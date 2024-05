Gadżety reklamowe, które na pewno masz w swoim domu i nawet o tym nie wiesz

Może sobie nie zdajesz z tego sprawy, ale Twój własny dom aż roi się od przeróżnych gadżetów reklamowych. Gadżety z nadrukiem to przedmioty codziennego użytku, które firmy wręczają swoim klientom, partnerom biznesowym czy pracownikom jako upominki mające na celu zjednanie klientów, zbudowanie lub naprawę bliższych relacji i na pewno stałeś się obiektem takiego działania.

Pomimo, iż ich głównym przeznaczeniem jest promocja marki, okazuje się, że nad wyraz często znajdują one praktyczne zastosowanie w naszych domach. Poniżej przedstawiamy listę najczęściej spotykanych gadżetów reklamowych, które na pewno masz w domu i co więcej – używasz codziennie, czasem nawet nie pamiętając, że wręczono Ci je w celach reklamowych.

Zaskoczenie? To odpowiedz sobie na pytania:

1. Z czego pijesz gorące napoje?

Kubki reklamowe to najpopularniejsze gadżetów, które często znajdują miejsce w naszych kuchniach i na biurkach. Dostajemy je na konferencjach, targach, od dostawców czy partnerów biznesowych. Pomimo ich promocyjnego charakteru, używamy ich na co dzień do picia kawy, herbaty czy innych napojów, albo jako pojemnik na przybory do pisania. Gdzie nam towarzyszą? Oto przykłady:

Poranna kawa: Kubek z logo firmy jest jedną z pierwszych rzeczy, które do nas docierają po przebudzeniu – każdy łyk przypomina przesłanie reklamowe firmy,, która go wręczyła.

Spotkania towarzyskie: Podczas nieformalnych odwiedzin znajomi, kubki reklamowe trafiają zwykle na stół, co sprawia, że logo firmy jest widoczne dla większego grona osób.

Biuro domowe: W domowym biurze i na home office, ulubiony kubek reklamowy jest nie tylko praktyczny, ale również przypomina o relacjach zawodowych.

2. W co pakujesz zakupy w markecie?

Torby reklamowe, zwłaszcza te wykonane z materiałów naturalnych i ekologicznych są dosyć powszechne i widzimy je zarówno na ulicach i w sklepach. Otrzymujemy je przy okazji różnych wydarzeń, zakupów czy jako darmowy dodatek do zakupów. Używamy je najczęściej w zwykłych, codziennych sytuacjach:

Zakupy spożywcze : Torby z nadrukiem służą nam codziennie podczas zakupów, pomagając wygodnie zapakować żywność przy kasie i donieść do domu.

Wyjścia z domu : Stylowe, nieformalne i wytrzymałe torby reklamowe zastępują torebki i są używane podczas spacerów, wyjść na miasto ze znajomymi, czy też na zajęcia sportowe.

Organizacja domowej przestrzeni: W naszych mieszkaniach torby reklamowe pomagają utrzymać porządek w szafie, magazynku lub piwnicy i są wykorzystywane do przechowywania różnych przedmiotów i bibelotów.

3. Czym zapisujesz domowe notatki?

W naszych domach długopisy reklamowe są zawsze pod ręką. Sięgamy po nie, gdy trzeba szybko coś ważnego zanotować i są w tym niezastąpione. Dostajemy je podczas spotkań biznesowych, konferencji, jako dodatki do zakupów czy w bankach. Czy przypadkiem w odległości nie większej niż 2m od Ciebie nie znajduje się teraz jakiś długopis? Taki ulubiony… którego używasz do poniższych czynności:

Notatki domowe: Długopisy reklamowe często znajdują się na naszych biurkach, gotowe do zapisania ważnych notatek, informacji dla współlokatorów, rodziny czy listy zakupów.

Praca zdalna : W domowych biurach, podczas spotkań online, długopisy z logo firmy są niezbędnym narzędziem do sporządzania notatek i szkiców,.

Edukacja najmłodszych: Długopisy reklamowe są również często używane przez dzieci do odrabiania lekcji czy rysowania.

4. Co masz przyczepione do kluczy?

Różnorodne, kolorowe lub eleganckie breloki reklamowe są wprawdzie dosyć małe, ale bardzo praktyczne i wpadają w oko. Są zwykle rozdawane podczas targów, imprez masowych w ramach promocji… i masz je zawsze w kieszeni! Oto gdzie jeszcze je znajdziesz:

Klucze do domu : Breloki reklamowe najczęściej zdobią i porządkują nasze klucze do domu, dzięki czemu zawsze mamy przy sobie logo firmy, która go wręczyła.

Klucze do samochodu : Są również idealne do kluczy samochodowych, pomagając w łatwym ich odnalezieniu i odróżnieniu od innych pęków kluczy.

Element fashion: Stylowe breloki często używane są jako ozdoby do torebek, kurtek, pasków czy plecaków, co dodatkowo zwiększa ich widoczność.

5. Gdzie notujesz ważne informacje?

Notesy reklamowe to kolejny gadżet, który znajduje praktyczne zastosowanie w naszych domach. Są zwykle wręczane podczas konferencji, szkoleń czy warsztatów, a także jako dedykowane upominki od firm i używamy je non stop. Nie wierzysz? W czym zanotujesz przepis na szarlotkę od mamy? A może coś z poniższych ważnych spraw:

Planowanie i organizacja : Notesy reklamowe są idealne do planowania codziennych zadań, spisywania ważnych informacji, szkicowania pomysłów czy też robienia listy zakupów.

Notatki z pracy : W domowym biurze notes reklamowy jest niezastąpiony do sporządzania notatek podczas spotkań online czy telefonicznych.

Zapisywanie danych technicznych: Notesy są również często używane do zapisywania stanów liczników, modeli sprzętu, konfiguracji haseł i loginów – są niezbędne.

Jak widać, gadżety reklamowe, takie jak kubki, torby, długopisy, breloki i notesy z łatwością wkradają się do naszej codzienności. Pomimo ich promocyjnego charakteru, stały się niezastąpione z uwagi na swoją funkcjonalność i dostępność. Dzięki temu firmy, które inwestują i dystrybuują własne upominki reklamowe, zapewniają sobie stały i częsty kontakt ich klientów z logo oraz treściami promocyjnymi.

Gadżety promocyjne są również akceptowane społecznie jako nośniki reklamowe, które są przydatne i mają wymierną wartość, zastosowanie i pomagają w wielu życiowych sytuacjach. A przy okazji – używane na co dzień, przypominają o firmie i budują jej pozytywny wizerunek. Z punktu widzenia korzyści marketingowych dla ofiarodawców, są to inwestycje, które przynoszą długotrwałe korzyści, wzmacniając rozpoznawalność marki i lojalność klientów.