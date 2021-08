W Polsce bez niespodzianek

Odczyty GUS dla Polski nie spowodowały większych niespodzianek na rynku. Zarówno inflacja, jak i PKB były bardzo blisko oczekiwań analityków. Taki dzień spokoju pozwala jednak odetchnąć złotemu.

Bezrobocie w ryzach

Dane z amerykańskiego rynku pracy okazały się dokładnie zgodne z oczekiwaniami. 375 tysięcy nowo zarejestrowanych bezrobotnych to czwarty najniższy rezultat od początku pandemii. Jest to jednak kolejny z rzędu niższy wynik pokazujący bardzo dobrą tendencję. Z drugiej strony od kilku miesięcy te wyniki ustabilizowały się w okolicach 400 tysięcy co jest jednak wynikiem mniej więcej 1,5 raza gorszym niż przed pandemią. Spadająca liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wspiera dolara, który ponownie testuje ostatnio swoje najwyższe poziomy względem euro z końca marca tego roku.

Dane z Polski

Inflacja zgodnie z oczekiwaniami wyniosła 5%. Były to dane finalne, a we wstępnych danych było również 5%, zatem trudno tutaj mówić o niespodziance. Trochę słabiej od oczekiwań wypadły z kolei wstępne dane na temat PKB. Kwartalny wzrost wyniósł 1,9% podczas, gdy analitycy spodziewali się 2,1%. Dane roczne mają tę wadę, że PKB za 2 kwartał tego roku odwołuje się do 2 kwartału 2020 roku, czyli pierwszych pełnych trzech miesięcy pandemii i najsilniejszego lockdownu. W rezultacie 10,9% to potencjalnie bardzo solidny rezultat. Problem tylko w tym, że rok temu było to 8,2% spadku. Dane te bez kontekstu mogą zatem powodować mocno błędne wnioski co do kondycji naszej gospodarki. Złoty przyjął je jednak bardzo dobrze i po tym, jak wczoraj przez chwilę euro kosztowało 4,59 zł a dzisiaj spadło do 4,57 zł.

Turcy utrzymali stopy procentowe

Na wczorajszym posiedzeniu pomimo rosnącej inflacji w Turcji nie podniesiono stóp procentowych. Inflacja w Turcji to zupełnie inna skala problemu. Rozmawiamy obecnie o wzroście cen o 18,95%. Główna stopa procentowa wynosi jednak 19%, zatem pomimo niemal 4-krotnie wyższej inflacji niż w Polsce realna stopa procentowa (po uwzględnieniu inflacji) jest korzystniejsza niż nad Wisłą. Inwestorzy przyjęli te dane dość spokojnie, a lira nawet się wczoraj trochę umacniała, co świadczy to tym, że nie liczyli na dalsze podwyżki na wczorajszym posiedzeniu.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych brak ważnych odczytów.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl