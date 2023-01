Europejczycy wrócili na siłownie i stadiony – wyniki badania Mastercard Sport Economy Index 2023

Z badania Mastercard Sport Index 2023 wynika, że pasja do aktywności fizycznej i kibicowania wśród mieszkańców starego kontynentu nie słabnie. W ciągu minionych 12 miesięcy miłośnicy sportowych emocji wrócili zarówno na siłownie, sale gimnastyczne, korty, jak i na stadiony.

Przeprowadzone po raz drugi z rzędu badanie jasno wskazuje, że w 2022 znacznie więcej osób uczęszczało na wydarzenia sportowe (+12 punktów procentowych) oraz podejmowało regularną aktywność fizyczną (+10 pp.) niż w roku 2021, a sport nadal pozostaje ważnym elementem społecznym w regionie. W Polsce oglądalność rozgrywek na żywo wzrosła o 7 pp., co więcej, względem poprzedniego roku Polacy częściej uczęszczali też na regularne treningi (wzrost o 15 pp.).

Entuzjastyczne podejście Europejczyków do sportu przełożyło się również na wyraźny wzrost wartości wydatków konsumenckich w tym sektorze. Analiza przeprowadzona przez Mastercard Economics Institute pokazuje, że wydatki na artykuły sportowe, usługi i doświadczenia opłacane kartami płatniczymi wzrosły o 37% w 2022 roku w porównaniu z rokiem 2021.

Technologia napędza przemysł sportowy

W ciągu ostatnich 12 miesięcy, sport coraz bardziej odciskał swój „cyfrowy ślad” – ponad 61% Europejczyków uważa, że technologia była ważnym czynnikiem, który pozwolił im śledzić ulubione wydarzenia sportowe, drużyny i zawodników.

W 2022 roku mieszkańcy Starego Kontynentu korzystali z cyfrowych rozwiązań, aby cieszyć się sportem na pięć różnych sposobów: śledzić wydarzenia w mediach społecznościowych, oglądać wiele rozgrywek jednocześnie, przeżywać wydarzenia sportowe korzystając z technologii Virtual Reality (VR), oglądać zawody e-sportowe na platformach streamingowych oraz słuchać podcastów o tej tematyce.

Wpływ technologii na rozwój sportu będzie jeszcze większy w 2023 roku. Aż 63% Polaków i ponad połowa (56%) europejskich kibiców uważa, że technologia jest kluczem do bardziej inkluzywnej i dochodowej przyszłości sportu – przy czym rozwiązania VR będą odgrywały tu kluczową rolę.

Ponad jedna czwarta europejskich fanów sportu doświadczyła go korzystając z rozwiązań z obszaru wirtualnej rzeczywistości, a połowa wszystkich respondentów ma nadzieję zrobić to w ciągu najbliższego roku. Tego typu aktywności były znacznie popularniejsze wśród polskich respondentów – sześciu na dziesięciu Polaków doświadczyło sportu za pośrednictwem okularów VR lub innych cyfrowych rozwiązań. Wygląda na to, że VR stanie się kluczową częścią „stadionu przyszłości” – 21% europejskich i 25% polskich fanów ma nadzieję dzięki technologii poczuć się jak sportowiec w dniu meczu.

Sport na żywo zawsze na czasie

Podczas gdy technologia zapewnia rozrywkę w domu i w podróży, magia sportu na żywo nadal przyciąga kibiców na światowe stadiony.

Ponad połowa (54%) Europejczyków uczestniczyła w wydarzeniach sportowych na żywo w 2022 roku – to wzrost o 12 pp. w stosunku do 2021 roku. Najchętniej w ten sposób oglądane były mecze piłki nożnej, koszykówka, tenis, siatkówka i kolarstwo. W przypadku Polaków, frekwencja na eventach sportowych była o 5% wyższa, a najpopularniejszymi dyscyplinami w ubiegłym roku były kolejno: piłka nożna, siatkówka, piłka ręczna, boks/MMA i tenis.

Powrót do pełnych stadionów i obiektów miał znaczący wpływ na samopoczucie i pozytywne doświadczenia kibiców – sześciu na dziesięciu badanych uznało swoje uczestnictwo w życiu sportowym w 2022 roku jako pełniejsze niż rok wcześniej.

