Europejski przemysł w stagnacji

Ożywienie gospodarcze w Europie nadal nie przyspiesza, nie zmieniają się również przyczyny takiego stanu rzeczy. Głównym powodem są zerwane łańcuchy dostaw, co komplikuje produkcję. Ograniczone dostawy materiałów prowadzą do wzrostu cen, a to powoduje wyższe koszty produkcji. Sytuacja ta przekłada się również na wyniki produkcji przemysłowej w strefie euro, która zanotowała spadek o 0,3% m/m. W porównaniu rocznym doszło do wzrostu o 9,7%, ale ten wynik był przede wszystkim efektem niskiej bazy statystycznej z ubiegłego roku. Sytuacja w przemyśle polepsza się, ale nadal nie można powiedzieć, że przemysł europejski ma już za sobą kryzys związany z koronawirusem. Z podobnymi problemami musi się mierzyć również polski przemysł, chociaż z danych wynika, że w Polsce sektor produkcyjny rośnie szybciej niż w strefie euro.

W tym tygodniu z punktu widzenia polskiej gospodarki najważniejszym wydarzeniem były wyniki PKB za II kwartał, który wzrósł o 1,9% w zestawieniu kwartalnym i o 10,9% w skali roku.

Kurs złotego w tym tygodniu pozostał prawie bez zmian i w piątek rano para walutowa PLN/EUR była na poziomie 4,57. Eurodolar w tym czasie był na poziomie 1,174 USD/EUR.

Malwina Krakus, analityczka instytucji płatniczej AKCENTA