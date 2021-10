Filmy reklamowe, a wizerunek marki – zobacz, co możesz zyskać

Wizerunek marki to dzisiaj znacznie więcej niż rozpoznawalność na rynku i wyróżnianie się na tle konkurencji. Spot reklamowy w TV czy animowana wizytówka mogą sprawić, że odbiorcy od razu pokochają markę lub nabiorą do niej dystansu – taka jest dzisiaj moc, drzemiąca w produkcji filmów promocyjnych.

Każdy dobrze zorientowany na rynku biznesmen wie, że zaangażowanie profesjonalnego studia filmowego do budowania pozytywnego wizerunku to absolutna konieczność. Jak w takim razie dobrze wykorzystać format wideo do tworzenia PR-u?

Film promocyjny firmy musi nawiązywać do strategii

Każda firma, która ma zamiar wejść na rynek i podbić serca przedstawicieli grupy docelowej, musi kierować się jakąś myślą przewodnią, ideą czy koncepcją, która pociągnie za sobą innych. Taka strategia marketingowa musi być spójna na wielu poziomach i przejawiać się również w filmikach reklamowych – w przeciwnym wypadku nie będzie wiarygodna. Najlepiej, aby produkcja filmów reklamowych była obmyślona jeszcze przed wejściem marki na rynek – dzięki temu jej obraz jest spójny i jednoznaczny od samego początku, w każdym kanale dotarcia.

Takie działania znacznie ułatwiają klientom klasyfikację firmy oraz produktów i umiejscowienie ich po „swojej” stronie lub po „przeciwnej”. Im ciekawszy i bardziej kreatywny pomysł na film promocyjny dla firmy, im bardziej zapadnie w pamięć, tym lepiej. Trzeba jednak wykazać się dużą dozą ostrożności, ponieważ granica między dobrym smakiem a „smaczkiem” jest bardzo cienka i nieodpowiednie studio filmowe może przyczynić się do klęski. Starając się wypromować nową markę, zawsze warto stawiać na doświadczenie w branży oraz nieocenioną, fachową pomoc – jaką można znaleźć w studiu filmowym MFA Film Studio.

Filmy reklamowe produktu – jakie powinny być, aby przyciągać uwagę?

Dobrze skrojone filmy reklamowe dla firm powinny opierać się – jak i wszystkie pozostałe działania marketingowe – na badaniach rynku, statystykach, ale też badaniach psychologicznych oraz socjologicznych (zwłaszcza w obrębie głównego targetu). Dopiero w efekcie takich badań najlepiej widać, w jaką stronę tworzenie filmów reklamowych powinno się skierować, aby osiągnąć zamierzony cel – wzbudzić zainteresowanie odbiorców. Wiele wskazuje na to, że dzisiaj doskonale przyjmują się animowane filmy reklamowe, zabawne, wzruszające, odwołujące się do podstawowych potrzeb i emocji każdego człowieka.

Właśnie produkcja takich filmów promocyjnych przebija się dzisiaj do mainstreamu – zachwycających, a nawet wyciskających łzę z oka. Tak przygotowane filmy przekładają się też bezpośrednio nie tylko na trudno mierzalny wizerunek, ale w dłuższej perspektywie też na całkiem wymierne korzyści dla inwestora.

Jak korzyści daje film promocyjny firmy?

Na pierwszy rzut oka każdy film promocyjny firmy to spora inwestycja, szczególnie na początku drogi do sukcesu. Tworzenie filmów promocyjnych to jednak nieodzowny element nowoczesnego marketingu, który musi być idealnie dobrany i dopasowany do produktu oraz samej marki. Korzyści z takiego podejścia są zauważalne nawet w krótkim horyzoncie czasowym.

Filmiki reklamowe po kilkukrotnej emisji w telewizji czy w Internecie są automatycznie kojarzone z jedną marką i mają bezpośredni wpływ na jej postrzeganie i sympatię. Z kolei sympatia uzyskana w ten sposób jest często jednym z głównych motorów napędowych sprzedaży. Im lepiej przygotowana jest produkcja filmów promocyjnych samej marki czy filmy reklamowe produktu, tym szybciej wzrasta popyt na dany produkt czy usługę.

Film promocyjny – cennik zawsze do negocjacji

Siadając do przygotowania zarówno samego pomysłu filmu promocyjnego, jego produkcji, jak i sposobu realizacji, trzeba liczyć się z kosztami – w każdym przypadku to rodzaj inwestycji w przyszłość firmy, której cena jest uzależniona od kilku czynników. Jeśli w grę wchodzą filmy reklamowe wspomnianego wyżej studia MFA, oferta jest bogata, szeroka i dopasowana do różnorodnych potrzeb klientów, wśród których mogą znaleźć się korporacje, kameralne, kilkuosobowe przedsiębiorstwa, ale też gwiazdy z czerwonego dywanu, prosto ze sceny muzycznej, czy artyści wszelkiego innego pokroju. Niezależnie od tego, studio MFA Filming Studio stara się dopasować scenariusz i sposób realizacji do zakładanego budżetu – dlatego w przypadku filmów promocyjnych cennik zawsze jest ruchomy.

Realizacja filmów reklamowych krok po kroku

Budzącym najwięcej emocji i jednocześnie najbardziej euforycznym momentem w realizacji filmów reklamowych jest zawsze chwila, w której plan zamienia się w działanie. W pełni profesjonalne studio produkcyjne, z wieloletnim doświadczeniem w branży, posługuje się w tworzeniu filmów reklamowych nie tylko najlepszych sprzętem, ale i wszystkimi dostępnymi technologiami.

Wśród nich na uwagę zasługuje przede wszystkim system Green Screen oraz Motion Capture, dzięki któremu jesteśmy w stanie przygotować mini-produkcje niemal tak dobre, jak te spod ręki samego Petera Jacksona. W MFA Filming Studio odpowiedniej jakości sprzęt uzupełnia kreatywne podejście, co umożliwia tworzenia najlepszych materiałów reklamowych.