Zawsze jednak istnieje przestrzeń do poprawy. Zapytani o atrakcje i udogodnienia, które powinny towarzyszyć „rozgrywkom przyszłości”, badani Europejczycy wymienili:

muzykę na żywo w przerwie meczu więcej udogodnień dla niepełnosprawnych kibiców słuchawki umożliwiające słuchanie komunikacji na boisku między zawodnikami a trenerem uruchomienie doświadczenia VR, które pokaże mecz z perspektywy gracza zaangażowanie kibiców podczas meczu np. organizowanie głosowania na osobistość meczu popularyzowanie sklepów umożliwiających zakup akcesoriów drużyn w dniu meczu nielimitowany dostęp do bufetu przed meczem ekrany telewizyjne z tyłu siedzeń do oglądania innych – równoległych rozgrywek otwarcie punktów SPA, z których można oglądać mecze wprowadzanie tematów przewodnich na kostiumy dla kibiców

Biznes treningowy kwitnie

Poza radoscią płynącą z kibicowania, Europejczycy cenią także możliwosć ćwiczeń oraz rozwój gamingu. Ponad połowa (54%) respondentów w 2022 roku wykonywała więcej ćwiczeń fizycznych niż w 2021 roku – to wzrost o 10 pp. Najpopularniejszymi aktywnościami były wędrówki górskie, pływanie, bieganie, piłka nożna i podnoszenie ciężarów. W porównaniu do Europejczyków, aktywność Polaków wzrosła o 15 pp., a najczęściej decydowali się oni na wędrówki górskie, grę w piłkę nożną, bieganie, pływanie i grę w koszykówkę. W minionym roku rosła także branża videogamingu – 59% Polaków w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzięło do ręki kontroler – o 7% więcej niż w przypadku danych ogólnoeuropejskich.

Miniony rok przyniósł ze sobą również masowy powrót na siłownie i do ośrodków rekreacyjnych. 43% respondentów było bardziej skłonnych do opłacenia karnetu członkowskiego, niż do indywidualnych treningów w domu lub na świeżym powietrzu. Zatem liczba osób preferujących aktywnośc sportową w ogólnodostępnych, bezpłatnych miejscach spadła o 21 pp. w stosunku do 2021 roku.

Z danych zebranych przez Mastercard Economics Institute, wynika że mieszkańcy państw europejskich nieustannie inwestują w swoją sprawność fizyczną, dzięki czemu sprzedaż detaliczna artykułów sportowych, takich jak kije golfowe, piłki tenisowe i rowery, wzrosła o 15% w 2022 r. w porównaniu z 2021 r.

„W ciągu ostatnich 12 miesięcy europejska pasja do sportu rosła w siłę, a kibice wracali na stadiony i siłownie, aby cieszyć się ulubioną rozrywką na własnych warunkach. Równocześnie, obserwujemy rosnący wpływ technologii na rozrywkę sportową, a ekscytujący potencjał nowych technologii, takich jak VR, jest obecnie wspierany przez silny entuzjazm konsumentów, którzy chcą je wypróbować” – powiedziała Jeannette Liendo, wiceprezes ds. marketingu i komunikacji w Mastercard Europe.

„Sport jest niekwestionowanym elementem kultury europejskiej i jesteśmy dumni, że możemy sponsorować niektóre z najbardziej ekscytujących zawodów i wydarzeń sportowych w tym regionie – począwszy od Ligi Mistrzów UEFA i Pucharu Świata w Rugby, po Mistrzostwa Europy League of Legends” – dodaje.

Sportowe podróże Europejczyków

Europejska pasja do sportu wydaje się zachęcać i motywować do częstszych wyjazdów. Ponad jedna trzecia Polaków (35%) w 2023 roku ma w planach zagraniczną podróż w celu osobistego kibicowania na różnych wydarzenich sportowych.

Kalendarz wydarzeń sportowych rozpoczął się w tym roku w wielkim stylu, dzięki 83. zawodom narciarstwa alpejskiego Pucharu Świata Hahnenkamm w austriackim Kitzbühel, sponsorowanym przez Mastercard.

Mastercard Sport Index 2023 opublikowany został przed intensywnym dla europejskiego sportu rokiem, w którym odbędzie się wiele wydarzeń sponsorowanych przez Mastercard, m.in. Liga Mistrzów UEFA, Puchar Świata w Rugby 2023, wielkoszlemowy turniej golfowy The Open, Roland Garros i Mistrzostwa Europy League of Legends.

O badaniu

Badanie zostało zamówione przez Ketchum Research & Analytics na zlecenie Mastercard; ankietę i pracę badawczą wykonała firma Vitreous World. W czasie badania, w listopadzie 2022 przepytano 11,081 osób powyżej 18 roku życia z Austrii, Bułgarii, Francji, Niemiec, Włoch, Polski,Włowenii, Hiszpanii Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.