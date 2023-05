GAMIVO zdecydowało o przeprowadzeniu skupu akcji i emisji akcji gratisowych dla akcjonariuszy

Akcjonariusze GAMIVO, spółki notowanej na NewConnect, podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 23 maja br., zdecydowali o przeprowadzeniu skupu akcji własnych oraz emisji akcji gratisowych. Jest to alternatywna metoda dystrybucji zysku za rekordowy 2022 rok, względem wypłaty dywidendy, z której WZA zrezygnowało. Skup wyniesie do 20 proc. akcji własnych, a emisja akcji gratisowych odbędzie się w stosunku 1:1, czyli na każdą posiadaną akcje GAMIVO, akcjonariusze dostaną jedną akcję gratisową. Celem tych działań, poza dystrybucją zysku do akcjonariuszy, jest poprawa płynności notowań akcji spółki.

GAMIVO ma za sobą rekordowy okres. W 2022 roku GAMIVO osiągnęło 7,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto, co oznacza wzrost o 115 proc. r/r. Zysk jednostkowy wyniósł 16,3 mln zł.

– GAMIVO posiada znaczną nadwyżkę gotówkową i nadal generuje dodatnie przepływy finansowe, co pokazał chociażby I kwartał 2023 roku, kiedy osiągnęliśmy rekordowe 3,5 mln zł zysku. To daje nam wygodną sytuację do podziału zysków między akcjonariuszy. Jedną z opcji, która stanowi alternatywę dla wypłaty dywidendy, jest skup własnych akcji. Jest to elastyczna forma, która pozwala akcjonariuszom samodzielnie zdecydować, czy chcą wziąć udział w skupie i ile akcji sprzedać. Aktywny skup akcji ma pozytywny wpływ na płynność notowań spółki, a także oczekujemy, że przyczyni się do wzrostu wyceny akcji GAMIVO. – komentuje Mateusz Śmieżewski, prezes GAMIVO.

Zgodnie z podjętą uchwałą na NWZA w dniu 23 maja br., GAMIVO wyemituje akcje gratisowe w stosunku 1:1, czyli na każdą posiadaną akcje GAMIVO, akcjonariusze dostaną jedną akcję gratisową. W efekcie ich procentowy udział w kapitale zakładowym nie ulegnie zmianie, a będą posiadać 2-krotnie więcej akcji GAMIVO.

– Emisja akcji gratisowych to kolejne działanie, którego celem jest poprawa płynności notowań i dystrybucja zysku do akcjonariuszy, którzy sami mogą zdecydować czy pozostawić te środki zainwestowane w GAMIVO czy część z nich spieniężyć. Nasze obecne propozycje są więc bardziej elastyczne. – dodaje Mateusz Śmieżewski.

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji gratisowych zostanie opłacone z kapitału rezerwowego utworzonego na sfinansowanie akcji gratisowych. Nie wiąże się więc z żadnym transferem środków od akcjonariuszy, nie muszą się oni zapisywać na akcje. Dostaną je wszyscy akcjonariusze spółki, którzy posiadają akcje na dzień 30 czerwca 2023 r.

GAMIVO po rekordowym 2022 roku nie zwalnia tempa. Spółka w I kwartale 2023 roku wygenerowała 56,3 mln zł obrotu i rekordowe 12,4 mln zł przychodu. Z kolei zysk netto wzrósł o 124 proc. r/r i wyniósł historyczne 3,5 mln zł. Rekordową wartość osiągnął także wskaźnik EBITDA w wysokości 4,3 mln zł. To o 82 proc. więcej niż w pierwszym kwartale 2022 roku. Wpływ na tak dobre wyniki miały zarówno głośne nowości, w tym szczególnie udana premiera Hogwarts Legacy, jak i szereg podejmowanych przez spółkę działań skupiających się na automatyzacji i skalowaniu biznesu.