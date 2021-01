Fundusz Satus Starter inwestuje 1,6 mln złotych w JLupin Software Studio

1,6 mln złotych na tworzenie systemów informatycznych w architekturze mikroserwisów – fundusz Satus Starter inwestuje w JLupin Software Studio.

Spółka JLupin Software Studio – twórca Platformy Mikroserwisowej JLUPIN PLATFORM oraz innowacyjnych rozwiązań pozwalających na tworzenie systemów w architekturze mikroserwisowej oraz zarządzanie ich ekosystemem – pozyskała kolejnego inwestora finansowego. Satus Starter VC zainwestował 1,6 mln złotych w dalszy rozwój projektu. Za Satus Starter stoi m.in. Jarosław Królewski – CEO Synerise.

Spółka JLupin Software Studio opracowała zestaw narzędzi informatycznych pozwalających na tworzenie systemów IT w architekturze mikroserwisowej. Celem projektu było stworzenie systemu, który całkowicie wyeliminuje lub znacznie zredukuje wyzwania z jakimi mierzą się firmy w trakcie wdrażania tzw. systemów w architekturze mikroserwisowej. Aby tego dokonać twórcy zrezygnowali z dostępnych na rynku narzędzi i stworzyli nowe rozwiązania oparte o własną, innowacyjną technologię.

Twórcy JLupin Software Studio poprzez automatyzację pracy IT chcą udowodnić, że budowanie systemów informatycznych w architekturze mikroserwisowej nie musi być długim, skomplikowanych procesem.

Rozwiązanie proponowane przez JLupin Platform ułatwia i znacząco skraca proces wdrażania systemów w architekturze mikroserwisowej (z miesięcy do dni), a oprócz tego pozwala obniżyć klientom koszty wdrożenia oraz utrzymania infrastruktury.

Zwiększona zostaje również szybkość developmentu oprogramowania – od 10% do 40% mniej czasu na postawienie architektury mikroserwisowej w porównaniu z rozwiązaniami konkurencyjnymi.

Rynek architektury systemów informatycznych, do którego JLupin kieruje swój produkt podlega ciągłej ewolucji, która ma na celu poprawę efektywności, bezpieczeństwa i wygody utrzymania rozbudowanych systemów. Do 2026 r. prognozuje się wzrost tego rynku w tempie 18,6% rocznie, do wartości ponad 8 mld USD[1]. Wynika to z coraz większego zainteresowania architekturą mikrousług wśród przedsiębiorstw, które coraz bardziej koncentrują się na usprawnieniu procesu tworzenia aplikacji z uwagi na obecne trendy transformacji cyfrowej.

Chcemy być w pierwszej trójce rozwiązań mikroserwisowych na świecie, istotnym partnerem software house’ów, a także dużych graczy posiadających własne struktury IT niezależnie czy są one w modelu on-premise czy cloud. Chcemy wpisać naszą technologię w ogólnoświatowe trendy, zachowując skuteczną przewagę wydajnościową, a więc kosztową. Z drugiej strony chcemy zaskakiwać rynek naszymi rozwiązaniami od strony technicznej. Jest dla nas ważne, aby być postrzeganym jako firma wytwarzająca technologię informatyczną w zakresie narzędzi dla programistów oraz szeroko pojętego świata devopsów – komentuje Piotr Róg, CEO oraz CTO JLupin.

Na rozwój spółki zostanie przeznaczone 1,6 mln złotych, przede wszystkim na działania marketingowo – sprzedażowe, w celu zwiększenia świadomości Platformy JLupin na rynku globalnym oraz na dalszy rozwój samej technologii.

Zdecydowaliśmy się zainwestować w ten projekt, ponieważ stoi za nim bardzo dobry technologicznie zespół. Bardzo istotna była również walidacja produktu Spółki przez klientów, takich jak T-Mobile Usługi Bankowe oraz Alior Bank, a także nawiązanie partnerstwa w Polsce, z takimi wytwórcami oprogramowania jak: InfiniteData, Comarch, Incat oraz z podmiotami z Krzemowej Doliny – Azul Systems, w celu wspólnej sprzedaży i rozwoju technologii mikroserwisowych – wyjaśnia Partner Funduszu Satus Starter, Łukasz Wąsikiewicz.

Spółka do tej pory była finansowana przez założycieli oraz pierwszych inwestorów (wśród nich jest m.in. Krzysztof Polak – współtwórca Alior Bank), a także z generowanych przychodów ze sprzedaży gotowego produktu. Dodatkowe środki pochodzące od Satus Starter mają pozwolić JLupin na popularyzację oferowanego przez Spółkę rozwiązania i tym samym dynamiczny wzrost przychodów.