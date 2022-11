Cloud Technologies przejdzie na główny rynek GPW. KNF zatwierdziła Prospekt

Cloud Technologies, spółka koncentrująca się na sprzedaży cyfrowych danych na rynku marketingu internetowego, przejdzie na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. 10 listopada Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła Prospekt Cloud Technologies, który spółka złożyła 8 sierpnia br. Przeniesieniu notowań nie będzie towarzyszyć emisja akcji.

Cloud Technologies to dynamicznie rosnąca spółka działająca w segmencie DataTech. Stworzyła jedną z największych na świecie hurtowni danych o zainteresowaniach użytkowników Internetu oraz autorską technologię do integracji i zarządzania danymi, czyli Data Management Platform (DMP). Spółka dostarcza wysokiej jakości dane do targetowania reklam cyfrowych, których odbiorcami są globalne domy mediowe i agencje marketingu online. Dane gromadzone i przetwarzane przez Cloud Technologies pozwalają marketerom na personalizację kampanii reklamowych. Jak wynika z prognoz firmy badawczej eMarketer, w tym roku już 2/3 globalnych budżetów reklamowych trafi właśnie do kanałów cyfrowych, co generuje rosnący popyt na wysokiej jakości dane o Internautach.

– Przejście na główny rynek GPW jest jednym z kluczowych elementów naszej strategii rozwoju na lata 2021- 2023, której celem jest osiągnięcie przez Cloud Technologies pozycji jednego z wiodących graczy na globalnym rynku sprzedaży danych. Cel ten chcemy osiągnąć przez dynamiczny rozwój organiczny, jednak jesteśmy również otwarci na akwizycje, czego przykładem jest zakończone w lipcu objęcie 100% udziałów w hiszpańskiej spółce TL1. Dynamicznie się rozwijamy i jesteśmy dobrze przygotowani do dalszej globalnej ekspansji. Przejście na główny rynek GPW zwiększy naszą ekspozycję na rynku oraz pozwoli poszerzyć grono inwestorów, zwłaszcza instytucjonalnych, a także zagranicznych – komentuje Piotr Prajsnar, prezes zarządu Cloud Technologies.

Spółka posiada skalowalny, globalny model biznesowy, a działalność Cloud Technologies koncentruje się na strategicznym segmencie sprzedaży danych o zasięgu międzynarodowym i dużym potencjale wzrostu. W 2021 roku spółka wygenerowała 17,8 mln skonsolidowanej EBITDA. W pierwszej połowie 2022 r. Cloud Technologies wypracowało bardzo dobre wyniki: wskaźnik EBITDA sięgnął blisko 10 mln zł (+40% r/r), a zysk netto przekroczył 5,9 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 170% r/r. Ponad 80% przychodów Cloud Technologies w segmencie sprzedaży danych pochodzi ze Stanów Zjednoczonych i jest rozliczana w dolarach.

– Nasze przychody w II kwartale 2022 w strategicznym segmencie sprzedaży danych wzrosły o 45,9% r/r i wyniosły 8,3 mln zł co jest rekordowym wynikiem w historii spółki. Drugi kwartał tego roku był najlepszym drugim kwartałem na przestrzeni ostatnich 5 lat pod względem zysku netto oraz wartości wskaźnika EBITDA. Dynamika sprzedaży danych w ostatnich miesiącach utrzymuje się na wysokim poziomie, pomimo rosnącej bazy odniesienia i niepewnej sytuacji makroekonomicznej– dodaje Piotr Soleniec, dyrektor finansowy i członek zarządu Cloud Technologies.

Jednym z elementów strategii rozwoju na lata 2021- 2023 jest także skup akcji, prowadzony w ramach programu motywacyjnego. Dotychczas, czyli do 30 czerwca 2022 r., w ramach skupu akcji spółka nabyła 44,9 tys. akcji z maksymalnej liczby 250 tys. akcji, przeznaczając na ten cel 1,4 mln zł z maksymalnej kwoty 15 mln zł. Podczas ostatniego NWZ, które odbyło się 7 listopada, podjęto uchwałę rozszerzającą dotychczasową formę skupu akcji. Dzięki niej zarząd spółki będzie mógł nabywać akcje jak dotychczas, czyli podczas sesji giełdowej w ramach transakcji zawartych na rynku zorganizowanym oraz również w formie transakcji lub transakcjach zawieranych poza zorganizowanym systemem obrotu instrumentami finansowymi, czyli w formie zaproszenia do składania ofert.