

Skriware, spółka działająca na globalną skalę w branży EdTech, osiągnęła w minionym kwartale 2022 r. przychody o wartości 16,2 mln zł, co jest wynikiem o 34 proc. większym niż wartość przychodów w całym 2021 roku. Z kolei EBITDA wyniosła 4,8 mln zł, a zysk netto 4,7 mln zł. Rekordowe wyniki w I kw. 2022 to zasługa rozwoju własnych produktów oraz zwiększonego popytu na technologię w polskiej edukacji.

– Cieszymy się z wyników finansowych, jakie zanotowaliśmy w I kwartale br. Doskonale odzwierciedlają one dynamiczne tempo rozwoju naszej działalności i pozwalają konsekwentnie umacniać naszą pozycję w branży. Intensywnie pracujemy nad dalszym rozwojem, stale inwestując w rozwój produktu i treści, tak, aby docelowo stworzyć rozwiązania dla nowoczesnej i efektywnej edukacji – komentuje Karol Górnowicz, CEO Skriware.

Firma stawia na ekspansję zagraniczną i budowanie globalnej sieci dystrybutorów. Niedawno podpisano pierwszą umowę dystrybucyjną z partnerem ze Stanów Zjednoczonych, dotyczącą dostarczenia do wybranych amerykańskich szkół interdyscyplinarnych laboratoriów SkriLab.

– Do 2024 roku chcemy podwoić liczbę szkół, z którymi współpracujemy. Teraz dodatkowo możliwość wnioskowania do Programu Laboratoria Przyszłości, w którym bierzemy udział, mają szkoły niepubliczne, dofinansowaniem objęte zostaną także szkoły ponadpodstawowe. Ponadto, nakierowujemy obecnie swoją strategię sprzedaży na zwiększanie udziału eksportu w całości przychodów, jak również budowanie modelu sprzedaży powtarzalnej. – dodaje Karol Górnowicz.

Obecnie Skriware buduje sieć dystrybucji na czterech kontynentach: w Europie, Azji, Ameryce Północnej oraz Australii. Do tej pory spółka nawiązała współpracę z 14 dystrybutorami w 18 krajach. Poza Polską z rozwiązań Skriware korzysta ponad 300 szkół i instytucji zagranicznych.

Skriware dostarcza dzieciom praktyczną i angażującą edukację, dopasowaną do potrzeb XXI wieku, która łączy rozwój kompetencji miękkich i technicznych bazując na interdyscyplinarnej metodzie nauczania STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics). To wszystko jest możliwe dzięki autorskiemu laboratorium edukacyjnemu SkriLab, które oparte jest na druku i modelowaniu 3D, robotach edukacyjnych, narzędziach do programowania oraz platformie online dedykowanej nauczycielom. Oferta produktowa Skriware składa się z kombinacji wdrożeń hardware oraz software, które sprzedawane są bezpośrednio przez dystrybutorów oraz w modelu SaaS, który stanowi istotny czynnik wzrostu skali biznesu. Spółka w Polsce dostarcza swoje rozwiązania do ponad 2 tysięcy szkół.

W perspektywie najbliższych 12 miesięcy spółka ma w planach przeprowadzić IPO.