Finansowanie inwestycji mieszkaniowych najatrakcyjniejsze dla banków

Obecna sytuacja spowodowana pandemią ma duży wpływ na perspektywę tworzenia portfela kredytowego oraz skłonność do finansowania inwestycji na rynku nieruchomości. W porównaniu do wyników zeszłorocznego badania, można zaobserwować nie tylko ciągłe zainteresowanie finansowaniem projektów ze stabilnymi przepływami, ale również większą skłonność banków w regionie Europy Środkowo-Wschodniej do finansowania nowych inwestycji nieruchomościowych – wynika z raportu KPMG pt. „Property Lending Barometer”.

W tegorocznej edycji globalnego badania KPMG wzięło udział ponad 40 respondentów reprezentujących instytucje finansowe z 11 krajów Europy, w tym z Polski. Ankietowani odpowiadali na pytania dotyczące m.in. poziomu kredytów z utratą wartości, znaczenia finansowania nieruchomości w strategii banku, średnich wielkości kredytów oraz preferowanych klas aktywów. Tegoroczna edycja badania zawierała także nowy element oceny przez deweloperów na poszczególnych rynkach stawianych warunków w finansowaniu projektów nieruchomościowych.

Jak wynika z badania KPMG oceniającego skłonność banków w Europie Środkowo-Wschodniej do finansowania inwestycji nieruchomościowych – kredyty na finansowanie nieruchomości w 2021 r. zyskały na znaczeniu. Rozwój rynku nieruchomości, inwestycje i finansowanie dla sektora ucierpiały z powodu wpływu pandemii COVID-19 na gospodarkę. Sytuacja zaczyna jednak powoli wracać do normy, ale nie można jeszcze nazwać jej dobrą. Z jednej strony w 2021 r. pogarsza się stan portfeli kredytowych na nieruchomości, a z drugiej stopniowo poprawiają się warunki rynkowe. Co więcej, trudniejsze czasy oznaczają, że instytucje kredytowe w regionie CEE są w stanie dokonać wyboru i selekcji projektów i inwestycji, którym mogą udzielać kredytów na bardziej rygorystycznych warunkach.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2021 r. łączny wolumen inwestycji na rynku nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej wyniósł 4,9 mld euro. Inwestycje w Polsce stanowiły ponad połowę (53%) całkowitego wolumenu transakcji regionalnych, w Czechach i na Węgrzech wyniósł on odpowiednio 18% i 13% – łącznie te trzy kraje stanowiły 80% całkowitych inwestycji na rynku nieruchomości w CEE.

Polska jest nadal uważana za bardzo atrakcyjny rynek dla inwestorów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Wybuch pandemii COVID-19 spowodował pewne zawirowania na rynku nieruchomości, jednak szybkie ożywienie gospodarki zaowocowało znacznym wzrostem PKB w drugim kwartale 2021 r. o ponad 10%. Znaczny wzrost liczby transakcji na rynku nieruchomości w ostatnich miesiącach, wejście do Polski nowych inwestorów i przyciągnięcie kapitału przez nowe sektory, takie jak Private Rental Sector, utwierdza nas w przekonaniu, że Polska jest stale uznawana za rynek godny zaufania, o stabilnych warunkach finansowych – mówi Katarzyna Nosal-Gorzeń, Partner w dziale Doradztwa Podatkowego, Lider doradztwa dla sektora budownictwa i nieruchomości w KPMG w Polsce.

Finansowanie inwestycji mieszkaniowych wyprzedza finansowanie inwestycji w nieruchomości przemysłowo-magazynowe

Zdaniem respondentów badania, ponad rok po wybuchu pandemii COVID-19 finansowanie inwestycji mieszkaniowych stało się najbardziej atrakcyjnym obszarem dla większości banków w regionie CEE. Na kolejnym miejscu, po spadku względem poprzedniego roku znalazło się finansowanie segmentu nieruchomości przemysłowo-magazynowych, które w trakcie pandemii wyprzedziły segment nieruchomości biurowych.

Wpływ danych makroekonomicznych, w szczególności odczytów inflacji wzbudza istotne obawy na rynku, jeśli chodzi o warunki finansowania w przyszłości. Obecny boom na rynku mieszkaniowym w Polsce to wynik istniejących braków lokali mieszkaniowych, inwestowania w mieszkania na wynajem przez osoby fizyczne, dla których nadal stopy zwrotu są atrakcyjne. Obecnie wielu inwestorów przyciąga Private Rental Sector w Polsce, a tu znaczenie kapitału własnego dla finansowanie okresu budowy ma istotne znaczenie w rozmowach w pozyskiwaniu finansowania – mówi Katarzyna Nosal-Gorzeń, Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego, Lider doradztwa dla sektora budownictwa i nieruchomości w KPMG w Polsce.

W poprzedniej edycji badania inwestycje przemysłowo-magazynowe znalazły się na szczycie listy najchętniej finansowanych inwestycji w sektorze nieruchomości, kiedy to w okresie lockdownu konsumenci zamiast odwiedzać centra handlowe, otrzymywali wszystkie możliwe produkty z dostawą do domu. Otwarte pozostaje pytanie, czy ostatnie trendy, takie jak praca zdalna, częściowe zastąpienie zakupów stacjonarnych zakupami internetowymi, staną się już regularnymi nawykami mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej.

O RAPORCIE:

Celem raportu KPMG International pt. „Property Lending Barometer” była ocena perspektyw i nastrojów w zakresie finansowania bankowego w sektorze nieruchomości w Europie, na podstawie opinii przedstawicieli banków. Badanie jest prowadzone i cyklicznie publikowane przez KPMG od 12 lat. W tym roku w badaniu, które odbyło się w okresie od maja do czerwca br. wzięło udział około 40 europejskich banków z 11 krajów, w tym większość banków z krajów Europy Środkowej i Wschodniej.