Gastronomia i hotelarstwo z największymi spadkami w liczbie ogłoszeń o pracę

Rynek pracy nadal się kurczy. Pracodawcy w październiku opublikowali o 12 proc. mniej ogłoszeń o pracę w ujęciu r/r i o 10 proc. mniej w stosunku do września. Rośnie za to liczba poszukujących i liczby odpowiedzi na ogłoszenia. Tych ostatnich w minionym miesiącu było o 20 proc. więcej w ujęciu r/r. Pokrywa się to z badaniami rynku wskazującymi na rosnący ruch po stronie rozważających zmianę pracy ze względu na konieczność zwiększenia zarobków kosztem poczucia stabilności w miejscu zatrudnienia.

Pesymizm pracodawców jest szczególnie widoczny, jeśli chodzi o tworzenie nowych miejsc pracy – świeżo uruchomionych procesów rekrutacyjnych za pośrednictwem OLX w październiku było aż o 20 proc. mniej r/r. To poziom równy temu sprzed 2 lat (październik 2020 r.), gdy mieliśmy do czynienia z drugą falą zachorowań na koronawirusa. Średnia dzienna liczba dostępnych aktywnych ogłoszeń w serwisie wyniosła 117 tysięcy (październik 2022 r.).

Największe wzrosty w liczbie ogłoszeń o pracę w OLX odnotowaliśmy w kategoriach Montaż i serwis (+44 proc. r/r), Marketing i PR (+27 proc. r/r) oraz Rolnictwo i ogrodnictwo (+21 proc. r/r). Warto zwrócić uwagę, że gros ogłoszeń w kategorii Marketing i PR dotyczy prac realizowanych na potrzeby marketingowe, a nie są bezpośrednio związane z samym marketingiem czy PR-em. Oferty często opisywane są jako „praca zdalna bez wychodzenia z domu, 3 h dziennie” (więcej o pracy dodatkowej poniżej). Największe spadki w liczbie ogłoszeń odnotowaliśmy w kategoriach Wykładanie i ekspozycja towaru (–29 proc. r/r), Hotelarstwo (–26 proc. r/r) oraz Gastronomia (–26 proc. r/r).

Bardzo wyraźne wzrosty widoczne są po stronie poszukujących. W październiku w OLX odnotowaliśmy o 20 proc. więcej odpowiedzi na ogłoszenia w ujęciu r/r. To wynik podobny do tego z pandemicznego października sprzed dwóch lat. Co ciekawe, rośnie nie tylko liczba wysłanych aplikacji, ale także liczba poszukujących pracy (14 proc. r/r). Od ponad półrocza największe wzrosty zainteresowania notuje kategoria Praca za granicą, w której wzrost liczby odpowiedzi na ogłoszenia w październiku wyniósł 78 proc. r/r. Nieco mniejsze, ale nadal wyraźne wzrosty widać w kategoriach IT/Telekomunikacja i Zdrowie (60 proc. r/r). Tylko w kategorii Kurier/Dostawca miejski liczba odpowiedzi w ujęciu r/r spadła o 3 proc.

Oferty z kategorii Praca za granicą w 2022 r. zainteresowały już ponad 377 tysiące poszukujących pracy i potencjalnie rozważających emigrację zarobkową. Jeśli wszyscy, którzy odpowiedzieli na te ogłoszenia, otrzymaliby zatrudnienie, z mapy Polski można by wymazać miasto wielkości np. Szczecina.

50-procentowy wzrost średniej liczby odpowiedzi na jedno ogłoszenie o pracę w ujęciu r/r oznacza, że w skrzynkach pocztowych rekruterów ląduje wyraźnie więcej CV. To wyraźnie zwiększa komfort pracy dla przedstawicieli działów odpowiedzialnych za zatrudnianie nowych pracowników.

W październiku 2022 r. obserwowaliśmy bardzo dynamiczny wzrost liczby użytkowników poszukujących pracy dodatkowej. Dodatkowego zarobku poszukiwało o połowę więcej osób niż w tym samym okresie rok temu. Sama liczba odsłon w tej kategorii (Praca dodatkowa) w minionym miesiącu przekroczyła 3 miliony. Nasze obserwacje pokrywają się z badaniami konsumentów (m.in. z badaniami ARC Rynek i Opinia https://arc.com.pl/strach-przed-wzrostem-cen-ale-nie-przed-utrata-pracy/) – coraz więcej z nas w dobie wysokiej, dwucyfrowej inflacji szuka dodatkowych sposobów na zarobek.

Marketing i PR to zdecydowanie najbardziej rozchwytywana kategoria pośród poszukujących – w październiku na każde dodane ogłoszenie przypadały średnio 33 odpowiedzi. W pierwszej dziesiątce ogłoszeń, które pozyskały najwięcej aplikacji aż 6 zostało zamieszczonych właśnie w kategorii Marketing i PR. Rekordowa oferta zebrała blisko 3,5 tysiąca odpowiedzi i kusiła poszukujących zdalnym trybem pracy, elastycznymi godzinami, podanym wynagrodzeniem oraz brakiem wymaganego doświadczenia. To cechy, które idealnie wpisują się w tę zyskującą na popularności kategorię.