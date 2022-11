Gdzie mogę dostać szybką pożyczkę w weekend?

Wiele firm pozabankowych oferuje swoim klientom chwilówki weekend. Jak więc wybrać rzetelnego pożyczkodawcę?

Wiele firm pozabankowych oferuje swoim klientom chwilówki weekend. Jak więc wybrać rzetelnego pożyczkodawcę? Polecamy zapoznanie się z naszym rankingiem renomowanych instytucji finansowych. Uwzględniliśmy tylko te instytucje pożyczkowe, które udzielają wsparcia finansowego w soboty i niedziele.

Szybka pożyczka weekendowa online

Na polskim rynku pożyczkowym jest obecnie wielu pożyczkodawców, którzy działają w weekendy. Ubiegając się o dodatkowy zastrzyk gotówki, należy wybrać instytucję finansową, która oferuje najkorzystniejsze oprocentowanie pożyczki na raty. Polecamy również przyjrzeć się firmom, które oferują darmową pierwszą pożyczkę 24/7.

Warto też sprawdzić, w jakich instytucjach bankowych pożyczkodawca ma konto. Najlepszym rozwiązaniem dla osób potrzebujących pilnego wsparcia finansowego jest skorzystanie z ofert pożyczkodawców, którzy oferują opcję szybkiego transferu pieniędzy Blue Media.

Wypłaty w sobotę lub niedzielę – jak je uzyskać

Poniżej wyjaśniamy podstawowe kroki, które należy wykonać, aby uzyskać pożyczkę online w sobotę lub niedzielę. Jeśli wybrałeś już firmę, w której będziesz ubiegał się o pożyczkę, algorytm uzyskania szybkiej pożyczki 24/7 jest prosty.

Zarejestruj się na stronie internetowej pożyczkodawcy. Trzeba mieć pod ręką dowód osobisty, telefon komórkowy i numer konta bankowego. Wypełniając wniosek należy podać tylko prawdziwe i aktualne dane kontaktowe, bankowe i osobowe. Wybór parametrów kredytu. Na podręcznych suwakach klient wybiera okres i kwotę zobowiązania. Po wykonaniu tych czynności wnioskodawca może sprawdzić całkowity koszt pożyczki i kwoty płatności. Sprawdzenie konta bankowego. W tym celu pożyczkobiorca zobowiązany jest do przelania zł na konto instytucji finansowej. Czynność ta powinna potwierdzić, że rachunek bankowy podany przy rejestracji należy wyłącznie do kredytobiorcy. Weryfikacja tożsamości. Wnioskodawca zobowiązany jest do przesłania skanu dowodu osobistego na żądanie firmy pożyczkowej. Niezłożenie wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie spowoduje wydanie decyzji negatywnej. Analiza złożonego wniosku. Ustawa o kredycie konsumenckim nakłada na firmy pożyczkowe obowiązek sprawdzenia zdolności kredytowej wnioskodawcy przed udzieleniem spłaty. Na tym etapie firma pożyczkowa sprawdza złożony wniosek oraz sprawdza bazy dłużników: BIK, CRD, BIG, ERIF i inne. Jeśli klient posiada negatywny wpis w jednym z rejestrów, jego wniosek zostanie odrzucony. Podjęcie decyzji. W przypadku pozytywnej weryfikacji, pożyczkodawca podejmuje decyzję o udzieleniu pożyczki 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Realizacja przelewu zależy od banku, w którym wnioskodawca posiada konto.

Należy pamiętać, że jeśli klient otrzyma negatywną decyzję, nie oznacza to, że nigdy nie będzie mógł ubiegać się o pożyczkę online 24/7 od tej firmy. Po usunięciu przyczyn odmowy przyznania środków, można ponownie ubiegać się o pożyczkę.

Czy mogę dostać pożyczkę online 24/7?

Saturday and Sunday Payday Loans Online to produkt, który trafia do szerokiego grona osób. Wygodne rozwiązanie dla osób, które potrzebują pilnego zastrzyku gotówki. Niektóre firmy oferują klientom automatyczny system decyzyjny, który gwarantuje decyzję kredytową nawet w weekendy i święta. Osoba, która spełnia następujące kryteria może złożyć wniosek o pożyczkę 24 godziny na dobę w soboty i niedziele

ma ukończone 18 lat;

jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej;

posiada ważne dokumenty tożsamości;

posiada rachunek bankowy w polskim banku;

ma ważny numer telefonu;

ma stałe źródło dochodu.

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o pożyczki 24/7 mogą ubiegać się również osoby ubezwłasnowolnione za zgodą opiekuna prawnego. W praktyce zdarza się to bardzo rzadko.

Niektórzy pożyczkodawcy oferują pożyczki 24/7 bez konieczności zakładania konta. W tym przypadku pieniądze są wysyłane do klienta czekiem GIRO lub przekazem pocztowym.