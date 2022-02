Federico Rosales nowym prezesem Whirlpool Company Polska

Federico Rosales został nowym prezesem Whirlpool Company Polska oraz starszym dyrektorem obszaru przemysłowego North Area. W tej roli będzie kierował 9 zakładami Whirlpool w Polsce, Wielkiej Brytanii i na Słowacji.

Federico Rosales ma 38 lat. Urodzony w Argentynie i mający wykształcenie inżynierskie, Federico przeniósł się do Europy w 2006 roku i od tego czasu mieszka w różnych krajach. Dołączył do Whirlpool w 2008 roku i obejmował różne stanowiska w firmie. Przez dwa lata (2011-2013) był dyrektorem jednego z zakładów we Wrocławiu, więc bardzo dobrze zna polskie realia gospodarcze. Jako Prezes Whirlpool Company Polska Federico Rosales będzie pracował we Wrocławiu.

Polska jest strategicznym krajem dla Whirlpool Corporation i ważnym obszarem dla produkcji oraz badań i rozwoju. Firma chce zapewnić ciągłość pełnej sukcesów historii w tym kraju – powiedział Federico Rosales – Takie cele można osiągnąć tylko wtedy, gdy pracuje się z najlepszym zespołem ludzi. Nasze polskie kadry są utalentowane, doświadczone i pełne pasji, dlatego jestem przekonany, że wspólnie uda nam się kontynuować ścieżkę rozwoju i wzrostu firmy w Polsce – dodał.

Firma Whirlpool jest obecna w naszym kraju od 1993 roku i posiada 3 duże strefy przemysłowe: we Wrocławiu, Łodzi i Radomsku, zatrudniając około 6 tys. pracowników i produkując rocznie około 7 mln sztuk dużego sprzętu AGD – lodówek, piekarników, kuchenek, zmywarek, pralek i suszarek bębnowych. Większość produkcji przeznaczona jest na eksport do krajów europejskich.

Podczas pandemii sprzęt AGD odegrał kluczową rolę w chronieniu zdrowia, bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia ludzi, a zapewnienie stałego dostępu do najważniejszych urządzeń gospodarstwa domowego w tak wyjątkowych okolicznościach był i jest koniecznością – stwierdził Federico Rosales – To wciąż czas ciężkiej pracy i wielkiego wysiłku. Dlatego strategiczne działania w zakresie rozwoju, zarządzania kosztami oraz dostarczania oczekiwanych rezultatów są niezbędne, aby kontynuować nasz postęp na ścieżce rentownego wzrostu – dodał.

Poza rentownym wzrostem, Whirlpool zobowiązuje się pozostać czołowym pracodawcą (co już piąty rok z rzędu potwierdził Certyfikat Top Employer Europe 2022, przyznany również dla Polski) i przyspieszać prace w zakresie zrównoważonego rozwoju. Niedawno firma ogłosiła zobowiązanie do globalnych, zerowych emisji netto w swoich fabrykach i operacjach do 2030 roku. Zobowiązanie obejmuje 35 zakładów i dużych centrów dystrybucyjnych na całym świecie (również polskich) i dotyczy wszystkich emisji bezpośrednich oraz tych związanych z dostawami energii. Ponadto Whirlpool pracuje nad osiągnięciem wskaźnika tzw. „Zero Waste To Landfill” w swoich fabrykach do końca 2022 roku. Standardy te są już obecnie spełniane we wszystkich polskich zakładach. Ponadto, ponieważ ograniczenie marnowania żywności może zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o 6-8 procent, Whirlpool wykorzystuje swoją pozycję, aby pomóc w zapobieganiu temu zjawisku. Częścią tych działań jest kampania edukacyjna „Nie marnujmy chwil”, mająca na celu podniesienie świadomości na ten temat wśród rodzin w Europie. W najbliższych tygodniach rozpocznie się już szósta edycja projektu w Polsce. Zgłosiło się do niej prawie 500 szkół.