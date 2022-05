Ponad 0,5 mld zł przychodów ze sprzedaży TIM SA po czterech miesiącach 2022 r.

Wrocław, Polska – 4 maja 2022 r. – Ze wstępnych szacunków wynika, że przychody TIM SA ze sprzedaży netto towarów i usług związanych bezpośrednio ze sprzedażą towarów wyniosły w kwietniu 2022 r. 115,6 mln zł (+14,5% rdr.). Suma szacowanych przychodów ze sprzedaży za okres styczeń-kwiecień 2022 r. przekroczyła 509 mln zł (+40,2% rdr.).

Sprzedaż online realizowana samodzielnie przez klientów przyniosła w kwietniu 2022 r. ponad 79,2 mln zł (+7,4% rdr.), zaś przez cztery miesiące bieżącego roku – niemal 354,7 mln zł (+41,2% rdr.).

– W 2021 roku próg pół miliarda złotych przychodów ze sprzedaży przekroczyliśmy w czerwcu, w bieżącym roku dokonaliśmy tego już po czterech miesiącach – podkreśla Krzysztof Folta, prezes Zarządu TIM SA. – Pierwsze tygodnie po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę przebiegły pod znakiem dużej niepewności klientów w zakresie dostępności produktów oraz ryzyka kolejnych wzrostów cen, co przełożyło się na zwiększony popyt. Efekt tej sytuacji był wyraźnie widoczny w ponadprzeciętnych wynikach przychodowych marca. W kwietniu obserwowaliśmy pewną stabilizację, by nie rzec – uspokojenie w tej kwestii. Dlatego też marzec i kwiecień bieżącego roku należałoby rozpatrywać łącznie. Analizując dwa ostatnie miesiące w ten właśnie sposób, z szacunków wynika, że sprzedaż towarów w marcu i kwietniu 2022 roku wyniosła łącznie 291,1 mln zł, a więc średnio miesięcznie 145,5 mln zł. Dla porównania, średnia miesięczna z marca i kwietnia 2021 roku wyniosła niespełna 103,8 mln zł. Rok do roku zanotowaliśmy zatem wzrost o 40,1%. To bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę, że kwiecień 2022 roku liczył jeden dzień roboczy mniej niż rok wcześniej – dodaje Krzysztof Folta.