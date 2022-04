EUR/USD może doświadczyć odbicia pod koniec tygodnia

Obawy, że wojna w Ukrainie potrwa jeszcze przynajmniej jakiś czas, i napięcie związane z wyborami prezydenckimi we Francji sprawiły, że w ubiegłym tygodniu euro było najgorzej radzącą sobie walutą G10. W najbliższych dniach sytuacja waluty może się jednak odwrócić – wiele zależy od czwartkowego posiedzenia decyzyjnego EBC.

Rzeź na amerykańskim rynku długu trwa – rentowności 10-letnich obligacji skarbowych wzrosły w ciągu tygodnia o zdumiewające 30 pb. Naturalną reakcją dolara w tym kontekście było umocnienie względem wszystkich głównych walut świata z wyjątkiem kilku zmiennych walut emerging markets. Chwiejność rubla trwa i obecnie znajduje się on wyżej niż przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji. Waluta jest jednak wyjątkowo niepłynna, a jej notowania rynkowe coraz bardziej tracą na znaczeniu. Juan chiński udowadnia swoją stabilność mimo rynkowej niepewności, umacniając się w ujęciu ważonym handlem mimo spowolnienia chińskiej gospodarki i twardych pandemicznych lockdownów.

Posiedzenie EBC w tym tygodniu najprawdopodobniej będzie bardzo istotne. Jak pokazały minutki z poprzedniego zebrania, wybuchł przewidywany przez nas od jakiegoś czasu konflikt między jastrzębiami i gołębiami. Po kilku ostatnich nieprzyjemnych odczytach inflacyjnych spodziewamy się, że czwartkowe komunikaty banku to odzwierciedlą. W tym tygodniu dowiemy się, jak kształtowała się marcowa inflacja w USA (wtorek 12.04) oraz Wielkiej Brytanii (środa 13.04) i poznamy zrewidowane dane dla Polski (piątek 14.04).

PLN

Polski złoty w ubiegłym tygodniu radził sobie lepiej od innych walut regionu i mimo niesprzyjającego otoczenia zewnętrznego nie osłabił się w parze z euro. Zakładamy, że walucie pomogła mocna podwyżka stóp procentowych ze strony Rady Polityki Pieniężnej, która zaskoczyła i nas, i konsensus ruchem o 100 pb. Nie był on dobrze wyjaśniony, niemniej sugestia prezesa Glapińskiego, że nie jest to front-loading (mocny ruch, który mógłby pozwolić na szybsze zakończenie cyklu) wzmocniła już wcześniej rosnące oczekiwania rynkowe w zakresie podwyżek stóp w Polsce, co jest korzystne dla waluty. Obecnie oczekiwania dotyczące tego, gdzie WIBOR 3M znajdzie się za pół roku, zbliżają się do 7%.

W tym tygodniu skupimy się na otoczeniu zewnętrznym. Rynkowy sentyment powinien mieć największe znaczenie dla złotego, aczkolwiek zmiany wycen w zakresie podwyżek stóp – tak w Polsce, jak i głównych krajach – też pozostaną istotne. Kluczowym czynnikiem ryzyka pozostaje wojna w Ukrainie, niemniej wybory prezydenckie we Francji i sytuacja covidowa w Chinach też mogą wpływać na sentyment.

EUR

Wynik pierwszej tury wyborów prezydenckich we Francji był lekko pozytywny dla euro. Wydaje się, że Macron w drugą turę wkracza z nieco silniejszą pozycją niż oczekiwano. Dodatkowo pozytywny dla wspólnej waluty był chór jastrzębich wypowiedzi członków EBC i pewne kąśliwe uwagi w minutkach z marcowego posiedzenia, dotyczące niemal niezrozumiale optymistycznych prognoz inflacji banku (która zgodnie z oczekiwaniami ma ponownie znaleźć się blisko celu już w 2023 r.). Wydaje się, że żadne z nich nie miało jednak dużego wpływu na rynek, i wszystkie oczy są teraz zwrócone ku posiedzeniu EBC w ten czwartek (14.04). Uważamy, że nawet subtelna zmiana tonu gołębiej dotąd prezeski Christine Lagarde mogłaby mieć nieproporcjonalnie korzystny wpływ na kurs euro względem głównych walut.

USD

Minutki z posiedzenia Rezerwy Federalnej ujawniły agresywny – bardziej niż oczekiwano – plan zmniejszania rozmiaru bilansu Fedu poprzez ograniczenie reinwestycji obligacji skarbowych i papierów zabezpieczonych hipoteką posiadanych przez bank centralny. Oczekiwania rynkowe dotyczące podwyżek stóp Fedu nadal rosną, a wyceny wskazują, że zdaniem rynku stopy już w pierwszej połowie 2023 r. osiągną ponad 3%. Rynkom trudno będzie wycenić jeszcze większą jastrzębiość Rezerwy Federalnej bez jakiegoś zmniejszenia luki między oczekiwaniami względem działań Fedu i EBC. Sprawia to, że naszym zdaniem euro może niedługo doświadczyć odbicia, szczególnie jeśli, jak zakładamy, Macron za dwa tygodnie wygra drugą turę wyborów prezydenckich.

Autorzy: Enrique Diaz-Alvarez, Matthew Ryan, Roman Ziruk, Itsaso Apezteguia – analitycy Ebury