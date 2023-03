EBC podwyższa stopy o 50 pb.

Oczekiwania uczestników rynku co do skali podwyżki zmieniały się dynamicznie wraz z napływającymi informacjami z sektora bankowego. Ostatecznie EBC podniósł stopy o 50 pb. Jest to zgodne z naszymi oczekiwaniami. Ruch pokazuje, że priorytet EBC się nie zmienił, jest nim walka z inflacją, a zawirowania w sektorze bankowym nie zmieniają perspektyw utrzymywania się wysokiej inflacji w strefie euro.

Decyzja może oznaczać również to, że EBC nie widzi, żeby ryzyko w europejskim sektorze bankowym istotnie wzrosło w ostatnich dniach. Problemem jest klasyczny run na bank, same instytucje mają problemy już od dłuższego czasu, a dopiero teraz uczestnicy rynku zaczęli je zauważać.

Podczas konferencji prasowej poznamy uzasadnienie powyższego. Uważam, że prezes Lagarde poświęci dużą uwagę sektorowi bankowemu. Wskaże jakie działania może podjąć bank w kryzysowej sytuacji, czym będzie próbowała uspokoić rozchwiane nastroje na rynku.

Bartosz Wałecki, analityk Michael / Ström Domu Maklerskiego